So sehr sie ihren Partner auch lieben – manchen Sternzeichen fällt es in jeder Beziehung schwer, ihrem Partner treu zu bleiben. Welche dazu gehören, erfährst du im Video.

Sie sind verliebt, in einer festen Beziehung – und trotzdem nicht vollkommen glücklich. Besonders drei Sternzeichen haben Probleme, sich an die Regeln einer konventionellen Beziehung zu halten und können ihren Freiheitsdrang nur schwer zügeln. Deshalb sehnen sie sich auch oft nach einer offenen Partnerschaft. Solange sie dies auch von Anfang an offen mit ihrem Partner kommunizieren und dieser damit einverstanden ist, ist das auch kein Problem. Nur Gefühle sollten dabei nicht verletzt werden. Welche Sternzeichen sich nur äußerst ungern exklusiv binden, erfährst du im Video.