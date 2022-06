von Charlotte Reppenhagen Am 29. Juni 2022 ereignet sich ein Neumond im Wasserzeichen Krebs. Im Video seht ihr, welche Sternzeichen seine Kräfte am besten für sich nutzen können.

Die Zeit vergeht wie im Flug: Schon in den nächsten Tagen verabschiedet sich der Juni von uns. Allerdings nicht ohne eine mutmachende Botschaft, denn: Am 29. Juni 2022 ereignet sich in den frühen Morgenstunden ein Neumond im Wasserzeichen Krebs. Unter dem Begriff "Neumond" verstehen wir die dunkelste Mondphase, die immer dann eintritt, wenn sich der Mond genau zwischen der Erde und der Sonne befindet. Der Mond reflektiert das Sonnenlicht in dieser Stellung direkt zurück – wir auf der Erde können nur die im Schatten liegende Seite beobachten. Der Mond ist mit dem bloßen Auge dann kaum zu erkennen.

Neumond-Horoskop ab 29.6.2022: Wer profitiert am meisten?

Seinen Höhepunkt wird der Neumond am kommenden Mittwoch um 4.53 Uhr erleben. Für uns sind besonders die Nächte auf Mittwoch und auf Donnerstag Neumondnächte – also mondlose Nächte. Der Mond befindet sich während dieser Phase im Sternzeichen Krebs und leitet diese Energien an uns weiter. Starke und teilweise bislang verdrängte Emotionen können nun an die Oberfläche treten. Unsere Träume gewinnen an Bedeutung und gemeinsame Momente mit unseren liebsten Menschen können uns neue Kraft schenken.

Laut Astrolog:innen ist die Neumondphase besonders dazu geeignet, um Veränderungen und neue Projekte anzugehen. Durch die absteigende Bewegung des Mondes wohnt dieser Phase oft eine beruhigende Kraft inne, die uns dazu motivieren kann, selbst einen Moment der Ruhe zu genießen und durchzuatmen. Für ein Sternzeichen bedeutet der Neumond am 29.6.2022 eine Zeit der Selbstreflektion. Für die Zukunft kann es jetzt entscheidend sein, sich mit den richtigen Fragen zu beschäftigen – und Antworten auf sie zu finden. Welche Sternzeichen den Neumond und die Energie des Wasserzeichens Krebs außerdem für sich nutzen können, seht ihr im Video.

