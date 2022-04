Am Samstag, 16. April, genau zwischen den Ostertagen, ist Vollmond. Auf welche Sternzeichen der laut Horoskop den stärksten Einfluss nimmt, liest du hier.

Gerade einmal den Neumond verdaut, steht uns bereits das nächste markante Mondevent bevor: Am Samstag, den 16. April, ist Vollmond, das heißt Halbzeit im aktuellen Mondkreislauf. Am Abend, etwa um neun Uhr (20.57), befindet sich unser Trabant aus unserer Sicht, das heißt von der Erde aus gesehen, der Sonne genau gegenüber, sodass wir seine beschienene, das Sonnenlicht reflektierende Seite voll zu sehen bekommen. Das Tierkreiszeichen, in dem sich der Mond zu diesem Zeitpunkt befindet, ist Waage und er vollzieht in dieser Phase eine absteigende Bewegung, steht also von Tag zu Tag niedriger am Himmel.

Im deutschsprachigen Raum trägt der Vollmond im April traditionell den Namen Ostermond, weil er üblicherweise in die Osterzeit fällt – es sei denn, die Osterzeit fällt in den März, aber da kann dann der Vollmond ja nichts für. Die Algonkin, ein ursprünglich in Kanada beheimatetes Volk, tauften den Aprilmond "Pink Moon" zu Ehren der pinkfarbenen Flammenblumen, die zu dieser Jahreszeit in ihrer Heimat blühten.

Laut Horoskop hat der diesjährige Ostermond, Pink Moon oder wie immer wir ihn gerne nennen mögen auf folgende drei Sternzeichen eine außerordentlich intensive Wirkung.

Horoskop: 3 Sternzeichen, auf die der Vollmond am 16. April eine magische Wirkung verübt

Fische

Menschen mit dem Sternzeichen Fische verleiht der Ostermond sehr viel Inspiration und großen Mut. Eine Kombination, die eine großartige Voraussetzung darstellt, um echte Veränderungen zu wagen. Mach dich darauf gefasst, dass nun unwahrscheinliche Ereignisse eintreten und dein Leben eine Wendung nehmen kann, mit der du nicht gerechnet hast – auf die du möglicherweise aber unbewusst schon lange hofftest.

Löwe

Wer im Tierkreiszeichen Löwe geboren ist, kann davon ausgehen, dass sich die eigenen Prioritäten im Zuge des Ostermondes neu ordnen und auf erstaunliche Weise klären. Du findest Unterstützung bei Menschen, die du gar nicht auf dem Zettel hattest, die sich nun jedoch als wertvolle Verbündete herausstellen. Erkenntnisse, die du jetzt gewinnst, können dein Leben nachhaltig und positiv beeinflussen.

Waage

Waagen-Geborenen gibt der Vollmond in ihrem Zeichen den nötigen Impuls, sich von Ballast zu befreien und sich selbst an erste Stelle zu setzen. Du erkennst deutlicher denn je, dass du auf der Strecke bleibst, wenn du stets für andere da bist und alles tust, was sie von dir wollen. Es ist weder deine Aufgabe noch ist es dir möglich, allen Menschen um dich herum gerecht zu werden. Doch wenn du das wirklich verinnerlichst und dir zu Herzen nimmst, kannst du immerhin dir selbst gerecht werden. Und das ist sehr, sehr viel wert.

