Ringförmige Sonnenfinsternis am 14.10.2023: 3 Sternzeichen bekommen jetzt ein Glücks-Geschenk

Ein neuer Mondzyklus bringt allen Sternzeichen manch schöne Überraschung – und schenkt dreien von ihnen eine Extraportion Glück.

Die Dunkelheit des Herbstes zieht uns mehr und mehr in ihren Bann, und am 14. Oktober gibt der Himmel ein besonderes Schauspiel frei: An diesem Tag erleben wir einen Neumond, der sich in der Neumondphase zwischen Erde und Sonne positioniert. Wir sehen seine schattige Seite, während die leuchtende Seite der Sonne zugekehrt ist. Doch das ist nicht alles: An diesem speziellen Tag verdeckt der Mond die Sonne teilweise und es kommt zu einer ringförmigen Sonnenfinsternis. Diese astrologische Besonderheit wird in großen Teilen Amerikas sichtbar sein, während der energetische Einfluss der Finsternis auch andernorts spürbar sein könnte.

Ringförmige Sonnenfinsternis am 14.10.2023: Diese Sternzeichen haben Grund zur Freude

Der Mond bewegt sich an diesem Tag durch das Sternzeichen Waage und diese einzigartige Konstellation wird vor allem drei Sternzeichen besonders begünstigen. Obwohl wir in Europa die Sonnenfinsternis nicht direkt beobachten können, werden die energetischen Effekte der Finsternis und des Neumonds sich dennoch auf uns auswirken. Und welche Sternzeichen können mit einem extra Schub an positiver Energie rechnen? Welche Lebensbereiche werden besonders begünstigt? Im Video seht ihr, wer sich schon ganz besonders freuen kann!