Mit dem Frühling kommt auch unsere Energie zurück. Vor allem diese drei Sternzeichen strotzen nur so vor Kraft, Sex-Appeal und surfen im März auf einer meterhohen Erfolgswelle.

Wassermann

Hoch motiviert und bereit zum Angriff startet der Wassermann in den ersten Frühlingsmonat und lässt es auf allen Ebenen krachen. Im Job sorgt das Luftzeichen für gute Vibes im Team und geht voller Elan die Aufgaben an, die schon länger auf der To-do-Liste warten. Wo Organisation gefragt ist, ist der Wassermann nicht weit und glänzt mit Struktur und Schnelligkeit. Das schlägt sich auch im Finanziellen wieder und auf Shopping-Liebhaber:innen warten ab dem 19. März gute Gelegenheiten, sich selbst etwas zu gönnen.

Die Motivation steht nicht nur im Job bei Fuß. Mit den ersten Frühlingsgefühlen erwacht auch der sportliche Ehrgeiz des Wassermannes und sorgt für jede Menge Endorphine. Wellness und Genuss sind der passende Ausgleich. Dabei kann aufgetankt und regeneriert werden, auch wenn der Wassermann genug Energie für zehn hat.

Kein Wunder also, dass es auch in der Liebe heiß hergeht. Mars und Jupiter senden feurige Impulse und verleihen dem Sternzeichen eine supersexy Ausstrahlung. Erotische Abenteuer lassen da ganz gewiss nicht lange auf sich warten. Egal, ob Single oder verpartnert: Der Wassermann ist im März einfach unwiderstehlich.

Zwillinge

Der Zwilling startet voller Energie in den März und will auch im Job endlich wieder durchstarten. Was den Zwilling besonders motiviert? Eine Challenge, die das sprunghafte Erdzeichen bei Laune hält und bei der es zeigen kann, was in ihm steckt. Ist das gegeben, kann ihn nichts mehr stoppen und er reißt mit seiner ansteckenden Begeisterung alle anderen mit.

Diese Leidenschaft zeigt sich aber nicht nur im Job. Auch das Liebesleben bekommt einen dicken Boost und lässt die Schmetterlinge wieder fliegen. Mars und Jupiter bieten Liebespower pur und bringen erotische und emotionale Highlights für Paare und Singles. Vor allem letztere lassen beim Flirten die Funken fliegen und beweisen ein sicheres Händchen in der Auswahl der Dates. Verlieben nicht ausgeschlossen.

Power ohne Ende: Im März ist der Zwilling einfach nicht zu stoppen. Beim Sport, im Job, in der Liebe. Ab und an braucht es dennoch eine kleine kurze Auszeit zum Krafttanken und dann gehts weiter.

Löwe

Der selbstbewusste Löwe lässt im März wieder seinen Charme sprühen und schafft es, wichtige Leute für seine Pläne zu begeistern. Am 20. März ist daher auch die beste Zeit, den Deckel auf neue Projekte zu bringen. Auch finanziell läuft es rund, sodass es sich hier sogar zu investieren lohnt.

Selbstbewusst macht sexy und wer, wenn nicht der Löwe strotzt im März nur so vor Überzeugung. Kein Wunder, dass Singles eifrig umschwärmt, während Paare von der positiven Leichtigkeit getragen werden. Gefühle intensivieren sich, halten die Beziehung lebendig und gemeinsame Ziele können neu gesteckt und mit Hingabe in die Tat umgesetzt werden.

Der Löwe fühlt sich pudelwohl in seiner Haut. Mars und Jupiter bringen frischen Schwung und sorgen für neue Höchstleistungen beim Fitnesstraining, während Venus dem Löwen einen ganz besonders anziehenden Glow verleiht. Läuft bei ihm.