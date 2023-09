September-Horoskop: 3 Sternzeichen, die jetzt von ihrer Vergangenheit eingeholt werden

Die Vergangenheit meldet sich jetzt zurück – und stellt drei Sternzeichen vor eine wichtige Grundsatzentscheidung.

Der September ist ein Monat des Übergangs, ein Zeitraum, in dem die Natur sich auf den Herbst vorbereitet und wir uns vielleicht auch ein bisschen auf inneren Wandel einstellen. Doch für einige Sternzeichen wird dieser Wandel etwas intensiver ausfallen. Unsere Vergangenheit prägt uns in vielen Bereichen: Unsere Intuition, unsere Entscheidungen und unsere Sicht auf die Welt sind Ergebnisse unserer Lebenserfahrungen. Meistens agieren wir im Hier und Jetzt, ohne uns dieser Einflüsse bewusst zu sein. Doch manchmal, quasi aus dem Hinterhalt, springt die Vergangenheit hervor und verlangt unsere Aufmerksamkeit.

September-Horoskop: 3 Sternzeichen werden von ihrer Vergangenheit eingeholt

Insbesondere für drei Sternzeichen wird der September herausfordernd, denn sie werden von ihrer Vergangenheit in einer ganz besonderen Weise eingeholt. Ob alte Beziehungen, vergessene Träume oder unaufgearbeitete Konflikte – für diese Sternzeichen ist es an der Zeit, sich diesen Aspekten ihres Lebens zu stellen. Das Universum fordert sie quasi dazu auf, einen Blick zurückzuwerfen, um besser in die Zukunft schreiten zu können. Wer genau davon betroffen ist und wie ihr am besten mit dieser Begegnung umgeht, erfahrt ihr im Video.