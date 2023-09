Japanische Blutgruppen-Lehre: Das alles sagt dein Blut laut "Ketsueki-gata" über deine Persönlichkeit aus

Horoskope? Nein, in der japanischen Kultur ist es viel verbreiteter, Persönlichkeitstypen nach ihrer Blutgruppe zu unterteilen - hier erfahrt ihr, was eure Blutgruppe demnach über euren Charakter verrät!

In vielen Teilen der Welt sind Blutgruppen oft nur ein medizinischer Faktor – wichtig für Transfusionen und einige wenige Krankheitsrisiken. In Japan jedoch spielt die Blutgruppe auch eine unerwartete Rolle in der Kultur und sogar im sozialen Leben. Willkommen in der faszinierenden Welt der japanischen Blutgruppen-Typologie!

Japanische Blutgruppen-Lehre: Ursprünge und Kontroversen

Die Idee, dass die Blutgruppe eines Menschen Aufschluss über dessen Persönlichkeit geben könnte, wurde erstmals im Jahr 1916 vom Arzt Kimata Hara präsentiert. Doch diese Theorie nahm eine dunkle Wendung, als sie in den späten 1920er Jahren von dem Psychologen Takeji Furukawa in einer Weise adaptiert wurde, die an die Rassentheorien der Zeit erinnerte. Glücklicherweise gerieten diese Interpretationen nach dem Zweiten Weltkrieg in Vergessenheit. In der heutigen Zeit ist die Blutgruppen-Typologie in Japan ähnlich populär wie Horoskope in westlichen Kulturen.

"Ketsueki-gata" im Alltag und in der Popkultur

Obwohl die Blutgruppen-Typologie keine wissenschaftliche Grundlage hat, ist sie dennoch ein tief verwurzelter Teil der japanischen Kultur. Von Manga und Anime bis hin zu Partnersuche und Jobinterviews – die Blutgruppe wird oft als unterhaltsame oder informelle Möglichkeit gesehen, mehr über Menschen zu erfahren.

Es versteht sich von selbst, dass die Idee, Persönlichkeit anhand der Blutgruppe zu beurteilen, umstritten ist. Wissenschaftler und Mediziner warnen davor, die Theorie zu ernst zu nehmen. Dennoch scheint die Faszination für diese Typologie in der breiten Öffentlichkeit ungebrochen. Trotz des Mangels an wissenschaftlicher Fundierung wird die Blutgruppen-Typologie in verschiedenen Lebensbereichen genutzt. Sie ist besonders populär in der Partnersuche, ähnlich wie Astrologie in anderen Kulturen. Manche Menschen suchen bewusst nach Partnern mit einer bestimmten Blutgruppe, in der Hoffnung, dass dies zu einer harmonischeren Beziehung führt. Neugierig, was eure Blutgruppe demnach über eure Persönlichkeit aussagt? Im Video erfahrt ihr die Antwort!