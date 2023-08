Der Supermond bringt den Sternzeichen viel Energie und Selbstbewusstsein – und verhilft dreien von ihnen zu ungeahnten Höhenflügen.

Der August startet spektakulär mit einem Himmelsschauspiel, das uns in seinen Bann ziehen wird: Am Dienstag, den 1. August, erstrahlt der Supermond in seiner ganzen Pracht am nächtlichen Firmament. Mit lediglich 357.000 Kilometern Abstand zur Erde, deutlich weniger als der durchschnittlichen Entfernung von 384.000 Kilometern, zeigt sich der Mond in einer imposanten Größe. Traditionell wird dieser Vollmond im deutschsprachigen Raum als "Erntemond" bezeichnet, eine Hommage an die Landwirte, die zu dieser Zeit ihre Ernte einbringen. Doch auch der Name "Störmond" ist für diesen besonderen Vollmond nicht unüblich, da in dieser Jahreszeit die Störe in den Gewässern besonders aktiv sind. Aus astrologischer Sicht hat dieser Supermond auf alle Sternzeichen positiven Einfluss – doch dreien von ihnen bringt er eine besondere Unterstützung, die ihnen nun ganz neue Möglichkeiten eröffnen.

Supermond-Horoskop für 1.8.2023: 3 Sternzeichen wachsen über sich hinaus

Der Peak dieses besonderen Vollmondes tritt um 20.33 Uhr auf und bietet uns nicht nur ein beeindruckendes visuelles Erlebnis, sondern auch starke astrologische Energien. In dieser Phase wird der Mond im Sternzeichen Steinbock stehen und eine aufsteigende Bewegung vollziehen. Klar, dass das nicht ohne Einfluss auf die Sternzeichen bleibt, die nun mit ganz neuem Schwung in den Monat starten, der sie vielleicht teilweise selbst überraschen wird. Beflügelt von dieser Energie rücken jetzt manche Wünsche in greifbare Nähe, die noch vor wenigen Tagen unerreichbar schienen, denn die Sternzeichen wissen nun endlich genau, was sie nun dafür tun müssen. Was genau diese besondere Konstellation für uns bereithält, wie sie unsere Gefühle und Entscheidungen beeinflussen könnte und welche Überraschungen der Supermond für jedes Sternzeichen parat hat, verraten wir dir im Video.