Monatshoroskop: Für diese Sternzeichen wird der Juli turbulent

Das Jahr hat seinen Zenit überschritten. Mit dem Sommer-Sonnen-Monat Juli starten wir schon in die zweite Jahreshälfte und vor allem in einen neuen Monat, der für einige Sternzeichen ein paar Turbulenzen bereithält.

Mit dem Monatsbeginn befinden wir uns bereits mitten in der Krebs-Saison. Die Sonne im Wasserzeichen sorgt bei allen Sternzeichen für mehr Sensibilität, Emotionen und Innenschau, lässt uns allerdings auch ruhiger werden und rückt unsere Liebsten wieder näher in unseren Fokus. Gleichzeitig starten wir in den Juli bereits gleich mit einem Supermond am 3. Juli. Eine perfekter Auftakt, um sich darüber Gedanken zu machen, wo unsere Wünsche liegen, was wir uns erträumen und was wir für ein zufriedenes Leben brauchen. All das dürfen wir manifestieren, wenn der Mond in seiner ganzen Pracht am Himmel erstrahlt. Dabei unterstützt der rückläufige Neptun, indem er uns die Realität vor Augen führt und uns klar und deutlich sehen lässt, was wir für uns wollen und was nicht.

Doch wie es im Leben nun einmal ist, wenn Umbrüche anstehen: Diese und andere Sternenkonstellationen können durchaus für das ein oder andere Sternzeichen ein paar Turbulenzen bedeuten.

Auf diese Sternzeichen wartet im Juli eine Achterbahnfahrt der Gefühle

Schütze

Puh, das kann schön, aber auch anstrengend werden: Liebesplanet Venus steht perfekt und verleiht dir eine hinreißende Aura, die dich auf andere unwiderstehlich wirken lässt. Und weil sich das so gut anfühlt lässt du im Juli auch nichts anbrennen. Gebrochene Herzen und Dramen bleiben da leider nicht aus. Doch möglicherweise ist unter den Liebschaften auch eine, für die es sich lohnt, am Ball zu bleiben. Dann kann daraus auch etwas langfristig sehr schönes entstehen. Ein guter Ratgeber ist hier wie immer das Bauchgefühl. Übrigens nicht nur in der Liebe, auch im Job zeigt es kommenden Monat sehr genau, wenn du mal eine Pause einlegen und einen Gang runterschalten solltest. Also immer mal wieder in dich hineinhorchen und dich gut um dich und deine Gesundheit kümmern. Sonst könnte das schnell in die falsche Richtung kippen.

Fische

Der Juli hat es ganz schön in sich. Vor allem in deiner Beziehung kann es ruckelig werden, wenn du dich eingeengt fühlst. Nichts ist für den Fisch unerträglicher als kontrolliert und dauerhaft beansprucht zu werden. Im schlimmsten Fall kann das sogar zur Trennung führen. Lässt dein Beziehungsmensch dir aber diesen Raum für dich, kannst du dich auf schöne, harmonische Stunden freuen. Ab 10. Juli wird es hektisch, denn Mars steht kritisch zu deinem Zeichen. An dir wird möglicherweise von allen Seiten gezogen und gezerrt und du versuchst es allen recht zu machen, obwohl auch deine To Do-Liste lang ist. Stress ist da vorprogrammiert. Deine wichtigstes Lektion, die das Universum für dich bereit hält, ist deshalb, zu üben, "Nein" zu sagen und Grenzen zu setzen.

Zwillinge

Turbulent wird es beim Zwilling vor allem in der Liebe. Plötzlich taucht jemand in deinem Umfeld auf, den du bislang nicht auf dem Schirm hattest und der:die dich so stark in seinen:ihren Bann zieht, dass du mit der Intensität der Gefühle erst einmal zurecht kommen musst. Dieses Begegnung hat jedenfalls großes Potential für die Lovestory deines Lebens. Doch nicht nur in der Liebe auch in anderen Bereichen wie im Job heißt es, einmal genau hinschauen. Welche Richtung willst du einschlagen, wohin soll die Reise gehen, was möchtest du erreichen und was sind deine Visionen. Jetzt ist genau die richtige Zeit, um innezuhalten und neue Ziele zu manifestieren und anzugehen.

