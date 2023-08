Diese Sternzeichen beflügelt der Neumond am 16. August

Mit dem Neumond am 16. August beginnt ein neuer Mondzyklus. Welche Sternzeichen laut Horoskop davon besonders profitieren, liest du hier.

Kurz nach dem Höhepunkt der Perseiden steht uns das nächste wichtige Ereignis im astrologischen Supermonat August bevor: Am Mittwoch, dem 16. August, beginnt mit dem Neumond im Tierkreiszeichen Löwe ein frischer, neuer Mondzyklus, der dazu einlädt, mit Zuversicht und Optimismus nach vorne zu schauen.

Was ist noch gleich ein Neumond?

Mit dem Begriff Neumond bezeichnen wir die dunkelste Mondphase, die immer dann eintritt, wenn sich der Mond zwischen der Erde und der Sonne befindet. In dieser Konstellation reflektiert der Mond das Sonnenlicht direkt zur Sonne zurück, wohingegen wir auf der Erde seine nicht beschienene Seite zu sehen bekommen. Somit können wir ihn am Nachthimmel mit bloßem Auge kaum erkennen. Genau wie zwischen anderen gleichartigen Mondphasen liegen zwischen zwei Neumonden rund 29,5 Tage.

Ungefähr zweimal im Jahr schneidet der Mond in der Neumondphase die Erdumlaufbahn um die Sonne, verdeckt dann die Sonne – manchmal ganz, meistens aber nur teilweise – und wir erleben eine Sonnenfinsternis – manchmal eine totale, meistens aber nur eine partielle. Beobachten können wir sie zwar nur unter bestimmten Bedingungen, doch einige Menschen spüren eine Eklipse auch dann, wenn sie sie nicht sehen.

Grundsätzlich kann die Neumondphase Wachstums- und Heilungsprozesse begünstigen, zudem sei sie laut Astrolog:innen geeignet, um Veränderungen sowie neue Projekte und Vorhaben anzugehen. Der Neumond am 16. August erreicht seinen Höhepunkt am Vormittag um 11:38 Uhr unserer Zeit, somit erleben wir vor allem die Nacht auf Mittwoch und die Nacht auf Donnerstag als Neumondnächte, das heißt als nahezu mondlose Nächte. Da sich der Mond während seiner Neumondphase im Sternzeichen Löwe befindet, ist er von der Energie des Feuerzeichens geprägt und leitet diese an uns weiter: Selbstbewusste, mutige Entscheidungen zu treffen, fällt uns nun leichter, wir spüren unsere Bedürfnisse klarer und deutlicher als sonst und haben keine Scheu, ihnen gerecht zu werden. Durch die absteigende Bewegung, die der Mond zum Neumond vollzieht, wohnt ihm zugleich eine beruhigende, zum Innehalten aufrufende Kraft inne.

Auf folgende Sternzeichen kann sich der Löwe-Neumond laut Horoskop besonders positiv auswirken.

Horoskop: 3 Sternzeichen beflügelt der Neumond am 16. August

Wassermann

Wassermänner erfahren im Zuge des Neumonds einen Selbstbewusstseinsschub. Sie erkennen sowohl auf rationaler als auch emotionaler Ebene, was sie aus- und besonders macht, und fühlen sich mit sich zufrieden und im Reinen. Das ist eine tolle Ausgangslage, um die persönlichen Prioritäten, Ziele und Werte einer Prüfung zu unterziehen: Woran möchtest du festhalten? Was ist dir wirklich wichtig? Wovon kannst und möchtest du dich trennen?

Krebs

Krebsgeborene ruft der Neumond dazu auf, einen Moment innezuhalten und durchzuatmen: Wie geht es mir? Wie steht es um meine Energiereserven? Wie sinnvoll investiere ich meine Kräfte und Leidenschaften? Fragen wie diese kannst du mithilfe des Löwe-Neumondes klären, um daraufhin deinen Alltag und dein Leben noch klüger und gesünder zu gestalten.

Waage

Bei Waagen stärkt der Neumond insbesondere die Liebe und Verbundenheit zu ihren engsten Menschen. Du erfährst und spürst den Wert und die Bedeutung deiner Freundschaften und sonstigen intimen Beziehungen für dein Glück, dein Leben, deine Identität. Ob Gespräche, Erlebnisse oder gemeinsame Momente, was du nun mit deinen Lieben teilst, schenkt dir eine nahezu unerschütterliche Kraft. Wie du sie einsetzen möchtest, ist dir überlassen. Dir und deiner Fantasie.

Verwendete Quellen: mondrausch.com, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop