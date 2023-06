Sommersonnenwende-Horoskop ab 21.6.2023 3 Sternzeichen werden jetzt besonders bestärkt

Die Sommersonnenwende bringt für alle Sternzeichen einen markanten Wendepunkt - und bringt dreien von ihnen eine besonders glückliche Fügung des Schicksals.

Der längste Tag des Jahres steht an – klar, dass so ein kosmisches Ereignis auch aus astrologischer Sicht eine große Bedeutung hat. Alle Sternzeichen bekommen von der Sommersonnenwende neue Energie, die sie inspiriert, ihnen wichtige Erkenntnisse beschert und auch einmalig schöne Momente schenkt. Drei von ihnen werden dabei ganz besonders stark von den Sternen unterstützt.

Sommersonnenwende-Horoskop ab 21.6.2023: 3 Sternzeichen haben am meisten Glück

Diese Sternzeichen sind nun an einem positiven Wendepunkt in ihrem Leben angelangt: Die Strapazen und Entbehrungen der letzten Wochen und Monate tragen nun endlich Früchte; Entscheidungen fallen nun leichter und führen sofort zum Erfolg – und die unangenehme Zeit des Jahres liegt für sie in der Vergangenheit. Von nun an geht es steil bergauf – im Video seht ihr, welche drei Sternzeichen sich jetzt besonders freuen können.