14-Tage-Horoskop in der Langversion: 09.06.2021 bis 22.06.2021

Leben ist Gestaltung! Daran erinnert eine ringförmige Sonnenfinsternis und ruft zu völlig neuem Denken auf. Merkur regt zudem an, bisherige Ergebnisse nicht total zu verwerfen, eher als Matrix, die viel schöpferisches Potenzial beinhaltet, zu nutzen. Um damit zu einer sinnvollen, bunten Neuschöpfung zu finden. Das bitte mit Augenmaß. Neptun kann die Fantasie wahrhaft mäandern lassen und Mars zu sehr großformatigem Auftreten animieren.









Steinbock, 22.12. bis 20.1.

Pluto zielt genau in die Lücke zwischen Venus und Mars. Emotionen können einen wilden Tanz aufführen. Ob Lust und Leidenschaft aufspielen oder Machtgehabe, Wut, Eifersucht, ist aber Ihre Entscheidung. Emotionen sind immer erstmal wertfrei. Definitiv ist dieses aufgeladene Geschehen aber immer eine Gradwanderung, in der die Stimmung schnell kippen kann. Bleiben Sie achtsam, ab wann sich die Tonalität wandelt, um rechtzeitig reagieren zu können. Aktuell gestalten Sie die Prozesse und haben deutlich mehr Macht.

Mit letzterer weise umzugehen, ist innigst angeraten, altes Karma erscheint nun in neuer Auflage. Größere Verwerfungen zu vermeiden, sei innigst ans Herz gelegt. Letzteres gelingt nun leichter, wenn Sie nicht alles gleich übelnehmen, sofort auf Attacke umschalten, wenn ein unbedachtes Wort fällt. Zu lieben, in der Liebe zu bleiben, ist ebenfalls eine Sache der bewussten Entscheidung, auch was Sie aus einem Tag gestalten, liegt in Ihrer Hand. Unter Venus Obhut ist Ihr Gegenüber aber nun auch offen für positive Anregungen und bereit, Ihnen weit entgegenzukommen.

Liebe lebt vom Geben und Nehmen. Für Singles ist kosmisch ganz Besonderes in Vorbereitung: Sie könnten ein Herz gewinnen und/oder Ihres verlieren! Bei allem Überschwang in gefühlsmäßigen Dingen, Ihre Gesundheit ist aktuell etwas fragil. Die Sonnenfinsternis erinnert, etwas mehr Wert auf positiven Austausch mit anderen, wohlwollenden, zugewandten Menschen zu legen. Was Sie umgibt, prägt Sie, hinterlässt Muster und Spuren. Menschen, die sich an Positivem orientieren, ziehen Ihre Lebenskräfte automatisch mit in die Höhe.

Wassermann, 21.1. bis 19.2.

Saturn hat viele Schattierungen und Missionen, er schenkt auch den Blick für das Wesentliche. Sein dringender Rat: Mit Ihren Lebenskräften behutsam umzugehen. Was heißt, alles, was auf Sie einwirkt, und da kommt bei Ihrer Durchlässigkeit viel zusammen, gut zu sortieren, zu verarbeiten und dann abzugeben, was mit Ihnen nichts zu tun hat. Wer nun Beschwerden verspürt, sollte diesen intensiv, aber liebevoll nachgehen. Was sitzt quer oder hat sich ungut in Ihnen festgesetzt? Detox-Kuren wirken nun besonders heilsam, Flüssigfasten, 2-3 Tage ausschließlich nur Suppen, Brühen, Säfte, Tees zu sich nehmen, wirkt wahre Wunder!

Ihre Energien werden aufgefrischt, Ihr Geist kann wieder Purzelbäume schlagen. Das ermöglicht auch wieder einen erholsamen Schlaf. Unter Uranus im Haus der Nachtruhe hält sonst oft der berühmte Katzenschlaf in Permanentanspannung. Das kann mürbe und gereizt machen. Vielleicht aber fühlen Sie sich auch durch häusliche Ereignisse nun stärker gefordert, obwohl es eigentlich Ihre Absicht, Ihr Wunsch ist, Ihr eigenes Leben gründlich aufzuräumen und spannende Neuausrichtungen zumindest mental durchzuspielen.

