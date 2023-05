Mit der Hochzeit beginnt ein völlig neuer Lebensabschnitt - seht im Video, welche drei Sternzeichen zur Höchstform auflaufen, sobald sie verheiratet sind!

In guten, wie in schlechten Zeiten: Heiraten kann für manche Menschen eine echte Herausforderung werden, wenn die Flitterwochen vorbei sind. Andere hingegen fühlen sich erst im Bund der Ehe richtig wohl - und blühen in dieser neuen Lebensphase erst so richtig auf.

Diese Sternzeichen sind fürs Eheleben geschaffen

Vor allem die drei Sternzeichen im Video sind erst voll in ihrem Element, wenn sie ihre eigene Familie mit dem Gang vor den Altar gestartet haben. Alle anderen müssen nicht verzagen - denn es ist völlig normal, dass der Alltag nach der Hochzeit so manche Probleme mit sich bringt.