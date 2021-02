Auf der Körperebene ordnet man dem Steinbock den gesamten Strukturaufbau des Organismus zu, also Kalk, Knochen, Nägel und – wie schon erwähnt – Zähne. Hinzu kommt der Bewegungsapparat, insbesondere die Knie. Hier liegen dann auch die Angriffspunkte, wenn sich Schwächen aufbauen. Arthrose, jede Art von Gelenkabnutzung, auch Polyarthritis, das sind Steinbock-Erkrankungen. Da heißt es Durchhalten, keinen Schmerz zeigen, keine Schwäche zulassen und weiterarbeiten. Die Zähne leiden, weil man sie immer wieder zusammenbeißt.



Die Knie haben aber noch eine andere Bedeutung: Das Königszeichen Steinbock soll die Demut nicht vergessen. Das Niederknien vor einer Macht, die größer ist als alles, was vorstellbar und auf Erden zu finden ist, hat den entsprechenden Bezug. Alles, was mit Versteifung, Enge und Verhärtung einhergeht, ist steinbocktypisch. Steinbock-Erkrankungen entwickeln sich langsam, haben eine Tendenz chronisch zu werden und schränken in aller Regel die Beweglichkeit ein. Aber auch die Engstellung der Gefäße, die durch Ehrgeiz und Perfektionismus entstehen kann, ist saturn- und damit steinbocktypisch.



Neurosen haben die Menschen mehr oder weniger alle. Eine nicht selten vorkommende Steinbock-Neurose ist die Zwangshaltung: Waschzwang, übermäßiger Perfektionismus, allzu starre Strukturen. Wer bei seinem Steinbock-Kind beobachtet, dass es bestimmte Tages- oder Geschehensabläufe braucht, um sich sicher zu fühlen, sollte spielerisch auf Abhilfe sinnen.



Depressionen mit übermäßiger Selbstkritik und einer Tendenz, durch verstärkte Kontrolle die Eigenkritik in Schach zu halten, mithin den inneren Richter milder zu stimmen, ist Steinbock- Manier. Das Sisi-Syndrom, also Depressionen mit Rastlosigkeit und Arbeitswut zu kompensieren, ist kennzeichnend für den Steinbock. Schlaflosigkeit aufgrund von Arbeitsdruck und übermäßigem Leistungsanspruch bis hin zur Arbeitssucht ist ihm ebenfalls zugeordnet. Auch die sogenannte Urlaubsdepression, die Unfähigkeit, in den Ferien die Pflicht zu vergessen, Gedanken an die Arbeit loszulassen, ist eine Steinbock-Entsprechung. Steinböcke lieben es nämlich, am Abend auf einen Tag zurückzuschauen, an dem sie etwas Nützliches geleistet haben.



Anzufügen ist der Alterungsprozess, der keine Krankheit ist, bei diesem Tierkreiszeichen aber oft als solche empfunden wird. In Würde, aber auch mit schöner, lustvoller Vitalität zu altern, wäre eine gelungene Steinbock-Variante.



Weiterhin wird die Haut, die als Abgrenzungsorgan aufgefasst werden kann, zum Teil dem Steinbock zugeordnet. Psoriasis, die Schuppenflechte, die mit einer vermehrten Schuppenbildung einhergeht und damit eine Art Schutz nach außen darstellen soll – als Seelenabsicht –, gehört zur Abrundung mit in das Steinbock- Bild hinein. Nicht zuletzt auch die Magenempfindlichkeit und, als Folge von übermäßiger Selbstbeherrschung, die Bildung von Steinen, besonders im Gallensystem. Erstarrte Emotionen, gleichsam versteinerte Impulse – genau das sind Gallensteine.



Und wie geht der Steinbock mit Krankheiten um? Jedenfalls nicht so weise und vorsichtig, wie man es wohl denken könnte. Schonung findet eher weniger statt, höchstens wird der Genuss (Essen, Trinken, Feiern) noch mehr eingeschränkt. Das Maßhalten wird forciert, dabei übersehen Steinböcke aber häufig, dass die Vitalität eher vom Überfluss gespeist wird als von der Kargheit.