Vielleicht arbeiten Sie Saturn-initiiert aber auch mehr als gut ist und finden sich dann in einer Situation wieder, die stark an in früher Kindheit herrschende Situationen erinnert. Wie zum Beispiel: Leistung erbringen müssen, um Anerkennung zu bekommen, für gute Atmosphäre sorgen zu müssen, um andere zu entspannen. Das scheint nun wieder verstärkt gewünscht zu sein. Erwartungen zu durchbrechen, sich mal quer zu stellen, um bei sich selbst anzukommen, rät Uranus, und das kann äußerst erfrischend sein.

Fische, 20.2. bis 20.3.

Jupiter, Ihr traditioneller Herrscher, der Ihnen somit auch besonders gewogen ist, steht nun am Beginn Ihres Zeichens. Und hat dadurch viel Macht und positive Ausstrahlung. Alles, was Sie in den letzten Jahren mehr als Wunsch, denn als konkrete Möglichkeit wahrgenommen haben, gewinnt nun an Kontur, Dynamik und Magie. Verschwenden Sie nun Ihre Zeit nicht mit Abwägen, Abgleichen mit früheren Einschätzungen oder dem, was Sie meinen von anderen an Erwartung zu spüren, jetzt geht es um Sie.

Jupiter intoniert: Sie sind die Einzige, die Ihrem Leben einen neuen Kosmos hinzufügen, etwas ändern kann. Das schließt ein, anspruchsvollere Aufgaben zu wählen, den Platz zu beanspruchen, der Ihrer Qualität entspricht. Und nicht Fische-like zu überlegen, wem Sie damit eventuell etwas wegnehmen könnten. Saturn könnte phasenweise das Gefühl, wohlvertraut aus Kindheitstagen triggern, fehl am Platz zu sein, wenn Sie in Bereiche vorstoßen, die Ihnen bisher nicht selbstverständlich von anderen zugestanden, zugesprochen, auf dem Silbertablett serviert wurden.

Genau das aber ist Indikator, auf der richtigen Spur zu sein, der Weg bildet sich nun heraus, wenn Sie beherzt und selbstüberzeugt, Schritt für Schritt vorangehen, vielleicht sogar eilen. Was nun immer stimmt, wenn Sie aus Ihrem Herzen heraus handeln. Die Sonnenfinsternis wie auch die Mondknotenachse lässt die Bestimmung, das, was Ihre Sinne erfüllt und Ihr Leben sichtbar macht, stärker zu Bewusstsein kommen. Für Sie gilt, Erfolg füllt nur dann Ihr Herz, wenn Sie dieses total in Ihr Tun hineinlegen können.

Widder, 21.3. bis 20.4.

Das Leben ist, egal, wie es daherkommt, für Sie immer spannend, wenn Wiederholungen gestrichen werden, stattdessen ständig neues Terrain favorisiert wird. Unter Chiron, der nicht zulässt, über Eindrücke, Geschehnisse hinweg zu galoppieren, kann der Bick, das Denken, Planen und Hoffen aber nicht nur in der Zukunft verortet werden. Alles ist immer jetzt, konzentriert sich auf diesen einen Moment. Und damit wird die Basis gelegt. Das schließt auch ein, noch offene Fäden zu verknüpfen, sowohl bei beruflichen Projekten wie auch im zwischenmenschlichen Bereich.

Der Ruf zum Abenteuer ist zwar Ihr permanentes Stimulanz, das befreit Sie aber nicht davon, Angefangenes zu einem ordentlichen Abschluss zu bringen. Oder verantwortungsbewusst weiterzugeben. In Hände, die Sie als berufen empfinden und für die Verwalten befriedigendes Tun darstellt. Unter Merkur und Venus interessieren Sie sich nun mehr denn je für das, was das Herz höherschlagen lässt. Ideen, die fast ein Glücksgefühl vermitteln, beschwingen und garantieren auch eine Art von Sicherheit, denn solange Sie interessiert sind, treiben Sie die Dinge auch mit Begeisterung voran, bleiben am Ball.

