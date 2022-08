von Katharina Wantoch Menschen mit dem Sternzeichen Löwe sind echte Siegertypen. Stark, strahlend, wunderbar. Diese Eigenschaften beschreibt zumindest das Klischee. Ob das alles stimmt, verrät Expertin Roswitha Broszath im großen Astro-Interview.

Menschen mit dem Sternzeichen Löwe haben zwischen dem 23. Juli und dem 23. August Geburtstag. Das Feuerzeichen gilt als der König und die Königin des Tierkreises, sie stehen gerne Im Mittelpunkt und genießen das Rampenlicht. Gleichzeitig haben sie ihren Mitmenschen viel Liebe zu geben. Welche Eigenschaften sie außerdem laut Horoskop ausmachen, erfährst du im Folgenden.

Sternzeichen Löwe: Positive Eigenschaften

selbstbewusst

selbstständig

sportlich

großzügig

leidenschaftlich

können gut ihre Mitmenschen führen

Sternzeichen Löwe: Herausforderungen und Schwächen

haben Angst, andere könnten an ihrem Stuhl sägen

in der Beziehung wollen sie die Nummer eins sein

wirken distanziert

selbstverliebter Charakter

Welche Partner:innen passen zum Sternzeichen Löwe?

Die Eigenschaften des Sternzeichens Löwe und des Sternzeichens Schütze sind sehr ähnlich, deshalb passen sie auch gut zusammen. Löwe und das Sternzeichen Wassermann sind dagegen Oppositionszeichen, der Löwe möchte strahlen, der Wassermann aber nicht überstrahlt werden. Schwierig. Viel gemeinsam haben Löwen mit dem Sternzeichen Widder, denn sie sind beide initiativ, feurig und zupackend.



Und wie gehen die anderen Sternzeichen mit dem Rampenlicht und der Eigenschaft um, dass der Löwe immer im Mittelpunkt stehen will? Das verrät das große Partnerhoroskop, für die Liebe, die Astro-Ampel.

Das Motto des Sternzeichens Löwe

Das Motto des Löwen und der Löwin ist: "Wie Du kommst gegangen, so Du wirst empfangen"

Das große Interview mit Star-Astrologin Roswitha Broszath zum Sternzeichen Löwe

BRIGITTE: Was charakterisiert das Sternzeichen des Löwen?

Roswitha Broszath: Es sieht am Himmel so eindrucksvoll aus, wie Löwen sich auch gerne darstellen. Eine Sternengruppe bildet den Löwenkopf mit einer imposanten Mähne. Viele Löwen haben tatsächlich so eine Löwenmähne, vor allen Dingen die mit dem Aszendent Löwe. Der Löwe hat von Anfang an eine besondere Bedeutung gehabt. Im alten Ägypten sind Göttinnen löwenköpfig dargestellt worden, und der rätselhafte Sphinx liegt löwengleich neben den Pyramiden.



Die Sonne, die dem Löwen zugeordnet ist, ist das Zentralgestirn unseres Universums. Das unterstreicht ebenfalls die Wichtigkeit dieses Sternzeichens. Auch in unseren Religionen hat die Sonne eine besondere Bedeutung. Die erste monotheistische Religion wurde von Echnaton begründet. Er hat Aton, den Sonnengott, als alleinigen Gott installiert und damit alle anderen Götter in Ägypten entthront.

Ist der Löwe denn nun so stark, strahlend und wunderbar, wie es das Klischee dieses Sternzeichens will?

Der Löwe gehört zu den Tierkreiszeichen, die eine Häufung von so genannten Unterschwingungen haben, das heißt, dass die unterschiedlichen Grade ganz verschiedene Temperamente und auch verschiedene vorgeburtliche und frühkindliche Geschichten haben. Deshalb reagieren sie auch ganz unterschiedlich. Es gibt das Klischee vom Löwen, dem alles in den Schoß fällt, der sich wunderbar darstellt, der stark ist, kein Lampenfieber hat und künstlerisch auf allen Bühnen zu Hause ist, aber das stimmt so nicht.



