Rückläufiger Uranus: So wirkt er auf die Sternzeichen

Für die kommenden fünf Monate wird Uranus, der Herrscher über das Chaos, rückläufig. Die Auswirkungen bekommen alle Sternzeichen zu spüren, eines jedoch ganz besonders.

Einmal im Jahr wird Uranus rückläufig. In diesem Jahr vom 28. August 2023 bis 27. Januar 2024 im Sternzeichen Stier. Dabei ändert er nicht plötzlich seine Richtung, sondern bewegt sich lediglich langsamer. Von der Erde sieht es jedoch aus, als würde er sich rückwärts bewegen.

Neben Uranus sind ab Anfang September auch Neptun, Pluto, Merkur, Saturn, Chiron und Jupiter rückläufig.

Welche Bedeutung hat Uranus in der Astrologie?

Uranus ist der siebte Planet in unserem Sonnensystem. Astrologisch betrachtet gilt er als Herrscher über das Chaos und steht für Veränderung, unerwartete Überraschungen, Unangepasstheit und Freiheit, aber auch Chaos, Zerstörung, Hektik und Unzuverlässigkeit. Er ist der Rebell unter den Planeten. Ist er rückläufig, verändert sich seine Energie jedoch.

Rückläufiger Uranus: Wie wirkt er sich aus?

Umbrüche, Überraschungen, Probleme und Lösungen: Der rückläufige Uranus hat es ganz schön in sich und kann für schwierige Zeiten sorgen, in denen es ganz schön ruckelt. Selbstständigkeit und persönliche Freiheit sind Schlüsselbegriffe für Uranus. So kann es sein, dass das ein oder andere Sternzeichen plötzlich einen verstärkten Freiheitsdrang spürt, sich eingeengt fühlt und impulsiv gegen das aufbegehrt, was es in den vermeintlichen Schranken hält.

Spürbar wird das oft in Liebesbeziehungen und im Job. So handeln wir in der rückläufigen Phase von Uranus oft egoistischer und impulsiver als wir es sonst tun und sind weniger kompromissbereit. Wir streben nach Unabhängigkeit und kämpfen für unseren Freiraum. Uranus kann jetzt zu einen wahren Unruhestifter werden.

Rückläufiger Uranus: Diese Chancen bietet er den Sternzeichen

Wo Chaos herrscht, ist auch Bewegung. Uranus wird auch mit dem Brechen von alteingefahrenen Machtstrukturen und Traditionen in Verbindung gebracht. Stets vorwärts gerichtet, lässt er uns das Alte abschließen und lenkt unseren Blick auf die Zukunft. Das bedeutet: Gehen wir bewusst und vorsichtig mit seinen Energien während der Rückläufigkeit um, hält er die Chance für uns bereit, mit Vergangenem abzuschließen, zu heilen, zu reflektieren. Stillstand gefällt Uranus überhaupt nicht, daher ermöglicht er uns, die Dinge aus anderen Blickwinkeln zu betrachten und neue Impulse und Lösungsansätze zu finden. Das kann allerdings auch schmerzhaft sein, denn um diese Fortschritte zu forcieren, bringt er uns schonungslos all das an die Oberfläche, was wir eigentlich lieber nicht ansehen wollten.

Aber Vorsicht: Der rückläufige Uranus verleitet uns auch zu überstürzten Entscheidungen. Mit denen sollten wir lieber warten, bis er im Januar wieder direktläufig wird.

Sternzeichen Wassermann besonders betroffen

Uranus ist der Herrscherplanet des Wassermanns. Seine Rückläufigkeit spürt das freigeistige Luftzeichen daher ganz besonders und sollte immer wieder die eigenen Entscheidungen prüfen. Denn in dieser Phase neigen Wassermänner dazu, unüberlegte Risiken einzugehen und voreilige Entscheidungen zu treffen. Der rückläufige Uranus bringt die Gefühlswelt des Sternzeichens jetzt ganz schön durcheinander und sie haben alle Hände voll zu tun, ihr inneres Gleichgewicht zu halten. Daher sollten sie unbedingt auf ausreichend Ruhe achten, Hektik vermeiden und sich von Menschen fernhalten, die ihnen nicht guttun.