Pluto weilt im Haus großformatigen Wirkens, jetzt ist die Zeit, sich am größtmöglichen Erfolg zu orientieren. Alles schön und gut. Die Liebe aber ist nun das Feld, das eigentlich stärkste Aufmerksamkeit verdient. Und Arbeit am Nichtbeachteten, am Verdorbenen abfordert. Ohne zurückzuschauen, wo es noch Reste von Kränkung gibt, mit der Bereitschaft, über eigene zu sprechen, werden Sie sich im Beziehungsleben aber nur umkreisen, der wirklichen Herzensbindung jedoch nicht näherkommen. Auch Liebesglück braucht Courage.

Stier, 21.4. bis 20.5.

Urnaus, der Planet, der das Ungeplante ins Leben hineinwirft, ist speziell für Stiere, die gerne einem inneren roten Faden folgen, eine echte Herausforderung. Aber auch die richtige Therapie, unentdeckten Sehnsüchten auf die Spur zu kommen und ihnen eine Chance zu geben. Wie heißt es so schön unter Uranus: Ein Abenteuer lohnt sich schon um seiner selbst willen! Sicherheit aufzugeben schärft den Blick dafür, dass letztere keine wirkliche Qualität abbildet, sondern nur Makulatur ist. Wer sich nun zwischen Uranus-Power und Ceres-Behütung hin und her gerissen fühlt, sollte nicht zu lange das scheints Bodenständige anvisieren.

Denn auch Saturn ist im Geschehen, ruckelt an Verknotungen, zieht und zerrt an Verklebungen und deckt auf, was an Frust und innerem Aufbegehren in scheints glattverfugten Beziehungen am Werk ist. Ihre Einstellung, dass nicht jede Irritation die Substanz einer Beziehung anfasst, ist nur solange zutreffend, wie Sie sich diebezüglich nichts vormachen und nur oberflächlich kitten, was der gründlichen Aufarbeitung bedarf. Sie entscheiden, wo bei Ihnen eine (Schmerz-)Grenze überschritten ist, und auch, ob Ihr Leben aus einer Reihe üblicher Tage oder einer bunten Folge außergewöhnicher Ereignisse besteht.

Unter Saturn-Uranus ist Harmonie und ein sich Arrangieren nicht mehr Indikator für ein moderates Miteinander. Es darf gestritten werden, um Rechte, Vorrechte, über Rollen und Emazipationsverständnis. Über Selbsterfindung und Selbstverwirklichung. Vielleicht haben Sie nun Lust, im Beziehungsleben die erste Geige zu spielen oder stärker aufzutrumpfen, lauter zu trommeln. Machen Sie es, egal welche Furien dann zwischendurch geweckt werden.

Zwillinge, 21.5. bis 21.6.

Die eigenen fast unbegrenzten Möglichkeiten in sich zu entdecken, ist nun dank nördlichem Mondknoten besondere Vergünstigung. Mit der Erinnerung daran, dass Kontakt und Austausch nicht nur belebendes Element abbilden, sondern auch Zugang zu innerem Wollen, Wünschen und Können darstellt. Sie brauchen Spiegelung, Kommunikation, Inspiration, auch um Ihren Interessenkosmos immer wieder neu aufzufüllen und zu erweitern. Dank rückläufigem Merkur kommt nun ein Angebot, das im Eifer des Geschehens – der Fülle der Optionen – vielleicht mal untergegangen ist, wieder aufs Tapet.

Mit der nachdrücklichen Botschaft, dass ganz viel von dem, was Ihre Qualität darstellt, dort verborgen sein kann und Sie fast prädestiniert sind, daraus etwas Geniales zu gestalten. Die Sonnenfinsternis bezieht sich insbesondere auf Sie, beherzter Neuanfang statt zaghafte Kurskorrektur ist die eindeutige Aussage. Beherzt heißt in diesem Fall ganz sprichwörtlich, Kopf und Herz zu verbinden und keine Entscheidung von der Logik anschieben zu lassen. Echte Gefühlssache ist nun unter Venus auch die Einschätzung Ihrer Absicherung, emotional und rational, im Materiellen.

Entscheidend ist nun, die neuen Lebens- und Arbeitsmodelle unter dem Aspekt von Geborgen- und Aufgehobensein zu betrachten, nicht was nüchterne Zahlen versprechen und vorgeben. Das ist parallel ein schönes Training, mehr der intuitiven Gehirnhälfte zu vertrauen, die ganz nebenbei auch Ihre Kreativität aufs Schönste stimuliert. Mit Worten zu zaubern, ist Ihr Privileg. Für die Liebe aber braucht es nun mehr. Liebevolle Gesten, Zugewandtheit, Umarmungen, Herzlichkeit.

