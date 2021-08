BRIGITTE-Astrologin Roswitha Broszath kennt sie alle ganz genau: Was ein Sternzeichen ausmacht, was mit welchem Sternzeichen in der Liebe klappt...Seid ihr mutig? Dann schicken wir euch auf eine Reise in die Tiefe eurer Seele. In unserer großen Reihe präsentierten wir euch in zwölf ausführlichen Interviews mit Star-Astrologin Roswitha Broszath, was jedes Tierkreiszeichen ausmacht. Die Hauptmerkmale liegen bei der Typologie natürlich auf den beliebten Themen Beziehung, Job und Gesundheit. Aber es geht noch viel weiter. Welche bislang unbekannten Muster schlummern in mir? Welcher Partner passt zu mir? Was verrät mein Sternzeichen über meinen Sex und meine Erotik? Astrologie kann viel mehr als nur in die Zukunft blicken. Selbst Astro-Fans staunen immer wieder, wie präzise Roswitha Broszath die Tierkreiszeichen beschreibt und wie sie Chancen aufzeigt, sich und seinen Einfluss auf die Mitmenschen besser zu verstehen. Welche Symbolik steckt hinter den Sternzeichen? Welche Berufe ziehen magisch an und wie kann ich meine Wunden verstehen und meine Talente einsetzen? Außerdem nennt sie prominente Beispiele und zeigt, wie sehr diese Menschen nach ihrer Bestimmung leben. Aber auch die besondere Unterscheidung zwischen Mann und Frau beschreibt Roswitha Broszath in ihrer Analyse. Denn eine Stier-Frau beispielsweise handelt nicht automatisch gleich wie ein Stier-Mann. Welche Besonderheiten die Frauen ausmachen, ist ein extra Punkt in den großen Interviews.Den Anfang macht das Sternzeichen Widder, denn mit dem Frühling beginnt auch das astrologische Jahr. Es folgen Stier, dann Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann - bis sich schließlich mit den Fischen der Kreis schließt. Wer danach noch mehr über Horoskope, Sternzeichen und Astrologie erfahren möchte, findet noch viele weitere Informationen zu Astro auf unserer Horoskop -Übersichtsseite. Ein Tageshoroskop von unserem Partner Viversum, das Zweiwochenhoroskop und das Jahreshoroskop 2016 von Roswitha Broszath. Außerdem verrät der Aszendenten-Check, was die Kombination von Sternzeichen und Aszendent aussagt. Du weißt nicht, wer dein Aszendent ist. Kein Problem, hier geht es zu unserem Aszendenten-Rechner . Ein weiteres Highlight ist unsere Astro-Ampel, quasi unser Partnerhoroskop . Hier erklärt die Star-Astrologin, welche Sternzeichen besonders gut harmonieren und wer einmal Hochzeit feiern könnte. Im Artikel "Sex ist nicht gleich Sex" geht es um erotische Vorlieben und wie es um die Fantasien im Bett steht.Seid ihr neugierig geworden und möchtet noch mehr über die Typologie eurer Sternzeichen erfahren? In allen Interviews mit Roswitha Broszath findet ihr auch ein Quiz zum jeweiligen Sternzeichen und Promis, die das gleiche Sternzeichen haben. Viel Spaß beim Stöbern!Schaut übrigens auch mal in unserem Tarot -Bereich vorbei. Hier könnt ihr euch eure persönliche Tageskarte ziehen und erfahrt alles über die Macht der Karten. Probiert es aus - ihr werdet nicht mehr ohne Tarot-Tageskarte in den Tag startet wollen!