von Jasmin Rahimi Anray "Neues Jahr, neues ich!" Das nehmen sich vermutlich viele als Vorsatz und gehen mit positiver Einstellung auf 2023 zu. Drei Sternzeichen nehmen sich dieses besonders zu Herzen – und die Auswirkungen machen sich schnell bemerkbar.

Mit dem Beginn eines neuen Jahres nehmen wir uns oft vor, so manches in unserem Leben oder auch an uns selbst zu ändern. Ob wir gesünder leben wollen, indem wir mehr auf unsere Ernährung und Sport achten oder ob wir uns einfach mit einer positiven Einstellung in neue Abenteuer stürzen: Für viele dient der Januar als Neustart.

Neustart-Horoskop 2023: Diese Sternzeichen wollen Streitigkeiten in der Vergangenheit lassen

Doch an sich selbst zu arbeiten bedeutet manchmal auch, über den eigenen Schatten zu springen und anderen zu verzeihen – auch wenn es schwerfällt. Die Sterne versorgen vor allem drei Sternzeichen mit der nötigen Energie, alte Auseinandersetzungen aus dem Weg zu räumen. Um welche es sich handelt, erfahrt ihr im Video.

Verwendete Quelle: BRIGITTE-Horoskop