Menschen, die derart ins Scheinwerferlicht streben, tun das vor allem, um etwas zu kompensieren. Sie machen aus der Not eine Tugend und überwinden ihre innere Schüchternheit dadurch, dass sie mit aller Kraft daran arbeiten, sich immer wieder darzustellen. Sie therapieren oder kaschieren ihre Schwächen also mit dem gegenteiligen Prinzip. Löwen fällt das leicht, weil sie eine ausgeprägte schauspielerische Begabung haben.



Es gibt aber auch so viele empfindsame Löwen, so viele, die therapeutische Arbeit machen, die eine Hinwendung zur Tiefenpsychologie haben. Deshalb darf man sie nicht nur mit diesem einen Blick sehen. Es ist allerdings so, dass Löwen dieses Bild auch gern bedienen. Sie wollen toll sein, sie wollen die Krone der Schöpfung sein und tun alles, damit sie ihrem Ideal auch entsprechen. Ja, und natürlich gibt es auch den Typen, der das geborene Showtalent ist.

Woher kommt dieses Idealbild? Schon aus der Kindheit?

Löwen wollen – wie auch in der Natur – eine Alpharolle einnehmen. Sie haben auch die Fähigkeit dazu, sind gute Führungspersönlichkeiten. Der Löwe ist das Königszeichen, unter den Königen findet man tatsächlich vermehrt Löwen. Sie sind durchdrungen von ihrer eigenen Besonderheit, was auch ein Teil ihres Schattens ist. Sicherlich haben sie eine Menge Potenzial, aber sie streichen ihre Besonderheiten auch gern heraus.



Die meisten Löwen werden schon mit dem Anspruch der Eltern geboren, etwas ganz Besonderes zu sein. Oft ist es so, dass das Kind, bevor es überhaupt auf der Welt ist, mit allen Vorzügen ausgestattet ist. "Oh, es wird ein Künstler, oh, es wird die Dynastie weiterführen", heißt es dann. Die Folge: das Schicksal des begabten Kindes. Es wird nicht gelobt, weil es selbstverständlich ist, dass es das Beste ist. Dadurch wird auch die Konkurrenzhaltung herangezüchtet, die typisch ist, gerade auch für Löwe-Frauen.



Löwen gucken automatisch, dass sie im Vergleich mit anderen eindeutig an der Spitze liegen, dass niemand wagt, an ihrem Stuhl zu sägen. Dafür müssen sie eine ganz schöne Anspannung aufbauen. Bereits auf den Schultern des Löwe-Kleinkindes liegen so viele Erwartungen, die einerseits eine Last sind, die sie auf der anderen Seite aber auch dazu bringen, sich ganz stark auszuprobieren. Das ist ein Privileg. Andere Kinder merken vielleicht gar nicht, dass sie künstlerische Fähigkeiten haben, weil sie nicht gefördert werden und sich nicht ausprobieren dürfen. Die bekommen den Vogel gezeigt, wenn sie sagen, sie hätten gern Ballettunterricht. Die Eltern eines Löwe-Kindes überfrachten das Kind zwar mit Erwartungen, halten ihm aber auch alle Türen offen. Ein Internat im Ausland, Eliteschulen, all das ist wichtig, schließlich soll das Kind ja gute Startmöglichkeiten haben und dafür braucht es die richtigen Verbindungen. Eine kindgemäße Entwicklung ist das nicht, weil das Kind so nicht zu sich selbst finden kann.



Tatsache ist, dass Löwen eine ganze Menge gelingt. Das hat aber auch viel damit zu tun, dass sie genau das erwarten – und die Erwartung eben auch Gutes anzieht.

Spielt Ehrgeiz dabei eine Rolle?

Nicht unbedingt, der Löwe ist Minimalist. Mit wenig Aufwand kann er den maximalen Erfolg erzielen. Löwen haben beim Examen zum Beispiel den Mut zur Lücke. Während der Steinbock sich hinsetzt und den ganzen Stoff in sich aufnimmt, guckt der Löwe kurz über seine Unterlagen und hat dann das, was abgefragt wird, parat. Und was er nicht gelernt hat, wird komischerweise auch nicht gefragt. Sein Auftreten hilft ihm dabei, die anderen zu beeindrucken. Der Steinbock geht in eine Prüfung mit dem Gefühl: "Hoffentlich bin ich auch gut genug", der Löwe strahlt hingegen aus: "Ihr dürft froh sein, dass Ihr mich examinieren dürft."

Löwen sind also Chefs.

Ja, immer, entweder sind der Löwe oder die Löwin selbstständig und haben ein eigenes Unternehmen oder sie sind der Boss. Löwen haben zweifellos Führungsqualitäten. Es gibt das Löwe-Wort: "Mach nie etwas selber, was Du auch anderen übertragen kannst". Löwen können gut delegieren, während die Jungfrau das zum Beispiel gar nicht kann, weil sie erstens Ressentiments hat, andere wie Leibeigene zu betrachten, und außerdem alles selber machen möchte, es soll ja schließlich auch gut sein. Ein Löwe hingegen kann hervorragend Anweisungen geben, er hat keine Gewissensbisse, wenn er andere beschäftigt.

Und in welchen Berufen findet man Löwen bevorzugt?

Der Löwe ist Unternehmer:in, Galeriebesitzer:in, Architekt:in oder Kunsthändler:in. Wenn er mit anderen in einer Bürogemeinschaft arbeitet, ist er mit Sicherheit der, der alles organisiert, der die Bedingungen vorgibt, der oberste Boss sozusagen.



Löwen sind auch sehr häufig Therapeut:innen, können besonders gut mit Kindern und Jugendlichen umgehen. Sie haben auch gern mit Schönheit und Mode zu tun, Yves Saint Laurent etwa war Löwe. Unter den Ärzt:innen gibt es auch Löwen, meistens Orthopäd:innen, weil zum Löwen die Anfälligkeit des Rückens gehört. Auf Rückschläge reagieren Löwen tatsächlich sehr häufig mit Bandscheibenvorfall oder anderen ernsten Beschwerden an der Wirbelsäule.



Die neue Anti-Aging-Medizin ist auch eine Löwen-Domäne, weil sie mit Alter, Gebrechen, Schwäche und dem Übergang in eine andere Dimension nicht gut umgehen können. Das sind Tabu-Themen. Sie haben die Vorstellung, dauerhaft fit, jung und erfolgreich zu sein. Tatsächlich bewahren sie sich häufig auch lange eine jugendliche Ausstrahlung, weil sie es wollen.

Schönheits-OPs sind sie also nicht abgeneigt ...

Nein, aber sie machen auch Sport, pflegen sich und ihre Figur. Man sagt: Der Geist formt das Fleisch – und Löwen wollen gut aussehen, kaufen sich dafür auch mal teure Pflegeprodukte. Luxus darf ohnehin sein. Löwen gönnen sich gern etwas. Und Geld, das man für sich selbst ausgibt, ist ihrer Ansicht nach besonders gut investiert.

Wie ist das Sternzeichen Löwe in Beziehungen?

Eine Beziehung mit einem Löwen ist nicht ganz einfach. Er duldet keine Götter neben sich, aber er möchte auch keine:n Partner:in haben, der nur ein Abziehbild ist, der sich nicht gern in der Öffentlichkeit zeigt oder dort keine gute Figur macht. Sie wollen stolz auf den Partner sein, aber logischerweise nicht in seinem Schatten stehen.



Löwen können niemanden über sich haben. Das gilt im Beruf, das gilt in Beziehungen und das gilt auch für das Wohnen. Ganz häufig wohnen sie oben in ausgebauten Dachwohnungen. Alles kann unter ihnen sein, aber nichts über ihnen.



Löwen haben gern einen Hofstaat. Sie favorisieren nicht das Alleinsein mit dem/der Partner:in, sondern scharen gern viele Freund:innen um sich. Sie pflegen häufig ein offenes Haus, halten gern Hof.