Krebs, 22.6. bis 22.7.

Emotionale Themen lassen sich, wenn es gut laufen soll, nur von der Herzensebene aus betrachten und bearbeiten. Unter Venus erst recht, wagen Sie es, Ihr Herz weit aufzuschließen. Auch wenn Pluto verdeutlicht, dass es noch Konflikte gibt, mögliche Verhärtungen den liebesmäßigen Austausch etwas erschweren. Was mögliche Spannungen im Miteinander provozieren kann. Mit wilder Entschlossenheit gegen Widerstände, gefühlt oder real, anzukämpfen, ist keine Lösung. Die Sonnenfinsternis rät, Licht in die Verhaltensweisen und Muster zu bringen, die Ihnen immer wieder in die Quere kommen, wenn Sie eigentlich bereit sind, den Weg des Herzens zu gehen.

Eventuelle Zurückhaltung im Gefühlsaustausch, die Sie jetzt fast automatisch im Verantwortungsbereich des anderen wahrnehmen, sind auch Teil Ihres Wesens. Zumindest gibt es eine breite Resonanzfläche in Ihnen, die als Verstärker dient. Venus steht eigentlich in freundlicher Position, vergrößert nun alles, Ihre Ausstrahlung und all Ihre Vorzüge, auch Ihre archetypischen Prägungen, auch Ihre Empfindlichkeit. Auch Ihre Tendenz, sich gekränkt zurückzuziehen, wenn auch nur der leise Hauch eines Missklangs ins Geschehen hineinspielt.

Sich nicht persönlich angesprochen zu fühlen, wenn einfach nur Allgemeinplätze diskutiert werden, würde viel unnötigen Stress vermeiden. Es zeugt nicht von Souveränität, wenn jede Bemerkung Zweifel, ein Selbstinfragestellen provoziert. Die Liebe bleibt noch eine Weile eine Baustelle, bei deren Bearbeitung aber viel gewonnen werden kann: An Erkenntnissen, auch darüber, dass das, was Sie bei sich für eine Schwäche gehalten haben, eigentlich einen Teil Ihrer Leuchtkraft ausmacht.

Löwe, 23.7. bis 23.8.

Auf vielen Bühnen zu brillieren, Prozesse von Bedeutsamkeit anzuschieben, ist Löwe-Privileg, nun unter Mars sogar stärkster Antrieb, ideale, feurige Motivation. Eigentlich. Pluto aber bildet einen komplizierten Winkel zu dieser grandiosen Energie, was Sie sonst fast aus der Lamäng entwerfen, entwickelt urplötzlich eine diffizile Seitwärtsdrehung. Und Sie landen an einer anderen Stelle als anvisiert. In Passivität werden Sie sich nicht reindrücken lassen. Ein Moment des Innehaltens, um zu hinterfragen, welche Pläne der heilsamen Korrektur bedürfen, wäre nun aber hilfreich.

Zumal Mars eine Position besetzt, die extrem berührbar, ungeschützt für Außenenergien daherkommen lässt. Wer nun eher ungewohntes Zögern in sich spürt, nach Rückzugsorten, in sich und um sich, Ausschau hält, kommt nun dem gesunden Wunsch nach, sich von dem fernzuhalten, was aus dem eigenen Rhythmus bringt. Nach außen wirken Sie wie immer selbstbewusst, mit sich im Reinen. Nur Ihre Lieben und Liebsten könnten spüren, dass Ihre oft etwas überzogene Selbstdarstellung und Selbstdurchsetzung eher Makulatur ist, mit der Funktion, die empfindlichen Areale in sich besser zu hüten.

Ein spielerischer Gefühlsaustausch, sich zeigen, andere ins Leben einladen, sieht definitiv anders aus. Auch Saturn ist nicht weit, Vorpreschen und Rückzug könnten eine nicht immer nachvollziehbare Chorografie abbilden. Das gibt Ihnen aber auch die Chance, sich auf Ihr Pré zu besinnen. Was da wunderbarerweise heißt: Bei jeder Handlung ganz eins mit sich selbst zu sein. Innere Anspannung lösen Sie nun mit Yoga-Pilates.

Jungfrau, 24.8. bis 23.9.

Jupiter beglückt Ihr Beziehungshaus und signalisiert, die Zeit des Wartens, auf das Glück, die Liebe, etwas, was Sie selbst nicht immer in Worte fassen konnten, ist nun - fast - vorbei. Denn Jupiter steht erst am Beginn seines verwandelnden Prozesses, das aber intensiv und in groß angelegter Absicht. Die Liebe neu, anders zu erleben, Begehren und Sehnsucht vollständig in einem Menschen beantwortet zu finden, da soll es hingehen. Und selbst sonst eher rational daherkommende Jungfrauen glauben nun wieder an Wunder, auch weil vielleicht jemand auftaucht, der lange nicht mehr wahrgenommene Gefühle in Ihnen aufwallen lässt.

Wobei Neptun Verzückung und Verklärung im Schlepptau hat, aber auch dazu einlädt, der Liebe den Zauber zu lassen, statt immer gleich, auch um spätere Enttäuschung zu vermeiden, nach einer dunklen Stelle, dem berühmten Haar in der Suppe zu suchen. Kosmisches Versprechen ist Liebe, Sinnlichkeit, Hingabe nun in einer Weise zu erleben, die Sie fast nicht mehr für möglich gehalten haben und der Sie bei allem bewussten Sehnen unbewusst ausgewichen sind. Die Vorbereitung für Beziehungsglück war die zuletzt absolvierte Phase von innerer Arbeit.

Aus Wunsch und Begehren ein inneres Bild vom idealen Gegenüber zu gestalten, um diesen dann, wenn er/sie vor Ihnen steht, auch erkennen zu können, hat Sie sehr beschäftigt. Auch bei bereits Liierten versagt die Magie Jupiters nicht. Man kann auch die bestehende Liebe neu aufleuchten lassen und wieder reanimieren; Liebe ist nichts, was nur überfällt, man muss auch die Bereitschaft dazu mitbringen oder diese aktivieren. Chancen in Fülle bieten sich nun im Job, mit vielleicht dem Aufruf, einem wirklichen Ruf zu folgen.

Waage, 24.9. bis 23.10.

Durch viele Herausforderungen in letzter Zeit geprüft aber auch gestärkt, haben Sie die Gabe kultiviert, Präsenz, Konzentration in mehreren Bereichen gleichzeitig zu platzieren und auch dort über einen längeren Zeitraum zu halten. Venus inspiriert nun im Bestimmungshaus, Kreativität und Liebe zum Tun zu verbinden und daraus eine selbstbestimmte berufliche Zukunft zu gestalten. Aktuell sollten Sie bereit sein, Ihren Weg zu gehen, auch wenn aus dem Umfeld, dem Team, Kommentare, Einwände kommen, die oft verwirrende Doppelsignale enthalten.

Die einerseits fürsorglich daherkommen, die darin verborgene Konkurrenz aber nur notdürftig kaschieren. Richtig gut sind Sie nun immer dann, wenn Sie aus Ihrer inneren Kraft, dem eigenen Fundus schöpfen. Ideen, die Sie mal kurzzeitig verworfen haben, weil Sie an der Machbarkeit der Konzepte zweifelten, gewinnen jetzt wieder an Bedeutung. Kreativität, Ihr Pré, erfordert nun insbesondere auch Disziplin, die garantiert jetzt ein freundlicher Saturn. Der zudem daran erinnert, das innere Kind, mit seinen verspielten Anteilen und verrückt-verwegenen Einfällen, die dazu einladen, die rational gezogenen Grenzen zu leugnen, mehr in jedweden Prozess mit hineinzunehmen.

Viel Empathie ist immer noch in Liebe und Miteinander gefordert. Chiron rät, nicht nur die inneren Wunden zu erforschen, sondern auch die darunterliegenden Wunder, die oft erst durch die Herausforderungen im Ich-Du-Prozess sichtbar werden. Wir, der magische Waage-Begriff, kann, sollte, müsste, nun umformuliert, umdefiniert werden. Sie brauchen mehr Raum für sich und Ihre Vielfalt. Und Sie spüren nun, Sie sind viel mehr, als Sie bisher glaubten, können viel mehr sein, als Sie sich bisher je zugestanden haben.

Skorpion, 24.10. bis 22.11.

Zeigen, was Sie ausmacht, leuchten und strahlen lässt, ist eine Ihrer Lieblingsdisziplinen. Unter Saturn-Uranus aber sollten Sie diesbezüglich nicht der Übertreibung anheimfallen, nicht zu markant demonstrieren, wie gut Sie speziell mit Durchsetzung ausgestattet sind. Das kann auch etwas unflexibel, unbeweglich rüberkommen. Und da speziell im Liebesgeschehen dynamische Prozesse kosmisch nun verordnet sind, erschwert eine zementierte Selbstüberzeugtheit das Gestalten einer lebendigen, frischen, unkonventionellen Liebesbeziehung.

Unter Uranus ist aktuell alles in Bewegung und nur die Liebe hat eine Chance, wenn sie sich in permanenter Veränderung befindet, gerne mit einem Schuss Chaos daherkommt. Genau das torpediert heilsam altes, verkrustetes Rollenverständnis. Sensibel zeigt sich im Miteinander der Bereich von Logistik und Ordnungssystemen. Hier wird immer wieder debattiert, gestritten, mit der Gefahr, eine Kampfzone aufzumachen, die Nerven kostet, entspannte Organisation in keiner Weise befördert. Lockerheit wäre hier hilfreich, die stellt sich nicht von alleine ein, schon gar nicht, wenn jeder meint, alles richtig zu machen.

Teilen Sie das, was erledigt werden muss, in Zuständigkeitsbereiche ein und auf, um dann alles fließen zu lassen. Das Liebesglück scheitert bekanntlich häufig an Kinkerlitzchen. Mars befeuert nun Elan und lässt geistig gerne abheben. Einen inneren Fahrplan bereitzuhalten, ist für Sie Selbstverständnis. Aktuell kommt Ihre Power oft sehr eruptiv mit großen Ausschlägen daher. Wer nicht sicher ist, was er machen soll, sollte abwarten.

Schütze, 23.11. bis 21.12.

Sich von einem zögerlichen, kritischen Geist von Innen und Außen aufhalten zu lassen, ist nicht Schütze-Idee. Sie brauchen Faszinationen, die voranziehen, ständig neue Perspektiven, die Sie förmlich nach vorne katapultieren. Der absteigende Mondknoten und die Sonneneklipse erinnern daran, dass eine Auffrischung bisherigen Tuns vielleicht nicht ausreichend ist, Ihrem Anspruch nach neuen Abenteuern gerecht zu werden. Die ein oder andere Erfolgsstrategie hat durchaus noch Magie, könnte aber trotzdem mit einem neuen Twist sehr viel lust- und kraftvoller aufspielen.

Was auch immer Sie nun an neuen Chancen, Möglichkeiten entdecken oder anvisieren, der Blick muss nun wie bei Janus sowohl zurück wie auch dann erst als Folgeprozess nach vorne gehen. Schützen leben bekanntlich selten im Hier und Jetzt; das Wohin, die Zukunft hat Zauber, Schwung, Erfüllendes, die Sinne Aufhellendes. Der Weg aber beginnt jeden Tag vor Ihren Füßen, ganz real, ganz irdisch. Hinzuschauen, wo Sie nun stehen, welche Motive Sie antreiben, welche Inspiration Sie beflügelt, ist gute Variante, einen neuen Ideenkosmos zu entwickeln.

Mars, im Haus visionären Denkens und dem Aufbruch in unbekannte Gefilde, auch beruflicher Verwirklichung, lädt zum Abheben in unbekannte Wirklichkeiten ein. Gute Anregung: Was wäre nun komplettes Neuland, etwas, was in Ihrem persönlichen Erleben bisher keine Beachtung, keinen Raum gefunden hat? Bisherige Erfahrungen zu sortieren, in aufwühlende, bereichernde, lehrreiche und vielleicht sogar im besten Sinne schockierende, wäre gute Orientierung, eine passende Roadmap. Und vielleicht stellen Sie dann fest, dass alles eigentlich eine gute Erfahrung war.

