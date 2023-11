Horoskop: Für wen hält das Universum zum Jahresende nochmal wunderbare Sternstunden bereit? Wir verraten es dir!

Rascher als manchem lieb ist klopft schon der Dezember an. Mit Schnee und kalten Temperaturen wird der letzte Monat des Jahres eingeläutet. Doch das bedeutet nicht, dass nicht auch die letzten vier Wochen des Jahres 2023 noch die ein oder andere kosmische Fügung bereit hält. Vor allem für drei Sternzeichen tut sich noch einiges am Liebeshimmel und auf der Karriereleiter.

Diese drei Sternzeichen sind die glücklichen, die sich über besonders wohlgesonnene Sterne im Dezember freuen dürfen.

3 Sternzeichen haben den schönsten Dezember vor sich

Widder

Optimistisch, positiv und voll guter Laune starten Widder in den Dezember. Sie genießen die Vorweihnachtszeit, kosten die ganz besondere Stimmung in vollen Zügen aus und fühlen sich auf ganzer Linie wohl. Kein Wunder: In der Liebe könnte aus einem zaghaften Flirt etwas Ernsthaftes werden, sodass du gerade möglicherweise auf Wolke Sieben durch den Tag schwebst. Vergebene Widder fühlen sich ihren Partner:innen ganz tief verbunden und dieses Glück scheint auch auf andere Bereich auszustrahlen. Im Job gelingt alles wie von allein und das, wofür du so hart gearbeitet hast, trägt nun Früchte. Das wiederum verleiht dir den Extraboost, um zum Jahresende nochmal richtig loszulegen.

Steinbock

Auch der Steinbock darf sich auf einen romantischen Jahresausklang freuen. Venus sorgt für prickelnde Stunden mit deinem Herzensmenschen und du kannst dich seit langem wieder richtig fallen lassen. Auch Singles dürfen mutig sein und sich ihrem heimlichen Schwarm offenbaren, die Chancen stehen gut, dass die Gefühle auf Gegenseitigkeit beruhen. Dabei hilft dir deine Intuition und Leidenschaft. Im Dezember blühst du nochmal richtig auf, versprühst Lebensfreude und positive Energie, dass einem beinahe schwindelig wird. Nichts kann dich jetzt aufhalten. Also genieße diesen ganz besonderen Monat in vollen Zügen und strahle mit dem Weihnachtsglanz um die Wette.

Wassermann

Heiße Tage erwarten im Dezember den Wassermann, denn Mars beflügelt deine Erotik und verpasst deinem Liebesleben nochmal richtig Aufwind. Bei Paaren knistert es wieder, die Schmetterlinge drehen ihre Loopings und auch für Singles stehen goldene Tage bevor. Vielleicht begegnest du endlich deinem Traummenschen. Alles ist möglich. Schließlich überzeugst du jetzt mit deinem einnehmenden, herzlichen Wesen deine Mitmenschen und strahlst Selbstbewusstsein und Stärke aus. Das zahlt sich nicht nur in der Liebe, sondern auch im Job aus, wo es dir spielend gelingt, andere von dir und deinen Ideen zu überzeugen. Besser kann man das Jahr kaum ausklingen lassen.

Quelle: Sodiac.com, Brigitte Horoskop