Mit dem September neigt sich der Sommer nun endgültig dem Ende und wir stimmen uns schon langsam auf den Herbst ein. Welche Sternzeichen sich laut Horoskop aber auf einen tollen Spätsommer freuen dürfen, verraten wir dir hier.

Draußen wird es schon merklich kühler, die Sonne verliert langsam an Kraft und die Tage werden kürzer und kürzer. Es lässt sich nicht leugnen: Die letzten Sommertage sind gezählt und der Herbst klopft schon leise an die Tür. Nichtsdestotrotz wollen wir den Altweibersommer nochmal in vollen Zügen genießen. Vor allem für drei Sternzeichen halten die Sterne den tollsten September bereit.

3 Sternzeichen, die sich auf einen tollen Spätsommer freuen dürfen

Krebs

Krebse können sich auf allen Ebenen auf einen wunderbaren Sommerausklang freuen. Im Job punktest du mit Know-how, Expertise und guten Ideen. Und dein Gespür für gute Deals lassen es auch in deiner Kasse merklich klingeln. In der Liebe kann es zwar ab und an etwas ruckeln, damit weißt du aber souverän umzugehen und findest mit dem krebseigenen Feingefühl die richtigen Worte. Solange du dies als Challenge siehst, die zum Leben und Lieben dazu gehört, werden dir die kleinen Dissonanzen nicht die Laune verderben. Mit voller Power tanzt du auf jeder Party, triffst Freunde, genießt die Zeit im Spa und machst einfach das, was dir Freude bereitet. Leichtigkeit und Genuss sind deine Treiber im September und auch wenn du viel unterwegs bist, ist es genau das, was du jetzt brauchst. Denn daraus schöpfst du ganz viel frische Energie.

Jungfrau

Jungfrauen können sich auf einen erfolgreichen September freuen. Im Job entwickelst du dich nach deinen Vorstellungen weiter und verpasst deiner Karriere einen kleinen Boost. Besonders wenn es um Verträge und Geld geht, zeigt sich dein glückliches Händchen. Und nicht nur dort bist du ein wahres Kommunikationstalent. Auch im privaten knüpfst du spannende neue Kontakte, du hast Spaß am Daten und möglicherweise ist sogar die große Liebe dabei. Aber auch Paare finden wieder näher zusammen und genießen ihre Zweisamkeit. Du fühlst dich stark und stellst dich der ein oder anderen Herausforderung. Schlechten Gewohnheiten sagst du den Kampf an und stellst dein Wohlbefinden in den Fokus. Dein Energielevel im September ist wirklich beeindruckend.

Wassermann

Aufgepasst: Mars sorgt im September für einen richtigen Energiekick, der sich sowohl im Sport als auch im Job bemerkbar macht. Du bist hoch motiviert, stellst dich gern den Herausforderungen und nimmst deine Ziele in Angriff. Kein Projekt ist dir zu anspruchsvoll, im Gegenteil: Gerade diese machen dir besonderen Spaß. In der Liebe regiert ein wenig das Chaos und es gibt möglicherweise das ein oder andere kleine Drama, aber genau das gefällt dir auch, denn das macht es aufregend und spannend. Ausgleich schaffen ruhige Momente des Rückzugs: ein gutes Buch, ein spannender Podcast oder einfach nur deine Lieblingsmusik.