Am 17. Juli beginnt mit dem Neumond in Krebs ein neuer Mondzyklus. Welche Sternzeichen dieses Ereignis besonders beflügelt, liest du hier.

Relativ pünktlich zur zweiten Monatshälfte schlägt der Mond für uns ein neues Kapitel auf: Am Montag, den 17. Juli ist Neumond und das bedeutet, ein neuer Mondzyklus beginnt. In der Neumondphase befindet sich der Mond genau zwischen der Erde und der Sonne, sodass wir seine schattige, der Sonne abgewandte Seite zu sehen bekommen. Deswegen ist er am Himmel nahezu unsichtbar für uns und wir erleben die eine oder andere scheinbar mondlose Nacht.

In der Astrologie gilt diese Mondphase als günstiger Zeitpunkt für Neuanfänge unterschiedlicher Art: Was wir uns jetzt vornehmen, kann uns mit einer guten Chance gelingen, was wir nun säen, liefert einmal eine reiche Ernte. Darüber hinaus werden dem Neumond heilende Kräfte zugesagt: Er macht uns resistent und unsere Abwehr- und Aufbauprozesse funktionieren unter seinem Einfluss besonders gut.

Der Juli-Neumond ereignet sich im Sternzeichen Krebs und erreicht seinen errechneten Höhepunkt am Abend um 20.33 Uhr. Der Mond befindet sich an diesem Tag in einer absteigenden Bewegung.

Laut Horoskop können folgende Sternzeichen von diesem Neumond besonders profitieren und damit rechnen, dass sie im kommenden Mondzyklus regelrecht aufblühen.

Horoskop: Diese Sternzeichen beflügelt der Neumond am 17. Juli

Steinbock

Der üblicherweise sehr ehrgeizige, leistungsorientierte Steinbock bekommt im neuen Mondzyklus die Gelegenheit, sich ausgiebig um sich selbst zu kümmern und in seinem Innern aufzuräumen. Der Neumond schenkt dir den Impuls, dich und dein Verhalten kritisch zu hinterfragen, und er hilft dir dabei, klarer zu sehen, was dir gut tut und was du brauchst. In den kommenden Wochen wird es dann für dich darum gehen zu lernen, dir genau das zu erlauben. Und auch wenn es dir anfangs Angst macht: Langfristig wird es sich für dich lohnen.

Wassermann

Wassermännern bietet der anstehende Mondkreislauf die Chance, ihre Kommunikationsfähigkeit zu verbessern. Mehr und mehr stellt sich von Neumond an bei dir die Erkenntnis ein, dass es nicht darum geht, andere Menschen zu überzeugen, sondern dich mit ihnen auszutauschen, wenn du mit ihnen sprichst. Du erfährst, wie viel du auf diese Weise lernen kannst und wie konfliktfrei das Miteinander wird, wenn alle dieses Wissen beherzigen.

Waage

Waagen schenkt der Neumond Klarheit darüber, welche Menschen ihnen in ihrem Leben besonders gut tun und welche sie – aus welchen Gründen auch immer – in erster Linie belasten. Für dich wird es daher in diesem Mondzyklus darum gehen, dieser Einsicht Taten folgen zu lassen und den Personen in deinem Umfeld jeweils die Priorität einzuräumen, die ihnen in deinem Sinne zusteht. Sicher wird es für dich nicht leicht, dich von einigen Leuten zu distanzieren, die im Zuge dieses Prozesses auf deiner Liste nach unten rutschen. Doch wenn du es tust, bekommst du dadurch mehr Raum für deine Lieblingsmenschen – und für dich.

Verwendete Quellen: mondrausch.com, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop