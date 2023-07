"Sex and the City" feierte am 6. Juni 1998 Premiere in den USA – und setzte so unfassbar viele Meilensteine für Frauen in Serien und darüber hinaus. Sicherlich, betrachtet man im Jahr 2023 manche Episoden der beliebten Serie, braucht es nicht lange, um Aussagen und Situationen zu finden, die unter den heutigen Gesichtspunkten alles andere als politisch korrekt oder feministisch sind.

Doch "Sex and the City" machte auch sehr vieles richtig, bot uns starke und eben nicht perfekte Frauen in den Hauptrollen (!), die ohne einen Mann (!!) glücklich und erfolgreich durchs Leben schritten – und das auf ziemlich hohen Schuhen. Doch welche von den witzigen und teils skurrilen Hauptfiguren bist du? Das verrät dir dein Sternzeichen. Viel Spaß beim Durchklicken!

"Sex and the City" setzte wichtige Grundsteine

In der heutigen Zeit mag das kaum noch Reaktionen hervorrufen – doch in der Welt der späten Neunziger war eine Serie, die "nur" Frauen in der Hauptrolle hatte, eine absolute Neuheit. Vor allem der Fokus, den "Sex and the City" auf die Freundschaft der vier legte, war ein Novum. Hier traten diese starken Persönlichkeiten nicht als Konkurrenz um die Liebe und Aufmerksamkeit eines Mannes auf, wie es damals ein beliebtes Narrativ war (und teils auch noch bis heute ist). Diese Frauen waren ihre vorrangigen gegenseitigen Seelenverwandten – erst danach kamen die Männer.

Sie waren füreinander da, immer offen für jedes Abenteuer (Samantha), ehrlich zueinander, auch wenn es mal wehtat (Miranda), spiegelten sich gegenseitig, wenn sie zweifelhafte Entscheidungen fällten (Charlotte) und bauten sich gegenseitig auf, wenn sie die Unsicherheit überkam (Carrie). Kurzum: Sie waren beste Freundinnen.

Bis heute unterhält die Serie

Nicht viele Serien aus den späten 90er-Jahren können von sich behaupten, in der heutigen Zeit noch relevant zu sein. Anders bei "Sex and the City": Die Serie erhielt ein Revival mit neuem Titel ("And Just Like That") und neuen Herausforderungen für die (inzwischen nur noch) drei Frauen. Die Fortsetzung versucht einige Kritikpunkte der alten Serie – wie den komplett weißen Cast und die teils sehr konservativen Einstellungen gegenüber sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten – aufzugreifen und dem aktuellen Zeitgeist anzupassen.

Ob "And Just Like That" mit diesem Ziel Erfolg hat, wird unter den Zuschauer:innen heiß diskutiert, was letzten Endes vor allem eine Sache zeigt: Auch Jahre nach seiner Premiere hat "Sex and the City" wenig an Bedeutung verloren – was auch den Figuren zu verdanken ist. Welche bist du? Carrie, Samantha – oder etwa doch Bunny MacDougal?

Verwendete Quelle: harpersbazaar.com