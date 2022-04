von Marie Mühlenberg und Henning Hönicke Eine partielle Sonnenfinsternis am 30. April löst auch bei den Sternzeichen neue Impulse aus. Drei von ihnen erhalten neue Einsichten, die ihr Leben glücklicher werden lassen.

Der April macht, was er will, so besagt es zumindest der Volksmund, und in diesem Jahr tanzt er aus astrologischer Sicht tatsächlich ein bisschen aus der Reihe: Am Samstag, den 30. April, haben wir es zum Ende des Monats mit einem ganz besonderen Neumond zu tun. Nicht nur ist es der zweite Neumond im April und auch der zweite Neumond, der im Sternzeichen Widder stattfindet. An diesem Neumond kommt es darüber hinaus auch noch zu einer partiellen Sonnenfinsternis. In Europa können wir sie leider nicht sehen, doch ihre Auswirkungen können uns trotzdem beeinflussen – manche von uns mehr, andere weniger.

Sonnenfinsternis am 30.4.2022: Drei Sternzeichen gewinnen wichtige Erkenntnisse

Vor allem drei Sternzeichen werden durch das Himmelsphänomen inspiriert, erhalten neue Kraft oder gewinnen Einblicke, die ihr Leben auf den Kopf stellen könnten. Diese Sternzeichen könnten diesen in mehrfacher Hinsicht besonderen Neumond laut Horoskop besonders stark spüren – und zwar in Form einer wichtigen, vielleicht lebensverändernden Erleuchtung. Im Video seht ihr, wer die Welt vielleicht schon bald mit ganz neuen Augen sehen könnte!

Verwendete Quelle: BRIGITTE-Horoskop