Zum Löwen gehört der Narzissmus, die Selbstverliebtheit – und es wäre schön, wenn der/die Partner:in an diesem Bild nicht rütteln würde. Löwen brauchen immer ein bisschen Bewunderung und Bestätigung, was zeigt, dass sie nicht unbedingt so ein unerschütterliches Selbstbewusstsein haben.



Treu sind Löwen im Prinzip schon. Trennt sich ein Löwe, bleibt er mit dem/der Partner:in trotzdem in Verbindung, lädt oft sogar den/die neue/n Partner:in des/der Ex-Partner:in mit ein. Auch Regenbogenfamilien finden wir bei Löwen oft. Sie haben eine große Offenheit, ein großes Herz, sind sehr freundlich. Sicher haben auch Löwen Affären, aber sie werden immer darauf achten, Verletzungen zu vermeiden. Weil der Löwe selbst gern respektvoll behandelt werden möchte, geht er auch mit anderen so um.



Ein Löwe wird seine:n Partner:in immer unterstützen, wird ihm/ihr Mut machen, sich zu zeigen, nur darf der/die Partner:in am Ende eben nicht besser sein als er selbst.

Partnerhoroskop Löwe: Wer passt zum Löwen?

Löwe und Löwe verstehen sich gut, wenn sie sich nicht aus Konkurrenz darum, wer der strahlendere Löwe ist, das Leben schwer machen.

Löwe und Jungfrau ist eine schwierige Paarung. Hier kommt zum Ausbruch, was archetypisch in den beiden Zeichen angelegt ist: Die Jungfrau arbeitet dem Löwen zu und grämt sich nachher, weil der Löwe mit ihrer Arbeit an die Außenwelt geht und sagt: "Guckt mal, was ich Tolles gemacht habe." Der Löwe ist, was Erotik angeht, nicht so leidenschaftlich wie die Jungfrau. Für den Löwen ist Sex mehr ein Gesamtkunstwerk, bei dem er gut aussehen muss. Die Jungfrau hingegen weiß, dass Sex eine erdige Angelegenheit ist. Ihr ist es egal, wie sie dabei rüberkommt, sie möchte den Sex genießen. Eine wunderbare Konstellation ist Löwe und Waage. Sie sind für Kunst und Kultur sehr offen und haben Lust, gemeinsam schöne Dinge zu unternehmen. Außerdem haben beide ein Faible für Glanz und Glamour, gehen gern dahin, wo es Promis zu sehen gibt. Die beiden Zeichen haben viele Gemeinsamkeiten, auch die, dass für sie Sex nicht so eine wilde Angelegenheit sein muss.

Löwe und Skorpion ist auch wieder schwieriger. Der Skorpion ist das Zeichen, das am animalischsten liebt. Das kann den Löwen verstören, weil er fürchtet, überlagert zu werden. Der Skorpion hat, so wie der Löwe auch, einen starken Machtanspruch. Es besteht also die Gefahr, dass sich die beiden ins Gehege kommen.

Löwe und Schütze sind sich ähnlich, beide sind Feuerzeichen. In der Kombination geht das ganz gut, wobei es sein könnte, dass in dieser Beziehung nicht genügend Entwicklung stattfindet, weil beide Partner:innen sehr stark mit ihrer Eigenentwicklung und ihrer Eigendarstellung befasst sind und die Entwicklung mit dem Gegenüber nicht vorantreiben.

Löwe und Steinbock passen weniger gut zusammen. Der Steinbock erarbeitet sich alles akribisch, dem Löwen fällt alles zu – zumindest tut er so. Er sagt sich in einer Art Selbstsuggestion: "Mir fällt immer alles in den Schoß, ich habe immer Glück." Der Steinbock wird sich irgendwann darüber ärgern, dass die Lasten so ungleich verteilt sind, der Beifall aber letztlich immer dem Löwen zukommt. Aber der Steinbock hat auch nicht diesen Unbedingtheitsanspruch, in der Mitte der Bühne zu stehen. Deshalb bekommt er automatisch nicht so viel Beifall.

