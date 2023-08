Perseiden-Horoskop für 12.8.2023: 3 Sternzeichen, denen der Sternschnuppen-Regen jetzt einen Wunsch erfüllt

Die Perseiden schenken uns wieder eine Nacht voller Sternschnuppen - und erfüllen vor allem drei Sternzeichen dabei einen großen Wunsch.

Es bahnt sich wieder ein kosmisches Feuerwerk an: In den Nächten um den 12. August werden die Perseiden, einer der beeindruckendsten Meteorströme, ihren Höhepunkt erreichen. Bis zu 60 Sternschnuppen pro Stunde werden den Nachthimmel erhellen und uns in Erstaunen versetzen. Speziell dieses Jahr bietet sich dank einer schmalen Mondsichel eine besonders dunkle Nacht, ideale Bedingungen, um das kosmische Schauspiel zu genießen.

Perseiden-Horoskop für 12.8.2023: Wünsche werden wahr

Was genau steckt hinter dem Sternschnuppen-Regen, der uns jedes Jahr wieder aufs Neue fasziniert? Die Perseiden, auch bekannt als Tränen des Laurentius, stammen aus den Zerfallsprodukten des Kometen 109P oder Swift-Tuttle. Wenn die Trümmerteilchen des Kometen auf die Erdatmosphäre treffen, leuchten Luftmoleküle auf und erscheinen uns als faszinierende Sternschnuppen. Aber das ist ja nur die nüchterne, astronomische Erklärung – viel schöner ist es doch, dass der Legende nach Sternschnuppen Wünsche wahr werden lassen, wenn man sie schnell im Kopf an das Universum stellt.

Die Magie der Sternschnuppen inspiriert uns immer wieder aufs Neue

Aber kann der Sternschnuppenregen tatsächlich Einfluss auf unser Leben haben? Die Astrologie sagt zumindest eindeutig ja! In Verbindung mit dem Höhepunkt der Perseiden haben manche Sternzeichen sogar besonders guten Grund zu hoffen, dass mindestens einer ihrer Wünsche Wirklichkeit wird. Und selbst wenn wir ausnahmsweise mal die pure Wissenschaft beiseitelassen und einfach die Schönheit des Himmels genießen, sind die Perseiden eine Erinnerung an die Wunder, die über uns warten.

Lasst uns also in der Nacht des 12. August unsere Augen gen Himmel richten, die Sternschnuppen zählen und unsere Träume fliegen lassen. Wer weiß? Vielleicht gehen sie ja tatsächlich in Erfüllung. Im Video seht ihr, welche drei Sternzeichen dafür die allerbesten Chancen haben!