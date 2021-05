von Henning Hönicke und Marie Mühlenberg

Der Neumond verleiht uns neue Kraft und einen frischen Blick auf die Welt. Drei Sternzeichen schenkt er einen Neuanfang, der ihr Leben verändern wird.

Aufbruchsstimmung und Tatendrang: Der Neumond am 11. Mai spornt viele von uns dazu an, mit der Vergangenheit abzuschließen und mit neuen Impulsen in die Zukunft zu blicken. Drei Sternzeichen werden dabei besonders bestärkt und starten einen Neuanfang, der ihr Leben nachhaltig prägen und verbessern wird.

Neumond-Horoskop für 11.5.2021: Neustart in eine glücklichere Zukunft

In allen Fällen ist es vor allem eine frische Perspektive, die diese Sternzeichen in ihren Vorhaben bestärkt. Stress und Alltag können ihnen nun nicht mehr den Blick auf ihr Inneres blockieren, und sie sehen mit einem Mal klar und deutlich, was sie nun in ihrem Leben ändern wollen. Ein Neuanfang ist nicht immer einfach und stellt in manchen Fällen die Welt vorübergehend auf den Kopf - doch diese Mühe zahlt sich aus. Mit ihrem Ziel vor Augen werden sich diese Sternzeichen schon bald glücklich zurücklehnen und sich wundern, warum sie diesen Neustart nicht schon viel früher gewagt haben.