Löwe und Wassermann sind Oppositionszeichen. Der Löwe hat ein starkes Bedürfnis zu strahlen und zu führen, aber der Wassermann lässt sich nur bedingt führen, und schon gar nicht lässt er sich überstrahlen. Er ist unabhängig, hält sich gern unverbindlich und die Individualität, die der Löwe erst entwickeln muss, hat der Wassermann wie selbstverständlich. Er wird den Löwen nicht hofieren – und das macht Spannungen unvermeidlich.

Löwe und Fische ist ganz schwierig, weil der Fisch so sensibel ist und der Löwe zwar eigentlich auch, aber er zeigt es nicht. Ich habe Löwen schon öfter sagen hören, Fische seien wehleidig, aber das stimmt nicht. Und der Fisch wiederum hält den Löwen für einen Angeber. Fische haben immer Schwierigkeiten mit der Selbstdarstellung und werden sich deshalb über die Selbstdarstellung des Löwen ärgern. Und der Löwe hat Probleme, seine sensiblen Anteile anzunehmen, und ärgert sich über die Sensibilität des Fisches. Die klassische Projektion also, psychologisch gesehen.

Löwe und Widder haben viel gemeinsam. Sie sind initiativ, feurig, zupackend, gehen ins Leben rein, aber als Grundlage für eine lange Beziehung reicht das nicht aus. Durch Mond oder Aszendent müssten hier noch andere Anteile hineinkommen. Letztlich gilt das aber für alle Partnerschaftsvergleiche. Über andere Planeteninspirationen kommen immer noch einmal ganz andere Entwicklungsimpulse ins Beziehungsgeschehen.

Löwe und Stier mögen beide Luxus und gönnen sich gern etwas, wobei der Löwe das Geld leichter ausgibt als der Stier. Das könnte zu Spannungen führen. Auch mit der Sexualität werden die beiden Probleme haben. Der Stier hat nämlich eine ausdauernde und erdige Sexualität, die der des Löwen nicht entspricht.

Löwe und Zwillinge ist grundsätzlich schon vorstellbar, weil der Zwilling anpassungsfähig ist und keine Probleme hat, dem Löwen auch mal zu sagen: "Das machst Du einfach großartig". Der Löwe wiederum wird die intellektuelle und schöpferische Strahlkraft des Zwillings lieben. Zum Zwilling gehört die Darstellung, zum Löwen die mimische Strahlkraft. Das verbindet.

Löwe und Krebs entspricht klassisch betrachtet Sonne und Mond. Die beiden passen zusammen, aber nur, wenn der Krebs das weibliche Prinzip darstellt und der Löwe das männliche. Und wenn der Löwe bereit ist, auf die Empfindsamkeit des Krebses einzugehen. Darin liegt die Herausforderung, aber ein bisschen Herausforderung ist ja für jede Beziehung gut.

Wenn nicht in der Sexualität, wo lässt das Sternzeichen Löwe dann sein Feuer?

In der Kunst. Der Löwe kann zu Kunst fast ein erotisches Verhältnis haben, seine schöpferische Kraft ist enorm und für ihn ist es wichtig, dass er Schöpfung hinterlässt. Kunst, Kultur, Gestalten, Malen, Bildhauern, Museen und Galerien besuchen - damit gestaltet der Löwe seine Freizeit. Ein besonderes Faible hat er für Filme, liebt Filmfeste, weil er dann von morgens bis abends im Kino sitzen kann.



Beim Sport sind es Statussportarten wie Golf oder Tennis, die den Löwen anziehen. Bei Löwe-Männern kommt eine Vorliebe für Autorennen hinzu.



Löwen haben generell ein besonderes Verhältnis zu Schmuck. Typischer Löwe-Schmuck ist von Bulgari oder Versace. Der Löwe mag es gern ein bisschen prunkvoller – und er bevorzugt Goldschmuck.

Welche Promis sind denn Löwen?

