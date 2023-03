Neumond im März 2023 Diese 3 Sternzeichen werden besonders beeinflusst

Am 21. März erwartet uns der Neumond im Widder. Drei Sternzeichen profitieren besonders davon.

von Jasmin Rahimi Anray Nach dem Frühlingsbeginn erwartet uns am 21. März der Neumond im Widder – und damit eine besondere Zeit für uns alle. Doch drei Tierkreiszeichen werden von den Sternen besonders begünstigt.

Endlich steigen die Temperaturen, die Sonne zeigt sich öfter und draußen wird es langsam grün. Perfekt für den bevorstehenden Frühlingsbeginn, der genau genommen sogar schon am Abend des 20. März um 22:24 Uhr beginnt. Bereits am nächsten Tag dürfen wir uns dann auf den Neumond im Widder freuen, welcher uns mit der nötigen Energie versorgt, um unsere Ziele und Träume in Angriff zu nehmen.

Neumond im März: Das halten die Sterne für uns bereit

Drei Sternzeichen dürfen sich über besonders viel kosmische Zuwendung freuen, denn der Neumond hat Besonderes für sie vorgesehen. Ob privat oder beruflich – die Sterne sind auf ihrer Seite. Um welche Tierkreiszeichen es sich handelt und auf welche Weise sie beflügelt werden, erfahrt ihr im Video.

