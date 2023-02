Persönlichkeit DAS offenbart deine Geburtsstunde über dich

Nicht nur das Sternzeichen, auch die Stunde der Geburt hat großen Einfluss auf den Charakter. Im Video seht ihr, was eure Geburtsstunde über euch aussagt.

Das Sternzeichen ist in der Astrologie so ziemlich das wichtigste Erkennungsmerkmal, um Zukunft und Schicksal eines Menschen einzuordnen. Doch auch andere Faktoren haben einen großen Einfluss: Der Zeitpunkt eurer Geburt hat ebenfalls einen großen Einfluss auf Charakter und Persönlichkeit.

Frühaufsteher oder Nachteule?

Fähigkeiten, Vorlieben, Talente und Ängste: Viele dieser Punkte werden auch durch den Geburts-Zeitpunkt festgelegt. Aber: Wann genau war das? Schließlich kann sich keiner von uns selbst daran erinnern, zu welcher Uhrzeit wir das Licht der Welt erblickt haben. Wer sich aber garantiert noch daran erinnern kann, sind unsere eigenen Eltern, die vermutlich jede Sekunde dieses wichtigen Tages unauslöschbar im Gedächtnis behalten haben. Denn egal ob nach dem Frühstück oder zu später Abendstunde: Für werdende Mamas und Papas ist jeder Moment magisch (auch, wenn es gleichzeitig anstrengend und schmerzhaft war). Daher solltet ihr nicht lange zögern und gleich zum Telefon greifen: Eure Eltern können euch höchstwahrscheinlich wie aus der Pistole geschossen und auf die Minute genau sagen, wann ihr zur Welt gekommen seid (oder es zumindest ungefähr angeben, wenn sie sich doch nicht mehr so ganz genau erinnern können).

Keiner weiß mehr Bescheid – und jetzt?

Es kann natürlich sein, dass eure Eltern tatsächlich nicht mehr genau genug im Kopf haben, wann ihr geboren wurdet (und es ist auch möglich, dass eure Eltern nicht mehr am Leben sind, oder ihr nach einem Konflikt den Kontakt abgebrochen habt). In dem Fall lässt sich die Uhrzeit trotzdem noch herausfinden: In manchen Fällen ist die Uhrzeit auch auf eurer Geburtsurkunde vermerkt, wo ihr sie einfach ablesen könnt. Falls sie dort nicht steht, müsste ein Anruf oder eine Mail bei dem Krankenhaus, in dem ihr entbunden wurdet, für Klarheit sorgen – vorausgesetzt, diese Recherche ist euch nicht zu aufwendig für eine Horoskop-Info.