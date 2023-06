Persönlichkeits-Horoskop 3 Sternzeichen, die innerlich strahlen statt oberflächlich zu glänzen

von Henning Hönicke und Marie Mühlenberg Auf den ersten Blick mögen sie unauffälliger wirken als andere Menschen – doch diese Menschen haben ein inneres Leuchten, mit dem sie auch ihre Umwelt zum Strahlen bringen.

Es gibt Menschen, die mit ihrer Ausstrahlung gleich jeden Raum übernehmen, den sie betreten. Sie sind wahre Superstars in ihrem Alltag, denen sofort alle Aufmerksamkeit geschenkt wird - und die in manchen Fällen außer ihrem Glanz und Charisma nicht viel beizutragen haben. Das ist bei diesen drei Sternzeichen vollkommen anders: Sie wirken zunächst oft unscheinbar, tragen aber ein inneres Leuchten in sich, das heller strahlt als ein oberflächlicher erster Eindruck vermuten lassen würde.

Persönlichkeits-Horoskop: Innere Kraft durch Authentizität und Selbstvertrauen

Das soll natürlich nicht heißen, dass diese Sternzeichen gar nicht wahrgenommen werden. Im Gegenteil: Auch sie stehen oft im Mittelpunkt und geben entscheidende Impulse - nur bekommen sie das häufig gar nicht bewusst mit. Wozu auch - für Eitelkeiten und Applaus ist ihnen ihre Zeit viel zu schade. Sie bleiben einfach sich selbst treu und strahlen dadurch umso heller als andere Menschen.

