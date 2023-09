Am Freitag dürfen wir zum letzten Mal in diesem Jahr die ganz besondere Energie eines Supermondes erleben. Drei Sternzeichen profitieren ganz besonders vom sogenannten Erntemond.

Der Sommer ist am Wochenende ganz offiziell ausgeklungen und der Herbst hat bereits merklich das Zepter übernommen. Mit der Tag-und-Nacht-Gleiche sind wir nicht nur in eine neue Jahreszeit, sondern auch astrologisch von der Jungfrau in die Waage-Saison gewechselt. Es wird insgesamt ein wenig ruhiger und unsere Beziehungen und Freundschaften rücken wieder mehr in den Vordergrund.

Erntemond sorgt für Motivationsschub

Doch bevor wir in den herbstlichen Kuschelmodus übergehen, bringt der Vollmond im Sternzeichen Widder am Freitag nochmal einen richtigen Motivationsschub mit sich. Am 29. September erstrahlt der letzte Supermond für dieses Jahr – er wird auch Erntemond genannt – am nächtlichen Himmel und schenkt uns eine ganz besondere Energie, die wir alle nutzen können, um endlich die Dinge anzugehen, die wir schon lange vor uns herschieben. Der Vollmond im Widder motiviert uns, nochmals unsere Wünsche und Pläne zu betrachten und endlich aktiv zu werden.

Drei Sternzeichen beflügelt der Supervollmond ganz besonders

Widder

Der Vollmond steht in deinem Zeichen. Daher profitierst du ganz besonders von seiner Energie und kannst deine geballte Feuerpower nutzen, um dich mutig und tatkräftig den Herausforderungen zu stellen. Der Supermond schafft für den Widder die perfekten kosmischen Voraussetzungen und dir gelingt einfach alles. Deine Intuition ist jetzt deine beste Beraterin, sie leitet dich zielsicher in die richtige Richtung. Du spürst deutlich, in welchen Bereichen es sich zu investieren lohnt, welche Pläne es umzusetzen gilt und welche Idee Potenzial hat. Jetzt ist der Moment gekommen, um endlich deine Herzensthemen zu verwirklichen.

Waage

Mit dem Vollmond in ihrer Geburtstagssaison spüren auch Waagen ganz besonders das kosmische Ereignis. Im Fokus des Luftzeichens stehen jetzt vor allem Liebe, Partnerschaft und Beziehungen – auch die zu dir selbst. Du fühlst dich mit deiner:m Partner:in verbunden und insgesamt läuft es sehr harmonisch zwischen euch. Für Singles könnte sich jetzt eine Begegnung ergeben, die sich als perfect match herausstellt. Gleichzeitig spürst du aber auch ein Bedürfnis dich wieder mehr mit dir selbst zu verbinden und schaffst es unter dem Supervollmond, ein gesundes Gleichgewicht herzustellen zwischen deiner Beziehung und Zeit für dich selbst.

Wassermann

Auch Wassermänner werden vom Erntemond am 29.9. beflügelt. Die kosmischen Energien wecken deine Überzeugungskraft und die Fähigkeit, andere mitzureißen. Jetzt ist also ein günstiger Zeitpunkt, deine Ideen vorzustellen und deine Wünsche wahr werden zu lassen. Egal, ob Gehaltsverhandlung oder Beziehungsgespräch, du triffst den richtigen Ton, hast ein gutes Gespür für dein Gegenüber und kannst bestens darauf reagieren. Welches Herzensthema dir auch immer schon länger unter den Nägeln brennt – mit der Vollmondenergie im Rücken ist nun der Moment gekommen, sie anzusprechen.