Der August hat es aus astrologischer Sicht in sich. Welche Sternzeichen laut Horoskop den schönsten Monat haben, liest du hier.

Wenn ein Monat mit einem Supermond anfängt, steht er schon einmal unter einem besonderen Vorzeichen – und im Fall des Monats August durchaus zu recht.

Der Vollmond am 1. August spielt sich im Sternzeichen Steinbock ab und gilt deshalb als Supermond, weil er der Erde besonders nahe ist und uns deshalb ungewöhnlich groß erscheint. Vor allem Steinbock, Zwillinge und Skorpion können von diesem Ereignis profitieren, doch auch die anderen Sternzeichen können die Wirkung des Erntemondes intensiver erleben als die von anderen Vollmonden.

Ein weiteres Phänomen, das im August eine Rolle spielt, sind die Perseiden, die ihren Höhepunkt am 12. und 13. des Monats erreichen. Der Kometenschauer kann uns dabei helfen, uns über unsere Wünsche klar zu werden, und schafft gute Voraussetzungen dafür, dass wir sie uns erfüllen können.

Bis einschließlich 22. August ist die Sonne von Löwe-Energie geprägt und kann insbesondere unsere leidenschaftliche, mutige Seite stärken. Zudem dürfte sie unserem Charme und unserer Ausstrahlung zugute kommen – es sind also günstige Wochen, um etwas zu wagen.

Merkur befindet sich bereits im Sternzeichen Jungfrau und wird am 23. August rückläufig. Zwar wird die Rückläufigkeit mit einigen Aufgaben für uns verbunden sein, doch wie immer wird es uns weiterbringen, uns ihnen zu stellen, und wir verfügen über die nötigen Mittel und Voraussetzungen, sie zu bewältigen.

Venus verweilt den ganzen Monat im Feuerzeichen Löwe und sendet von dort viel Gefühl und Liebe in unsere Beziehungen.

Folgende Sternzeichen können von den Konstellationen im August laut Horoskop am meisten profitieren.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben den schönsten August

Stier

Stiere finden sich im August voll auf Kurs. Du bist bisher – zu recht – stolz und zufrieden mit deinem Jahr und es sieht ganz danach aus, als würden die kommenden Monate nicht weniger erfolgreich verlaufen. Du kannst dich prima entspannen, aber ebenso gut konzentrieren und anstrengen. In diesen Wochen sind deine Gedanken klar und konstruktiv und du verwendest wenig Zeit und Energie für zwanghafte Grübeleien. Vor allem in deinen Beziehungen bist du jetzt sehr präsent und empfindest Liebe und Sinn.

Waage

Waagen fühlen sich im August besonders genügsam und können Kleinigkeiten sehr gut schätzen und genießen. Du hast derzeit ein ausgezeichnetes Gespür dafür, wer und was dir in deinem Leben besonders wichtig ist, und kannst konsequent danach handeln. Momentan brauchst du weder große Erwartungen noch Überraschungen, um dich rundum wohl und glücklich zu fühlen. Und ist das nicht genau das, was du dir immer gewünscht hast?

Schütze

Schützen finden in diesem Monat einen sehr gesunden Umgang mit Konflikten und unangenehmen Gefühlen. Du vermeidest nicht, was üblicherweise deine bevorzugte Strategie ist, sondern stellst dich – allerdings mit einer bemerkenswerten Ruhe und Gelassenheit. Du beobachtest und suchst dir zunächst eine geeignete, distanzierte Position, bevor du reagierst. Dadurch bist du zwar nicht sonderlich schlagfertig, aber bleibst dir treu und setzt dich nicht mehr Kämpfen aus als nötig. Mit dieser Strategie behältst du deine Energie für die schönen Dinge deines Lebens und kann besondere Momente in diesem Monat intensiv genießen – und davon wird es übrigens einige geben.

Verwendete Quellen: BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop, astromedizin.info