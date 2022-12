Sex-Horoskop 3 Sternzeichenpaare, bei denen im Dezember neue Leidenschaft entfacht

Schneemänner aufgepasst: Das Feuer zwischen diesen Sternzeichenpaaren bringt das Eis im Dezember zum Schmelzen. Welche Paare sich in der Adventszeit die Köpfe verdrehen, wir verraten es dir.

Einige Menschen feiern den Mai als den Monat der Liebe und sprechen von Frühlingsgefühlen – Fehlanzeige bei diesen Tierkreiszeichen. Ein Blick in die Sterne verrät nämlich: Zwischen drei Sternzeichenpaaren fängt es erst jetzt in der Adventszeit so richtig an zu knistern und wir sprechen nicht vom Kaminfeuer.

Zwilling & Widder: Eine Knister-Konstellation aus dem Bilderbuch

Der Jahresabschluss beschert uns noch mal ein magisches Sammelsurium für die Sinne – mit besonderer Rücksichtnahme der Sternzeichen Zwilling und Widder. Bei diesen beiden bleiben im Dezember nämlich keine Wünsche mehr offen.

Das liegt zum einen an dem Schauer der Geminiden-Sternschnuppen, welche so aussehen, als würden sie aus dem Sternbild Zwilling entspringen. Zum anderen aber auch an der zunehmenden sexuellen Spannung, die sich nach und nach aufbaut. Fest steht: Bei diesen Sternzeichen liegt ordentlich was in der Luft und es sprühen wortwörtlich die Funken. Zeit, sich seinen Wünschen hinzugeben und die Zeit mit sinnlichen Stunden zu genießen.

Skorpion & Krebs: Feuerwerk der körperlichen Anziehung

Der Dezember steht im Zeichen der Hingabe – besonders beim Skorpion. Der rückläufige Uranus trifft auf das siebte Haus der Partnerschaft, das beim Sternzeichen Skorpion bestimmt, zu welchen Sternzeichen wir uns hingezogen fühlen.

In diesem Falle könnten es besonders Personen mit dem Sternzeichen Krebs sein, denn diese beiden harmonieren ohnehin auf der zwischenmenschlichen Ebene perfekt miteinander. Ein perfektes Fundament, welches im Dezember mit spannungsvollen Momenten der Sinnlichkeit gekrönt wird.

Schütze & Wassermann: Ekstase zwischen den Laken

Experimentierfreude ist das Stichwort des Dezembers – vor allem für den Schützen und den Wassermann. Astrologisch gesehen sind diese beiden Sternzeichen nämlich ein Match made in heaven, wenn es um Erotik geht. Der Schütze setzt im Dezember alles daran, den Wassermann mit der seiner:ihrer Neugierde aus der Reserve zu locken. Das verlangt allerdings nicht besonders viel Überzeugungskraft, denn der Wassermann hat extrem Lust, sich der Verführung hinzugeben.

Verwendete Quellen: "solaris-horoskop.de", "Zweiwochenhoroskop brigitte.de", "deutschlandfunk.de"