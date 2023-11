"Friends" Diese Figur bist du – basierend auf deinem Sternzeichen

Hinweis: Wer die Serie "Friends" noch nicht vollständig gesehen hat, wird in unserer Strecke auf Spoiler treffen. Wer alles kennt oder sich daran nicht stört, kann gern loslegen!

Die Serie "Friends" hat viele Menschen früher begeistert und tut es noch heute. Zehn Staffeln lang haben wir die Beziehungen der sechs Hauptcharaktere verfolgt, uns über Ross und Rachel aufgeregt, über Phoebe und Joey gelacht – oder uns über die Liebe von Monica und Chandler gefreut. Die sechs Freund:innen, deren Hauptalltag sich in ihren Wohnungen oder dem gemütlichen Café darunter abspielt, haben viele Herzen im Sturm erobert. Nicht zuletzt, weil wir uns mit ihren liebevollen als auch tollpatschigen Momenten oft identifizieren konnten. Teilweise eher mit den guten und hin und wieder doch eher mit den schlechten Eigenschaften. Denn die Charaktere in "Friends" waren keineswegs ohne Fehler.

Neugierig geworden? Wir verraten dir, welches Sternzeichen am ehesten zu den Charakteren passt und wo du dich selbst möglicherweise wiederfindest.

Für jeden Charakter ist etwas dabei: Monica, die immer die Kontrolle haben muss und nach Perfektion strebt. Die verwöhnte Rachel, ambitioniert, aber oft recht tollpatschig. Phoebe, die in den Tag hineinlebt. Joey, der trotz vieler Niederlagen immer an seinen Traum glaubt. Der trottelige Ross, der sich über die kleinsten Dinge aufregt und oft besserwisserisch ist. Oder Chandler, der zu jeder Situation den passenden Spruch findet. Auf letzteren schauen wir heute mit einem melancholischen Blick. Doch auch nach dem Tod von Matthew Perry im Oktober 2023, bleibt sein Charakter für viele Menschen der Liebling der Kult-Serie. 2021 mussten sich Fans außerdem von James Michael Tyler, der den Barista Gunther verkörperte, verabschieden. Zwei wunderbare Schauspieler, die wir vermissen. Aber ihre Auftritte in der Serie begleiten uns noch heute durch schwere Zeiten. Genauso wie der Witz in vielen "Friends"-Momenten, die uns gekonnt das alte Wohlfühlgefühl bescheren.