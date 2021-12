Horoskop 3 Sternzeichen stellt der Neumond am 4. Dezember auf die Probe

Am Samstag, den 4. Dezember, ist Neumond – jedoch kein ganz gewöhnlicher. Nein, es kommt diesmal gleichzeitig zu einer totalen Sonnenfinsternis. Energetisch verlangt das drei Sternzeichen besonders viel ab.

Am Samstag, den 4. Dezember um 08:44 ist Neumond im Zeichen des Schützen. Währenddessen kommt es zu einer totalen Sonnenfinsternis, die allerdings nur in der Antarktis, Südafrika, im südlichen Atlantik auszumachen ist. Obwohl die Sonnenfinsternis bei uns nicht zu sehen ist, bekommen wir ihre Energie dennoch aufs Heftigste zu spüren. In den nächsten Tagen begünstigt diese, dass tief in uns vergrabene Gefühle und eventuelle Traumata hochkochen. Das kann emotional ganz schön aufwühlen, ist aber gleichzeitig auch eine einmalige Chance, diese Erlebnisse aufzuarbeiten und mit sich ins Reine zu kommen.

Der Neumond leistet hierbei Unterstützung. Aus astrologischer Sicht steht dieser nämlich für einen Neubeginn. Die Devise lautet jetzt: Hab keine Angst, alten Ballast hinter dir zu lassen! Zudem befinden wir uns weiterhin im Zeichen des Schützen – das Feuerzeichen ist ungeduldig und treibt stets nach vorne. Stimmungsschwankungen und launische Phasen sind vorprogrammiert. Diese gilt es abzufedern, um die innere Balance zu wahren. Drei Sternzeichen werden jetzt besonders herausgefordert.

Horoskop: Diese drei Sternzeichen werden vom Neumond am 4. Dezember auf die Probe gestellt

Stier

Neumond bedeutet immer auch Neuanfang. Stiere sind tendenziell Gewohnheitsmenschen und kommen mit Veränderungen nicht so gut klar. Viele verschiedene Perspektiven und das Abwägen und Treffen von Entscheidungen stressen dich gerade sehr. Besinne dich auf deine Gabe, reflektiert und rational denken zu können. Glaube an dich und lass dich treiben.

Die Sonnenfinsternis verstärkt die Auswirkungen von Venus, dem Planeten der Liebe, der im Steinbock steht. Das Erdzeichen ist mit dem Stier nah verwandt und äußert sich daher ausgesprochen positiv für dich. Er verleiht dir jetzt eine positive Ausstrahlung, die dir sehr zu Gute kommt. Versuche, Selbstzweifel und die Unsicherheiten hinter dir zu lassen. Kopf aus, Herz an lautet das Motto für Menschen mit dem Sternzeichen Stier.

Löwe

Menschen mit dem Sternzeichen Löwe werden durch den kommenden Neumond gepaart mit der totalen Sonnenfinsternis vor einige große Aufgaben gestellt. Von Natur aus möchtest du immer über dich hinauswachsen. Das kann dazu führen, dass dein Glücksempfinden durch zu hohe Ansprüche gemindert wird. Versuche, einen Gang runterzuschalten und übe Zufriedenheit.

Der Neumond regt dazu an, sich auf sich selbst zu besinnen und zur Ruhe zu kommen. Das ist jetzt wichtig, denn immer mehr zu wollen, kann auf Dauer gefährlich sein. Die Sonnenfinsternis löst einen regelrechten Energieschub in dir aus, dem es gilt standzuhalten – ziemlich schwierig für den feurigen Löwen. Denn jetzt prallt dein Tatendrang auf die eigentliche Aufgabe, nämlich dich um dein Inneres zu kümmern. Es gilt jetzt beides weise miteinander zu kombinieren.

Schütze

Der Neumond findet am Samstag im Zeichen des Schützen – deinem Zeichen – statt. Das stellt dich jetzt vor einige Herausforderungen. Denn Menschen mit dem Sternzeichen Schütze sind von Natur aus sehr willensstark, manchmal ungeduldig und hegen einen Drang zur Freiheit und Unabhängigkeit. Der Neumond verstärkt diese Wesenszüge.

Pass auf, dass du dich nicht zu sehr befeuern lässt und vorschnelle Entscheidungen triffst. Die sind im Zweifelsfall nämlich nicht mehr rückgängig zu machen. Halte dich etwas zurück und denke lieber zwei Mal nach, bevor du handelst. Dein Motto lautet jetzt: In der Ruhe liegt die Kraft! In Kombination mit der totalen Sonnenfinsternis wirst du animiert, in deinem Inneren aufzuräumen. Das lässt vielleicht erst einmal Unschönes zum Vorschein treten, aber legt den Grundstein für einen Neuanfang.

Quellen: Brigitte-Zweiwochenhoroskop, woman.at, rnd.de