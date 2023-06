Der Neumond bringt den Sternzeichen am Sonntag neue Energie und eine neue Perspektive - drei von ihnen profitieren davon ganz besonders

Ein positiver Neuanfang in vielerlei Hinsicht: Der anstehende Neumond am Sonntag, dem 18. Juni läutet einen neuen Mondzyklus ein. Und obwohl es sich anfühlt, als hätte der letzte Schütze-Vollmond gerade erst gestern stattgefunden, ist bereits eine beträchtliche Zeit vergangen, und für viele Sternzeichen steht eine Veränderung an. Wenn sich der Neumond zwischen Erde und Sonne von seiner schattigen Seite zeigt, führt das zu besonders dunklen Nächten (obwohl es aufgrund der nahenden Sommersonnenwende noch relativ hell sein wird) und einem neuen Lebensgefühl. Fast alle Sternzeichen spüren vor dem Neumond eine gewisse Ruhe und haben das Gefühl, besser zu schlafen - anders als ie innere Getriebenheit, die oft mit dem Vollmond einhergeht.

Neumond-Horoskop ab 18.6.2023: 3 Sternzeichen werden besonders unterstützt

Und was genau bringt der Juni-Vollmond? Am 18. Juni findet er im Luftzeichen Zwillinge statt und erreicht seinen Höhepunkt am frühen Morgen. Während dieser Phase bewegt sich der Mond absteigend, was ein besonderes energetisches Merkmal ist. Nicht nur Astrolog:innen schreiben dem Neumond heilende und belebende Kräfte zu: Nun steht die beste Zeit an, um sich um die eigene Gesundheit zu kümmern oder neue Projekte zu beginnen. Die Neumondphase eignet sich besonders gut für alle Neuanfänge verschiedener Art – und das kriegen auch drei Sternzeichen ganz besonders stark zu spüren.

Zwillings-Neumond: Durchstarten mit neuer Energie

Neue Pläne, Träume und Ideen: Diese Sternzeichen können sich schon darauf freuen, dass der bevorstehende Neumond im Zeichen der Zwillinge einen frischen Start und eine Zeit der Aktivität und Veränderung mit sich bringt. Vor allem, wenn sie auf die eigene Intuition und Kommunikationsfähigkeiten achten und neue Kontakte oder Partnerschaften knüpfen, werden sich schon bald viele unerwartete Möglichkeiten auftun. Im Video seht ihr, welche Sternzeichen ganz besonders vom Neumond profitieren können.