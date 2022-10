Das Sternzeichen verrät, was dein Kind mal beruflich machen wird

von Annalena Schieber Ärzt:in, Anwält:in oder Gärtner:in – welchen Beruf wird dein Kind ergreifen? Die Sterne wissen Bescheid!

Astrologie mag ja Glaubenssache sein. Die einen richten quasi ihr Leben danach aus, für andere ist es eine interessante Inspiration oder Unterhaltung, wiederum andere können so gar nichts damit anfangen. Wer sich für die Sterne begeistern kann, der schaut vielleicht nicht nur, was sie für ihn selbst bereithalten, sondern auch, was sie über die Zukunft des Nachwuchses aussagen.

Welcher Beruf passt zum Sternzeichen meines Kindes?

Die BRIGITTE-Starastrologin Roswitha Broszath hat für jedes Sternzeichen eine eigene Typologie erstellt. Darin geht es nicht nur um Wesenszüge, sondern auch darum, welche Berufsbilder besonders geeignet sind für die verschiedenen Tierkreiszeichen. Einige sind vielleicht von der kreativen Sorte, andere sind eher analytisch unterwegs oder ergreifen soziale Berufe. Es ist jedenfalls sehr interessant, mal in die Sterne zu blicken, welche Berufszweige am besten zu unseren Kindern passen. Vielleicht haben wir schon so eine vage Ahnung, wohin die berufliche Reise für unseren Sprössling hingehen könnte. Mag auch sein, dass wir uns insgeheim einen bestimmten Job für unser Kind wünschen. Hier ist Roswitha Broszaths astrologische Einschätzung:

Welchen Job wird mein Kind mal ausüben? 1 von 12 1 von 12 Steinbock Dein Kind ist Steinbock? Dann hat es laut Astrologin Roswitha Broszath wahrscheinlich eine Karriere als Wissenschaftler:in , Ärzt:in, Therapeut:in oder Pädagog:in vor sich. Mehr 2 von 12 Wassermann Typische Wassermann-Berufe sind Entwicklungshelfer:in, Astronaut:in, Astrolog:in, Physiker:in, Coach:in, Flugzeugbauer:in, Erfinder:in, Webdesigner:in, Elektroniker:in, Konstrukteur:in und Programmierer:in. Mehr 3 von 12 Fische Fischen prophezeit die Astrologin eine berufliche Laufbahn als Hospizmitarbeiter:in, Priester:in, Nonne, Therapeut:in, Ärzt:in, Suchtberater:in, Musiker:in, Literat:in, Lyriker:in oder einen Job in der Filmbranche. Mehr 4 von 12 Widder Du hast einen kleinen Widder zu Hause? Dann wird er wahrscheinlich bei der Polizei landen, zum Militär gehen, etwas mit Mechanik oder Konstruktion machen, Schauspieler:in, Musiker:in, Hochleistungssportler:in oder Therapeut:in werden. Mehr 5 von 12 Stier Stiere werden laut der Sterne oft Gärtner:in, Landwirt:in, Weinbauer:in, Börsenmakler:in, Kunstsammler:in, Kosmetiker:in, Köch:in, Sommelier:in oder Gastronom:in. Mehr 6 von 12 Zwillinge Zwillinge werden oft Journalist:in, Hochschullehrer:in, Forscher:in, Handchirurg:in, Zahntechniker:in, Zahnärzt:in, Mechaniker:in, Metereolog:in, Mathematiker:in, Übersetzer:in, Sprachwissenschaftler:in, Anwält:in, Moderator:in oder in der Werbebranche tätig. Mehr 7 von 12 Krebs Wenn kleine Krebse groß werden, dann arbeiten sie typischerweise als Sozialarbeiter:in, Familientherapeut:in, Hebamme, Erzieher:in, Gastronom:in oder in künstlerischen Berufen. Mehr 8 von 12 Löwe Typisch für das Sternzeichen Löwe ist eine Karriere als Unternehmer:in, Galeriebesitzer:in, Architekt:in, Kunsthändler:in, Therapeut:in, Orthopäd:in oder im Bereich der Mode-/Beautybranche. Mehr 9 von 12 Jungfrau Wenn man der Astrologin Roswitha Broszath glaubt, so werden Jungfrauen oft Therapeut:in, Sozialarbeiter:in, in der Ernährungsbranche tätig, Gärtner:in, Landschaftsarchitek:in, Finanzbeamt:in, Steuerberater:in, Theater- oder Literaturkritiker:in oder landen im Verlagswesen. Mehr 10 von 12 Waage Kleine Waagen werden typischerweise später mal Musiker:in, Sänger:in, Maler:in, Bildhauer:in, Fotograf:in, Schriftsteller:in, Schauspieler:in, Tänzer:in, Therapeut:in, Animateur:in, Eventmanager:in, Galerist:in oder Anwält:in. Oft arbeiten sie freiberuflich. Mehr 11 von 12 Skorpion Laut der Astrologin werden Skorpione oft Therapeut:in, Forscher:in oder sind in medizinischen Berufen tätig. Mehr 12 von 12 Schütze Du bist Mutter oder Vater eines kleinen Schützen? Dann stell dich mal darauf ein, dass er oder sie Philosoph:in, Rechtswissenschaftler:in, Schauspieler:in, Politiker:in, Priester:in oder Archäolog:in wird. Mehr

Ist mein Job eigentlich der richtige für mich?

Was für die Kleinen gilt, gilt natürlich auch für uns. Bei der Gelegenheit können wir unsere eigene Berufswahl direkt mal überprüfen: Passt mein Job astrologisch gesehen zu mir? Was wäre mein eigentliches Talent? Wer weiß, vielleicht gibt das Inspiration, falls man sich nach einer beruflichen Neuorientierung sehnt.

