Neumond-Horoskop für 17.7.2023 3 Sternzeichen schenkt der Neumond besonders viel Energie

Am 17. Juli beginnt ein neuer Mondzyklus im Zeichen des Krebses. Welche drei Sternzeichen von der Energie der Neuanfänge besonders beflügelt werden, erfährst du hier.

Am 17. Juli ist es wieder so weit: Eine neue Mondphase beginnt. In der Astrologie bedeutet das, dass nun ein guter Zeitpunkt für Veränderungen und Neuanfänge eingeläutet wird. Wenn du also schon länger etwas in deinem Leben ändern möchtest – sei es im Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen, den Job oder auch einfach eine neue Frisur – dann ist nun vielleicht die Zeit gekommen. Denn was wir uns jetzt vornehmen, kann uns höchstwahrscheinlich gelingen.

Neumond-Horoskop für 17.7.2023: Diese 3 Sternzeichen profitieren von seiner Kraft

Außerdem wird dem Neumond eine besondere Energie sowie heilende Kräfte zugesagt. Er schenkt mentale und körperliche Stärke, fördert also auch unser Wohlbefinden und unseren Tatendrang. Insbesondere drei Sternzeichen profitieren vom Beginn der neuen Mondphase. Welche drei Sternzeichen der Neumond beflügelt, erfährst du im Video.