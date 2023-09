Neumond-Horoskop: Auf diese Sternzeichen wirkt der Neumond am 15.9. ganz besonders

Am 15. September beginnt mit dem Neumond ein neuer Mondzyklus. Drei Sternzeichen werden von der Neumondenergie ganz besonders beflügelt.

Nach kosmisch aufwühlenden Tagen kehrt zum Ende der Woche endlich wieder ein wenig Ruhe ein. Merkur, der Planet der Kommunikation und des Verstands, der uns seine Rückläufigkeit ganz schön hat spüren lassen, wird wieder direktläufig und uns erwartet mit dem Neumond in der geerdeten Jungfrau ein neuer Mondzyklus. Das heißt: Es wird wieder leichter. (Yeah!) Wir können besser kommunizieren, unser Verstand arbeitet wieder wie gewohnt und Missverständnisse entstehen erst gar nicht oder klären sich schnell auf.

Gleichzeitig ergibt sich durch den Neumond in der Jungfrau für alle Sternzeichen eine wunderbare Gelegenheit, auf die eigenen Wünsche und Ziele für die kommenden vier Wochen, aber auch das restliche Jahr zu schauen und diese mit der ganz besonderen Energie des Neumondes zu manifestieren. Themen können sein: persönliche oder berufliche Weiterentwicklung, Klarheit, Heilung, Gesundheit oder auch ganz im Sinne der Jungfrau: Struktur und Ordnung.

Auf drei Sternzeichen wirken sich diese beiden kosmischen Entwicklungen ganz besonders gut aus.

Drei Sternzeichen dürfen sich ganz besonders auf den Neumond freuen

Krebs

Der Mond ist der Herrscherplanet des Krebses, demnach bist du für seine Energien ganz besonders empfänglich und kannst dich bereits einige Tage im Voraus mit den Themen auseinandersetzen, bei denen dich der Neumond unterstützen kann und was du dir für die Zukunft wünschst. Das Chaos, das der rückläufige Merkur möglicherweise angerichtet hat, weicht nun langsam einer inneren Ruhe und du kannst dich ganz deinen Träumen, Visionen und Zukunftsplänen widmen, bei den der Neumond seine Magie wirken lassen soll. Aber gleichzeitig hilft er dir auch den Themen Aufmerksamkeit schenken, die möglicherweise noch aus der Vergangenheit stammen und die es nun endlich abzuschließen gilt.

Waage

Wenn um sie herum Chaos und schlechte Stimmung herrscht, fühlen sich harmoniebedürftige Waagen gar nicht wohl in ihrer Haut. Denn dir vermiest ihnen gewaltig die Laune und ist nur schwer für sie erträglich. Da sie aber auch sehr bequem sind, verharrt das Sternzeichen jedoch gern auch länger einmal in seiner unbequemen Lage. Der Neumond im September verleiht dir aber jetzt einen Energieschub, um eventuelle Missverständnisse zu klären, unangenehme und nervige Aufgaben endlich zu erledigen und sich von altem (Gefühls-)Ballast zu befreien. Bessere Zeiten brechen an und das hebt auch wieder deine Stimmung.

Stier

Stiere lieben Ordnung. Dementsprechend profitieren sie ganz besonders von dem Neumond in der strukturierten Jungfrau. Auch dein Energie-Level steigt endlich wieder und sorgt dafür, dass du wieder mehr Zeit und Kraft für dich selbst aber auch die Menschen in deinem Leben hast, die in letzter Zeit auch ab und an auf der Ersatzbank Platz nehmen mussten. Das macht sie glücklich, dich aber mindestens genauso sehr.