Goldener Oktober 3 Sternzeichen haben laut Horoskop den besten Monat

Für einige Sternzeichen läutet der Oktober eine Erfolgssträhne auf ganzer Linie ein. Für wen wohl nun der absolute Glücksmonat beginnt?

Im Herbst wird es gemütlich und kuschelig. Das Leben verlagert sich mehr nach drinnen und wir genießen wieder Abende bei Kerzenschein und mit einer heißen Tasse Kakao. Doch der Oktober mit seinem wunderschönen Farbenspiel hat noch viel mehr als nur Heißgetränke und warmes Licht zu bieten. Einige Sternzeichen werden von der herbstlichen Stimmung regelrecht beflügelt und starten laut Horoskop voller Energie in den Oktober.

Auf welche Sternzeichen wartet ein Glücksmonat?

Steinbock

Steinböcke können voller Vorfreude auf den Oktober blicken, denn laut Horoskop hält der so einige schöne Überraschungen für das Erdzeichen bereit. Beruflich unterstützt dich Saturn und lässt dich mutig nach vorn gehen. Du traust dich endlich zu zeigen, was wirklich in dir steckt. Die Arbeit der letzten Monate zahlt sich ab Mitte des Monats aus und du trägst die Früchte deiner Anstrengungen. Mitte des Monats liegt aber noch mehr in der Luft: Venus und Mars greifen dir in Liebesdingen gewaltig unter die Arme. Die Chancen, jemand ganz besonderen kennenzulernen und dich zu verlieben stehen mehr als gut. Der Oktober hält tolle goldene Tage für dich bereit, genieße es!

Löwe

Der Löwe hat gerade eine richtig gute Zeit und alles läuft wie am Schnürchen. So geht es auch im Oktober weiter. Dank Venus ziehst du die Liebe magisch an. Du bist offen für neue Kontakte und die Herzen fliegen dir nur so zu. Du strahlst von innen und deine Anziehungskraft verfehlt ihre Wirkung nicht. Wenn du also Single bist und nach der Liebe suchst, stürz dich im Oktober ruhig öfter mal ins Getümmel – wer weiß, was sich ergibt. Doch nicht nur in der Liebe, auch im Job weißt du genau, was du willst und dank Mars, der dir eine große Portion Überzeugungskraft verleiht, bekommst du es sehr wahrscheinlich auch. Du hast einfach die besten Argumente.

Widder

Du suchst eine neue Herausforderung, lieber Widder? Im Job könnte sich diese im Oktober ergeben. Mars stärkt deine Überzeugungskraft und dein Durchsetzungsvermögen, sodass es dir leicht fällt, dich für deine Anliegen und Herzensthemen einzusetzen. Und das wiederum könnte sich in beruflicher Weiterentwicklung auszahlen. Herausfordernd könnte es auch in der Liebe werden, im positiven Sinne. Widder sind heiß begehrt und eine Liebesüberraschung jagt die nächste. Egal, ob du in einer Paarbeziehung bist oder Single, der Oktober lässt alle Widder-Herzen höher schlagen. Für Singles könnte sogar der oder die "Richtige" unter den Verehrer:innen sein.