Mondhoroskop Sternzeichen, bei denen die Neumond-Energie für Konfliktpotenzial sorgt

von Mara Rehfisch Der Neumond ist ein astrologisches Spektakel, das für viele Menschen im Zeichen des Neuanfangs steht. Doch nicht alle Sternzeichen profitieren gleichermaßen von diesem Ereignis. Für manche kann der Neumond zu Konflikten führen, bei denen sich die Tierkreiszeichen selbst im Weg stehen.

Der Neumond ist einer der bedeutendsten Phasen im Mondzyklus und in diesem Monat sorgt er insbesondere bei drei Sternzeichen für erhöhtes Konfliktpotenzial. Welche das sind und wie sich die Spannungen lösen lassen – wir verraten es.

Widder

Der Widder steht häufig für Mut und Abenteuerlust, er kann aber auch ungestüm und impulsiv sein, was bei der anstehenden Neumondphase ab dem 20. Februar zu erhöhtem Konfliktpotenzial führen kann. Die Mondphase macht das Sternzeichen nämlich besonders empfänglich für überstürzte und emotionale Handlungen. Eine anfängliche Euphorie über eine neubegonnene Sache kann dann schnell zu unkontrollierten Ausbrüchen führen, wenn etwas nicht nach den eigenen Vorstellungen verläuft. Daher sollte sich der Widder während des Neumonds zwischenzeitlich immer mal wieder darauf besinnen, aus welchen Motiven er:sie gerade Entscheidungen fällt.

Krebs

Krebse sind sehr emotionale und sensible Sternzeichen, die stark auf Veränderungen reagieren. Meist ist der erste Impuls Unsicherheit und Furcht, da unklar ist, wie sich die noch unbekannte Situation womöglich auf ihr Leben auswirken wird. In solchen Fällen gibt es dann häufig auch nur zwei Extreme. Entweder begegnen die Sternzeichen ihrem Gegenüber mit emotionaler Überempfindlichkeit oder sie verschließen sich und das Rätselraten beginnt. Gerade in der angehenden Neumondphase tendieren Krebse dazu, Veränderungen keine Chance zu geben, sondern sie im Vorfeld schon in eine Schublade zu stecken. Hier hilft es perspektivisch darauf zu achten, Situationen immer aus mehreren Blickwinkeln zu betrachten, auch wenn es den Krebs anfänglich Überwindung kosten mag. Letztlich bringt ihn der Perspektivwechsel jedoch immer weiter – vor allem in Konfliktsituationen.

Steinbock

Steinböcke haben teilweise Schwierigkeiten damit, ihre Gefühle auszudrücken – egal ob es positive oder negative Emotionen sind. Daher neigen die Tierkreiszeichen häufig dazu, sie einfach runterzuschlucken, sodass sie immer knapp unter der Oberfläche schwimmen, jedoch nie ausbrechen. Gerade der Neumond sorgt dafür, dass sich der angestaute innere Druck eher in Aggressionen und Wut umwandelt. Ausbaden muss es dann das Gegenüber, dass teilweise nicht damit umzugehen weiß. Die Folge: erhöhtes Konfliktpotenzial. Deshalb sollte sich der Steinbock – besonders während der Neumondphase – ins Gedächtnis rufen, wie wichtig der Austausch über die eigene Gefühlswelt ist.

Verwendete Quellen: BRIGITTE, solaris.com