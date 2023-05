Monatshoroskop: 3 Sternzeichen, für die der Juni ein echter Glücksmonat wird

Neuer Monat, neues Glück? Für diese Sternzeichen scheint das Motto laut Horoskop für den Juni jedenfalls zu gelten.

Der Juni ist ein Monat mit einigen Höhepunkten: Zur Sommersonnenwende am 21. des Monats erleben wir auf der Nordhalbkugel den hellsten Tag des Jahres. Ende des Monats läuten die Juni-Bootiden in Mitteleuropa die Sternschnuppensaison ein. Der Vollmond am 4. Juni ereignet sich im Feuerzeichen Schütze und versorgt uns mit jeder Menge Energie und Lebensfreude. Naja, und davon abgesehen ... schlüpfen in diesem Monat zahlreiche Vogelküken, brauchen wir uns in der Regel nur Latschen anzuziehen, wenn wir nach draußen gehen möchten, und können bis in den Abend hinein lesen, ohne das Licht anzuschalten. Im Grunde ist der Juni – in Europa – ein Höhepunkt schlechthin.

Die Sonne versorgt uns in den ersten zwei Monatsdritteln mit optimistischer Zwillinge-Energie, ehe sie am 21. Juni in den Krebs wechselt. Dort wird sie unsere emotionale Seite fördern und uns im Umgang mit unseren Gefühlen unterstützen.

Merkur wandert am 10. Juni zunächst aus dem Stier ins Luftzeichen Zwillinge, ehe er am 27. des Monats der Sonne in den Krebs folgt. Ein abwechslungsreicher Monat also für unsere Gedankenwelt und unsere Beziehungen.

Venus begibt sich am 5. Juni ins Feuerzeichen Löwe, wo sich auch Mars während des gesamten Monats aufhält. In Liebes- und Lebensfragen können wir uns somit auf einen hohen Pegel an Energie und Leidenschaften einstellen.

Folgende Sternzeichen haben laut Horoskop insgesamt einen besonders schönen Juni zu erwarten – wobei auch alle anderen gute Chancen auf einen tollen Sommermonat haben.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die einen besonders schönen Juni haben werden

Zwillinge

Zwillinge verfügen in diesen Wochen durch all die Sonnenenergie in ihrem Zeichen über eine Extraportion Lebenslust und Kraft. Du fühlst dich motiviert, authentisch und bist meistens gut gelaunt. Selbst in deinen alltäglichen Routinen findest du nun Zufriedenheit und Inspiration, immer wieder schießen dir interessante Gedanken und Ideen in deinen Kopf. Du genießt es, Zeit mit anderen Menschen zu verbringen, kannst aber ebenso gut alleine sein und etwas nur für dich tun. Obwohl du sehr viel gibst und zustande bringst, kannst du diesen Monat auf wundersame Weise Kraft tanken und aufladen.

Krebs

Krebse können den Juni besonders genießen, da sie für ihre Verhältnisse wenig grübeln und sich kaum von Sorgen überwältigen lassen. Du spürst in dieser Zeit klar und deutlich, wer und was dir gut tut und gehst rigoros auf dieses Gespür ein: Pflichten erledigst du pragmatisch und effizient, Ballast lässt du los, von Menschen, die dich Kraft kosten, grenzt du dich ab. Dadurch hast du umso mehr Kapazitäten frei, um dich mit schönen Dingen und positiven Personen zu beschäftigen.

Löwe

Löwen erfahren im Juni einen Schub an Kreativität und Produktivität. Du hast jetzt einen starken Antrieb und einen hohen Schaffensdrang und fühlst dich im Gegenzug selten ausgelaugt und leer. Deine Ansprüche und Ziele sind realistisch, was sich positiv auf deine Motivation auswirkt. Auch deine Erwartungen an deine Mitmenschen sind jetzt ausgesprochen fair, angemessen und reflektiert, daher wirst du einige angenehme gemeinsame Momente und Begegnungen erleben. Dein Juni wird insbesondere deshalb so wundervoll, weil du jetzt ganz genau weißt und fühlst, was genug ist – und am Ende sogar mehr als das bekommst.

Verwendete Quellen: astromedizin.info, ardalpha.de, BRIGITTE-Zweiwochenmagazin