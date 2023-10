In der Regel merken wir es nicht bewusst, doch unsere Vergangenheit folgt uns auf jeden Schritt, den wir tun. Welchen Sternzeichen sie im Oktober sogar vor die Füße tritt, liest du hier.

Von der Vergangenheit eingeholt zu werden, erscheint vielen Menschen spontan als unangenehme Vorstellung. Wer will sich schon umdrehen und mit bereits durchlebten Erfahrungen auseinandersetzen? Bei näherem Hinsehen kann es jedoch hilfreich und gewinnbringend sein, sich einer solchen Konfrontation zu stellen. Schließlich ist unsere Vergangenheit stets ein Teil von uns und nur, wenn wir mit ihr im Reinen sind und sie verstehen, können wir mit uns selbst im Einklang sein. Insofern sind folgende Sternzeichen in gewisser Weise Glückspilze: Für sie haben die Sterne im Oktober eine Begegnung mit ihrer Vergangenheit vorgesehen.

3 Sternzeichen, die im Oktober ihre Vergangenheit einholt

Jungfrau

Jungfrauen bekommen im Oktober einen Besuch aus ihrer Vergangenheit, auf den sie mindestens unbewusst schon länger gewartet haben: Du verbringst Zeit mit einer Person, mit der dich eine langjährige Beziehung verbindet, und es ergibt sich die Gelegenheit, vergangene Konflikte aufzuarbeiten. Seid ihr immer noch dieselben Menschen, die ihr damals wart? Wenn nicht, warum ist euer Verhältnis dann in der Gegenwart von alten Problemen belastet? Und warum werden sie plötzlich wieder Thema?

Waage

Viele Waagen feiern im Oktober ihren Geburtstag – und bei einigen lässt dieser Anlass nun ein früheres Ich wieder präsent werden. Eines, das in Vergessenheit geraten ist, aber niemals nicht-existent war. Eines, das du in der Vergangenheit einmal gelebt hast, jetzt jedoch aus einer neuen Perspektive siehst. Aus einer Perspektive, die von mehr Erfahrung und Erkenntnis geprägt ist, als sie das damals lebende Ich haben konnte. Was fängst du mit dieser Möglichkeit an? Kannst du dir etwas verzeihen, was dich bis heute beschwert? Kannst du etwas wieder aufgreifen, das du verloren hast, das dir jedoch als wertvoll erscheint? Du allein wirst spüren und wissen, wozu dir der Kosmos diesen Besuch aus deiner Vergangenheit schickt – und wie du ihm begegnen möchtest.

Schütze

Schützen widerfährt im Oktober eine Begegnung mit ihrer Vergangenheit, die sie von einem unangenehmen, lange mitgeschleppten Ballast befreien kann. Du wirst etwas erleben, das dich an eine frühere Situation erinnert – möglicherweise sind darin alte Bekannte involviert –, die dich nachhaltig geprägt hat. Nicht, weil sie besonders krass oder dramatisch war, sondern weil du dich in dieser Situation hilflos und ohnmächtig gefühlt und letztendlich selbst verraten hast. Wirst du diesmal einen anderen Ausweg finden? Es wäre deine Chance, Frieden zu schließen – und für dich einzustehen.

Verwendete Quellen: astromedzin.info, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop