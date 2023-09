Für 3 Sternzeichen steht jetzt ein Wendepunkt im Leben an

Neumond-Horoskop für 15.9.2023 Für 3 Sternzeichen steht jetzt ein Wendepunkt im Leben an

Der Neumond inspiriert alle Sternzeichen zu neuen Träumen und Plänen - und lenkt von dreien von ihnen das ganze Leben in eine neue Richtung.

Nach einer kosmischen Achterbahnfahrt, die uns allen ordentlich den Kopf verdreht hat, zeichnet sich am Horizont endlich wieder ein Silberstreifen ab. Merkur legt seine störende Rückläufigkeit endlich ab. Und als Sahnehäubchen erwartet uns ein Neumond in der pragmatischen Jungfrau. Kurz gesagt: Es wird alles wieder ein bisschen einfacher. Die Kommunikationskanäle sind offen, das Denken ist wieder klar, und Missverständnisse können entweder vermieden oder rasch geklärt werden. Ein Hoch auf die kosmische Entspannung!

Neumond-Horoskop für 15.9.2023: Ein kosmischer Neustart für alle Sternzeichen

Dieser Neumond in der Jungfrau bietet eine perfekte Ausgangsposition für alle von uns, die ihre Ziele für die nächsten vier Wochen und darüber hinaus festlegen möchten. Ob es um persönliche Weiterentwicklung, beruflichen Aufstieg, emotionale Heilung oder unsere Gesundheit geht, alles rückt jetzt in greifbare Nähe. Und natürlich, ganz im Geiste der Jungfrau: Wer Struktur und Ordnung in sein Leben bringen möchte, hat jetzt die beste Gelegenheit dazu.

Außerdem sehr angenehm für die Sternzeichen: Diese astrologische Konstellation ist auch ein kosmischer Energie-Booster, vor allem für den unangenehmen Nervkram, den wir alle lieber vor uns herschieben. Wenn du schon immer mal deinen Kleiderschrank ausmisten oder deine Finanzen in Ordnung bringen wolltest, ist jetzt die Zeit dafür - die Sterne stehen günstig für praktische Unternehmungen und klare Entscheidungen.

Kosmischer Jackpot für drei Sternzeichen

Doch besonders für drei Sternzeichen ist diese Kombination aus einem direktläufigen Merkur und einem Neumond in der Jungfrau wie ein kosmischer Jackpot. Sie dürfen sich auf eine besonders positive Zeit freuen, in der die Sterne ihnen einen echten Wendepunkt im Leben schenken. Im Video seht ihr, welche drei Sternzeichen sich jetzt ganz besonders über den Neumond freuen können.