Im Löwe-Zeichen finden wir jede Menge Promis. Es ist der Wunsch der Löwen, prominent zu sein.



Sie haben aber auch ein großes Verantwortungsgefühl, deswegen sind Löwen häufig in der Politik, wobei die Neigung zur Selbstdarstellung dort auch manchmal ausufern kann. Löwen haben den Anspruch, gesellschaftlich etwas zu bewirken und dabei gut auszusehen. Kränkungen und Angriffe lassen sie sich nicht so leicht anmerken. Nur die Lippen werden immer schmaler, je länger jemand in der Politik ist. Spurlos geht dieser Job also nicht an ihnen vorüber.



Ein prominenter Polit-Löwe ist Barack Obama. Er hat die Sonne in Löwe und den Aszendenten in Wassermann, ist also ganz besonders gesegnet. Es gibt ja auch kaum jemanden, der nicht von ihm begeistert ist. Der letzte demokratische US-Präsident, Bill Clinton, ist übrigens auch Löwe.



Das Showgewerbe ist eine weitere Domäne des Löwen. Dementsprechend finden wir unter den Schauspieler:innen und Musiker:innen viele Löwen, zum Beispiel Charlize Theron, Robert Redford, Whitney Houston, Sandra Bullock, Heike Makatsch, Iris Berben, Ulrich Tukur, Antonio Banderas, Patrick Swayze, Dustin Hoffmann oder Sean Penn.



Bei den Musiker:innen entsprechen Mick Jagger und Madonna mit ihrer extravaganten und exhibitionistischen Art sehr dem Klischee-Bild des Löwen.

Was zeichnet die Löwe-Frauen besonders aus?

Löwe-Frauen sind nicht zum Dienen geboren. Wer also eine hingebungsvolle Hausfrau sucht, sollte weiterziehen. Sie streben immer in ganz besondere Positionen hinein und bekommen sie in der Regel auch. Viele Löwe-Frauen sind Therapeutinnen, die mit Kindern arbeiten oder Erwachsene coachen.



So strahlend, wie sie sich darstellen, sieht es im Innern der Löwe-Frauen nicht immer aus. Sie setzen sich stark mit sich selbst auseinander. Gerade Löwe-Frauen sind besonders getrieben davon, die Beste sein zu müssen. Sie haben hohe Ambitionen und die werden sie verwirklichen – damit muss der/die Partner:in klarkommen. Ein/e Partner:in der/die klammert, ist bestimmt nichts für sie.



In der Beziehung sind sie nicht die zahmen Kätzchen. Wenn sie zuschlagen, dann sind das Tatzenhiebe. Löwe-Frauen können sich sehr wehren. Fühlen sie sich bedroht, verlieren sie auch schon mal die Kontrolle.



Eine Löwe-Frau hat das Bedürfnis, sich herauszuheben, besonders zu sein, in der Außenwelt etwas darzustellen. Und wer mit einer Löwe-Frau zusammen ist, muss aushalten können, dass sie die stärkere Aufmerksamkeit bekommt, so erging es auch J.F. Kennedy. Seine Frau Jackie hatte eine Löwe-Sonne mit der dazugehörigen Attraktivität und der entsprechenden Resonanz in der Außenwelt. Ihr Mann konnte damit allerdings bestens umgehen. Auf einem Staatsbesuch in Frankreich, wo wieder mal besonders Jackie zugejubelt wurde, sagte er: "Ich bin nur der Bursche, der diese gutaussehende Frau begleitet."



Was die Löwe-Frau ganz sicher hat, ist Großherzigkeit. Schließlich gehört das Herz zu Löwe.

Also liegt im Herzen des Löwen aber gleichzeitig auch eine gesundheitliche Schwachstelle?

Ja, Herz, Blutkreislauf und Rücken sind beim Löwen anfällig. Bezogen auf den Rücken erlebt man häufig, dass Löwen sich nicht bücken. Wenn ihnen etwas herunterfällt, warten sie, bis jemand anders es aufhebt. Dabei würde ihnen das Bücken, also Bewegung, so gut tun.



