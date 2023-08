Am Wochenende um den 12. August erreichen wir den Höhepunkt der Perseiden. Welche Sternzeichen in diesem Jahr besonders von dem Meteorstrom profitieren, liest du hier.

In den Wochen zwischen dem 17. Juli und dem 24. August erleben wir auf der Erde jedes Jahr eine Regenzeit der besonderen Art: Die Perseiden, einer der aktivsten Meteorströme unserer unmittelbaren galaktischen Nachbarschaft, vermitteln uns den Eindruck, es regne Sterne. Den Höhepunkt des Meteorstroms erreichen wir stets um den 12. August – bis zu 60 Sternschnuppen pro Stunde sind dann zu erwarten. 2023 fällt der Peak der Perseiden mit der schmalen Sichel eines abnehmenden Mondes zusammen – Neumond ist am 16. August – und somit in eine vergleichsweise dunkle Nacht. Tolle Voraussetzungen für uns, das Schauspiel an unserem Himmel zu betrachten und nach scheinbar herabfallenden Sternen Ausschaue zu halten.

Was sind die Perseiden?

Perseiden nennen wir einen Meteorstrom aus den Zerfallsprodukten des Kometen 109P beziehungsweise Swift-Tuttle. Auf seiner elliptisch verlaufenden Bahn um die Sonne verliert der Komet Teilchen – zerfällt also allmählich – und es entsteht eine Staub- beziehungsweise Trümmerwolke als Spur. Im August kreuzt nun die Erde auf ihrem Weg um die Sonne die Umlaufbahn des Kometen Swift-Tuttle. Wenn seine Trümmerteilchen mit hoher Geschwindigkeit auf unsere Atmosphäre treffen, kommt es zu einer Reaktion, bei der Luftmoleküle aufleuchten, die uns als Sternschnuppen erscheinen.

Einige Menschen glauben, dass sie sich etwas wünschen können, wenn sie eine Sternschnuppe am Himmel sehen, und dass dieser Wunsch dann besonders gute Chancen hätte, in Erfüllung zu gehen. Ob in diesem Glauben Wahrheit steckt? Wer würde es wagen, das zu verneinen oder zu bejahen. Laut Horoskop haben jedoch folgende Sternzeichen um den Höhepunkt der Perseiden herum tatsächlich Grund zu hoffen, dass mindestens einer ihrer Wünsche wahr werden kann – sogar dann, wenn sie gar keine Luftreaktionen an unserem Himmel beobachten.

Perseidenhoroskop: Diesen Sternzeichen kann der Meteorstrom einen Wunsch erfüllen

Zwillinge

Zwillinge wünschen sich vom Leben vor allem eines: Leichtigkeit. Als Luftzeichen möchtest du am liebsten durch die Welt fliegen und nirgendwo anstoßen oder steckenbleiben. In letzter Zeit hast du dich allerdings zunehmend beschwert gefühlt, erdrückt von der Last des Alltags und des Schicksals. Nun, es gibt gute Nachrichten: Die Perseiden unterstützen dich dabei, dich von Teilen deiner Last zu erleichtern. Du kannst jetzt besser loslassen, dich besser abgrenzen und distanzieren. Das ist einerseits angenehm für den Moment, doch andererseits macht es dir Mut für deine Zukunft: Denn was dir einmal gelingt, kann dir erneut gelingen. Und wenn nötig, immer und immer wieder.

Waage

Waagen zeigen die Perseiden den Weg aus einer Sackgasse, in die sie sich in letzter Zeit hineingelebt haben. Du erkennst nun, dass du Erwartungen und Vorstellungen gefolgt bist, die nicht deine eigenen sind. Andere Menschen zufriedenzustellen, liegt dir als harmoniebedürftiger Person am Herzen, doch am Ende verlieren dabei alle, wenn du auf der Strecke bleibst. Das Gefühl, wenn du etwas aus echtem Antrieb und echter Überzeugung tust – für dich – lässt dich aufblühen, gibt dir Kraft und macht dich auch für deine Mitmenschen zu einer wahrhaften Bereicherung. Ist das nicht, was du dir wünschst: Eine Win-Win-Lösung für alle?

Schütze

Schütze-Geborene sind sich keiner drängenden, ungestillten Sehnsüchte bewusst. Das wiederum sind ausgezeichnete Voraussetzungen, um dich Neuem zu öffnen. In dir und in der Welt. Du hast jetzt eine geeignete Einstellung, um zu experimentieren, denn was du erlebst, empfindest du so oder so als Gewinn: Aus negativen Erfahrungen lernst du, ohne dass sie dich allzu sehr aus der Bahn werfen, positive Erfahrungen nimmst du besonders intensiv in dir auf. Vielleicht sind es nicht die Perseiden, die dich an diesen Punkt gebracht haben, doch auf jeden Fall helfen sie dir zu erkennen: Befreien kannst du dich am besten selbst. Und ist das nicht, wie du es am liebsten hast?

Verwendete Quellen: BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop, swp.de