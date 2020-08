In der Eisdiele hast du immer die Qual der Wahl? Kein Problem! Die Sterne wissen ganz genau, welche Eissorte zu deinem Sternzeichen passt! Im Video findest du es heraus.

Das Beste am Sommer? Der Besuch in der Eisdiele natürlich! Doch die Auswahl an Eissorten wird jedes Jahr größer und exotischer. Wie soll man sich da noch entscheiden können? Schokolade, Frozen Yoghurt oder lieber Avocado? Manchmal ist es gar nicht so einfach, sich bei dem großen Angebot auf sein Lieblingseis zu besinnen. Doch sogar in dieser Situation können die Sterne hilfreich sein. Denn jedes Sternzeichen hat seine ganz eigenes Lieblingseis, welches zu seiner Persönlichkeit passt. Im Video erfährst du, welches deines ist!