Und wenn Löwen in Situationen geraten, aus denen sie heraus möchten, aber nicht wissen, wie, reagieren sie häufig mit Herzrhythmusstörungen. Löwen neigen auch zu Herzenge, Angina pectoris und allen möglichen Befindlichkeitsstörungen am Herzen.



Freude nährt bekanntlich das Herz, deswegen muss der Löwe viel Schönes angucken und unternehmen, um sein Herz zu stärken. Der Löwe hat eine elementare Angst vor Enttäuschung. Auf sie kann er mit einem gebrochenen Herzen reagieren, was nach neuster Erkenntnis tatsächlich eine Krankheit ist. Sie heißt ganz wörtlich Broken-Heart-Syndrom.



Löwen leiden sehr darunter, wenn sich das Licht der Sonne verdunkelt. Sie können starke Depressionen haben und dadurch sehr bitter werden. Als homöopathisches Mittel hilft dem Löwen häufig Aurum, das ist das homöopathische Konstitutionsmittel, das Löwe zugeordnet ist, auch Gold als Metall gehört zu Löwe.

Beim Beruf klang schon ein Löwe-Motto an: "Mach nie etwas selber, was Du auch anderen übertragen kannst". Gibt es ein weiteres Motto?

"Wie Du kommst gegangen, so Du wirst empfangen", ist auch typisch Löwe, weil es ihm so wichtig ist, sich richtig darzustellen. Und typisch Löwe ist auch: "Wer sich kleinmacht, muss sich nicht wundern, wenn er auch so behandelt wird." Einem Löwen geht es immer um den Wert, darum, dass der Wert geachtet wird.

Und der Schatten des Löwen zeigt sich dann, wenn er seinen eigenen Wert zu hoch einschätzt?

Ein Löwe muss lernen, mit dem zufrieden zu sein, was er ist. Das ist schon großartig genug. Das muss er nicht noch übertreffen.



Es gibt Löwen, insbesondere Löwe-Frauen, die ihre Kraft nicht so zu leben wagen, vor allem die künstlerische Begabung. Häufig soll dann der/die Partner:in diese Seite für sie ausleben. Das macht den Löwen aber auf Dauer innerlich bitter. Dann zeigt sich sein Schatten, weil das eigene Potenzial nicht ausgedrückt wird. Unter diesen Umständen kann der Löwe auch kleinlich werden und Haarspalterei betreiben, sogar ein bisschen bösartig sein.



Man darf Löwen nicht vorwerfen, dass sie eitel oder selbstverliebt sind. Jedes Tierkreiszeichen hat eine andere Aufgabe in diesem Leben und lebt ein anderes Prinzip. Beim Löwen geht es um die seelische Verausgabung, darum, sich auszuleben über Kunst, darum Individualität und Authentizität zu entwickeln, Strahlkraft zu leben, sich über die künstlerische Arbeit zu verschwenden – und dafür erwartet ein Löwe einfach auch Beifall.



Ein Schatten des Löwen ist der Zynismus, der mit der Angst vor Enttäuschung zu tun hat. Löwen haben ein starkes Bedürfnis, gebraucht zu werden. Daraus resultiert etwas Gönnerhaftes. "Ich weiß alles, ich kann alles. Lass Dich mal von mir an die Hand nehmen". Dadurch können sie in der Partnerschaft etwas sehr Überlagerndes bekommen.



Das Aufschneiden, zu dem Löwen auch manchmal neigen, kommt aus dem Bedürfnis heraus, wichtig zu sein, gebraucht zu werden. Löwen geben sehr viel, können aber nicht gut annehmen, jedenfalls Hilfe nicht. Das würde der Löwe als Schwäche werten – und Schwächen können Löwen nicht zugeben. Die passen nicht in ihr Bild vom strahlenden Siegertypen, und dieses Bild bedienen sie eben hingebungsvoll.

Hier geht's übrigens zum aktuellen Tageshoroskop, Wochenhoroskop und zum Jahreshoroskop.