An Portaltagen fließen die Energien in unserem Universum anders als gewöhnlich. Wann du im September mit außerordentlichen Portalkräften rechnen kannst und worauf genau du dich am besten einstellst, liest du hier.

Vielleicht haben es einige Menschen gemerkt, ohne zu wissen, was eigentlich los war: Der Beginn dieses Monats war irgendwie anders. Einerseits könnten wir das auf den Blauen Supermond schieben, der sich am 31. August ereignete: Der extra Vollmond dieses Sommers fiel in einen Zeitraum, in dem der Mond der Erde besonders nahe war, auch in der Nacht nach dem Vollmond, der Nacht auf den 1. September, schien er noch besonders hell und ließ uns seine Wirkung spüren. Doch der Mond muss nicht das Einzige gewesen sein, was uns am 1. September beeinflusst haben könnte: An diesem Datum haben wir einen Portaltag erlebt, den ersten von insgesamt vier Portaltagen, die diesen Monat anstehen.

Was sind Portaltage?

Portaltage sind Tage, an denen die Ebene zwischen Individuum und Kosmos besonders durchlässig ist, an denen wir also einen besseren Zugang zu den Allkräften unseres Universums haben und sich unser persönlicher Energiefluss ungehinderter mit den kosmischen verbinden kann. Was so erst einmal sehr abstrakt klingt, bedeutet für uns konkret, dass wir an diesen Tagen emotionaler sein können als üblich, dass wir eine stärkere Intuition haben und spüren, dass wir etwas Wichtiges verstehen, was wir nur schwer benennen und in Worte fassen können. Unter Umständen fühlen wir uns an Portaltagen manchmal etwas orientierungslos, erschöpft und durcheinander – da es uns meist schwerer fällt, unsere Energie zu konzentrieren und bei uns zu halten.

Andere Bezeichnungen für Portaltage sind Galactic Activation Days oder Gap-Days und sie sind ein Erbe der Maya-Kultur, in der sie ein fester Bestandteil des Tzolk'in-Kalenders sind.

Portaltage im September und wie du sie nutzt

Abgesehen vom 1. September stehen uns diesen Monat drei weitere Portaltage bevor, und zwar an folgenden Daten:

Freitag, 8. September 2023

Dienstag, 12. September 2023

Freitag, 29. September 2023

Während die ersten Portaltage in die Jungfrau-Saison fallen sowie in die Phase eines rückläufigen Merkurs, scheint am letzten Datum bereits die Waagesonne und Merkur ist wieder direktläufig. Zwar finden Portaltage und die Wanderung der Gestirne unabhängig voneinander statt, doch für unser Erleben der Ereignisse spielt die Gesamtkonstellation eine Rolle, von daher kann es stark variieren, wie wir unterschiedliche Portaltage erleben.

Die Portaltage unter der Jungfrausonne können innere Konflikte in uns begünstigen. Die Jungfrau-Energie fördert grundsätzlich unser Bedürfnis nach Kontrolle und Sicherheit, wohingegen der Portaltag dazu einlädt, loszulassen und uns dem kosmischen Energiefluss hinzugeben. Diese unterschiedlichen, einander widerstrebenden Kräfte in uns zu spüren und gleichermaßen anzuerkennen, ist die besondere Chance dieser Gap-Days: Beide dieser Seiten haben ihre Berechtigung, sind gleichwertige Teile von uns und nützen uns, auch wenn uns ihre Gegensätzlichkeit manchmal zu schaffen macht. Jetzt können wir uns darin üben, beides gleichzeitig zu achten und zuzulassen: Sicherheitsbedürfnis und Kontrollverlust.

Der Portaltag während der Waage-Saison am Ende des Monats findet unter ganz anderen Voraussetzungen statt als seine Vorgänger: Die Waagesonne fördert tendenziell unsere Kreativität und Neugier, wir streben nach Harmonie und Eintracht mit unseren Mitmenschen und der Natur. In diesem Kontext verstärkt ein Portaltag unsere Grundstimmung, bestätigt uns in unserem Fühlen und unserer Intuition. Der 29. September bietet sich somit dazu an, etwas zu tun, das uns viel bedeutet, zum Beispiel uns mit besonderen Menschen zu treffen, uns Zeit für eine kreative Tätigkeit zu nehmen oder einen Ort zu besuchen, mit dem wir etwas verbinden. Jetzt sind wir ausgesprochen authentisch und erleben die Welt sehr intensiv und echt.

Verwendete Quellen: nuavi-spirit.de, bewusstseinswerkstatt.net, glamour.de