Welche Sternzeichen von der Mondfinsternis am Samstag am meisten profitieren

Zeit der Finsternis Welche Sternzeichen von der Mondfinsternis am Samstag am meisten profitieren

Am Samstag, 28. Oktober, steht der nächste Vollmond an, der diesmal mit einer Eklipse einhergeht. Welche Sternzeichen das Ereignis laut Horoskop am besten für sich nutzen können, liest du hier.

Eine Eklipse kommt selten allein. Nach der Sonnenfinsternis, die am 14. Oktober im Zuge des Neumonds stattgefunden hat und vor allem vom amerikanischen Kontinent aus zu beobachten war, steht am kommenden Samstag das Pendant dazu an: Eine Mondfinsternis während der Vollmondphase. Und die können wir auch hierzulande sehen.

Vollmond und Mondfinsternis: Was passiert?

Zu Vollmond befindet sich der Mond stets der Sonne gegenüber mit der Erde – versetzt! – dazwischen. Etwa alle 29,5 Tage erleben wir diese Konstellation und sehen den Mond als runde Scheibe am Himmel, da wir genau auf die Seite von ihm blicken, auf die all das Sonnenlicht trifft, das der Himmelskörper reflektiert. Ein paar Tage später erscheint er uns als Halbmond, da wir aus einem Winkel auf ihn blicken, von dem aus wir nur einen gewissen Bereich seiner erleuchteten Seite wahrnehmen, kombiniert mit einem Teil, der der Sonne abgekehrt ist.

In den meisten Vollmondphasen wird das Licht der Sonne auf dem Weg zum Mond und von da zur Erde und in unsere Augen durch nichts gestört. Zwei bis drei Mal im Jahr kommt aber etwas dazwischen: Die Erde. Schneidet der Mond nämlich die Ebene ihrer Umlaufbahn um die Sonne, behindert sie den Einfall des Sonnenlichts auf den Mond und wirft einen Schatten auf ihn. Gelegentlich verdeckt die Erde den Mond komplett, dann sprechen wir von einer totalen Mondfinsternis, häufiger beschattet sie ihn nur teilweise und wir haben es mit einer partiellen Mondfinsternis zu tun. Am 28. Oktober ist Letzteres der Fall.

Mondfinsternis am 28. Oktober: Wann geht es los?

Während der errechnete Höhepunkt der Vollmondphase erst um 22.24 Uhr erreicht ist, beginnt die Eklipse bereits um kurz nach 20 Uhr. Zunächst tritt der Mond in den Halbschatten der Erde ein und es sieht aus, als lege sich ein grauer Schleier über ihn. Um 21.35 Uhr gelangt er in den Erdkernschattenbereich: Jetzt wird langsam eine dunkle Stelle an seinem Rand erkennbar, die bis um 22.15 Uhr größer wird, danach jedoch schon wieder abnimmt. Die maximale Verdunklung des Vollmondes liegt diesmal bei 12 Prozent, was zwar nicht sehr viel ist, aber doch genug, um es mit bloßem Auge wahrzunehmen – am unteren Rand der vermeintlichen Mondscheibe scheint ein Stück zu fehlen.

Eklipsen in der Astrologie

Astrolog:innen sehen in Sonnen- und Mondfinsternis generell besondere Chancen, die uns der Kosmos gewährt. Nun können wir erkennen, was uns sonst verborgen bleibt, und wertvolle Einsichten und Verständnisse über uns, unsere Mitmenschen und das Leben erlangen. Wichtig dafür ist, dass wir vertrauen und bereit sind, zu akzeptieren, was wir nicht kontrollieren können.

Am Samstag befindet sich der Mond während der Vollmondphase und Eklipse im Feuerzeichen Widder. Folgende Sternzeichen können von dem Ereignis laut Horoskop besonders profitieren.

Horoskop: 3 Sternzeichen beflügelt die Mondfinsternis am 28. Oktober

Widder

Widder erfahren im Zuge der Vollmondeklipse einen entscheidenden Impuls, mithilfe dessen sie wichtige Fragen für sich klären können. Du weißt schon länger, wie du zu bestimmten Menschen in deinem Leben stehst, doch bislang warst du dir unsicher, wieso und an welche Bedingungen deine jeweiligen Beziehungen für dich geknüpft sind. Hier wird sich nun einiges in dir erhellen, was dir für dein künftiges Verhalten Orientierung bieten kann.

Löwe

Löwen können aus dem anstehenden Vollmond gestärkt und energiegeladen hervorgehen. Du findest sehr viel Klarheit, Sicherheit und Vertrauen in dir, das in letzter Zeit zwar etwas von den Sorgen und Zweifeln des Alltags überschattet war, doch im Grunde niemals fort oder getrübt. Jetzt kannst du dich daran erinnern, dass du eigentlich kein grüblerischer, ängstlicher Mensch bist, sondern voller Mut und Überzeugung. Vielleicht schaffst du es, dir dieses Gefühl zu bewahren – und es nicht wieder zu einer Erinnerung werden zu lassen.

Skorpion

Skorpione haben derzeit einen solchen Lauf, dass sie fast jedes Ereignis beflügelt und sie alle Gelegenheiten nutzen, die sich ihnen bieten. Die Mondfinsternis offenbart dir wertvolle Erkenntnisse über deine Mitmenschen und deine Beziehungen. Du gewinnst nun ein tiefes Verständnis von dem, was dich unterscheidet und verbindet. Du bist auf einer heißen Spur, einen großen Konflikt vieler Menschen für dich beizulegen: Dem Konflikt zwischen Ich und Wir.

Verwendete Quellen: mondrausch.com, ardalpha.de, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop