Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 16.01.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Kritische Gespräche über Sinn und Ansichten liegen geradezu in der Luft. Du neigst dazu, jedes Argument aufzunehmen, deine Meinung klar zu vertreten und auch vor Übertreibungen nicht haltzumachen. Entsprechend kannst du angefeindet werden. Zeige dich kompromissbereiter!

Weißt du zu wenig? Oder schwatzt du zu viel? Vielleicht bist du auch allzu neugierig oder flatterhaft oder musst Kritik über dich ergehen lassen. Über was du auch immer stolpern wirst, es fordert dich letztlich auf, mehr nachzudenken und dich um eine bessere Kommunikation zu bemühen.

Irgendwie weißt du nicht so recht, was du eigentlich willst. Nur eins weißt du: Das, was auf deinem Plan für den Tag steht, passt dir gar nicht in den Kram. Höre auf dein Gefühl: Gibt es etwas, was dir jetzt richtig guttun würde? Dann findest du einen Weg, es dir zu ermöglichen! Das hilft es dir, dich besser zu fühlen und auch die Pflichten mit mehr Gelassenheit zu erledigen.

Tageshoroskop Stier

Das ist ein Tag für Liebe und Partnerschaft! Du bist besonders geneigt, dich auf einen anderen Menschen einzulassen, dich anzupassen und Gemeinsamkeiten in den Vordergrund zu stellen. Nimm dir Zeit für ein Schäferstündchen!

Wenn dir etwas nicht gefällt, dann solltest du das auch ansprechen. Es lohnt sich nicht, Ärger in dich hineinzufressen, denn sonst fühlst du dich immer unwohler. Mache dir also auf freundliche Weise Luft, dann geht es dir besser.

Nicht nur du, sondern auch deine Mitmenschen sind heute besonders freundlich. Ein nettes Wort tut gut, vorausgesetzt, es ist ehrlich gemeint. Du bist kaum zum Streiten aufgelegt. Damit wächst die Gefahr, Konflikte zu beschönigen, anstatt sie auszutragen.

Tageshoroskop Zwillinge

Wenn die Sehnsucht nach einer romantischen Zweisamkeit dich jetzt ergreift, solltest du dich keinen Illusionen hingeben. Romantische Träume haben ihre Berechtigung. Aber verwechsel diese nicht mit der Alltagsrealität! Du kannst einen gefühlsseligen Abend zu zweit besser genießen, wenn du dabei realistisch bleibst.

Heute fragst du etwas intensiver nach dem Warum vieler Dinge. Ein forschender Zug lässt dich Ungereimtheiten aufspüren und konzentrierter darüber nachdenken. Auch anderen gegenüber lässt du dich nicht mit Halbheiten abspeisen, sondern machst deinen Einfluss auf eine klarere und weniger duldsame Weise geltend, als man es von dir gewohnt ist.

Richtig gut läuft es bei dir heute nicht. Dein Kopf fühlt sich ein bisschen träge an, da fällt es dir schwer, gründlich zu arbeiten oder den Ausführungen anderer Menschen zu lauschen. Akzeptiere, dass du eben einfach einen Durchhänger hast, und beschäftige dich mit weniger anstrengenden Themen.

Tageshoroskop Krebs

Eine Wissenslücke oder eine fehlende Information können besonders drücken und dir ein Gefühl von Unterlegenheit vermitteln. Einerseits solltest du dich nicht scheuen, dir das fehlende Wissen anzueignen oder nachzufragen, andererseits die Nase nicht in Dinge stecken, die dich nichts angehen.

Du kannst diesen Morgen ganz schön launisch sein. Vielleicht musst du etwas tun und die Lust dazu fehlt dir völlig. Oder die Launen deiner Mitmenschen kommen dir in die Quere. Versuche, Gefühle einzubeziehen!

Du neigst insbesondere in der zweiten Tageshälfte zu Unsachlichkeit. Gedanken und Gefühle vermischen sich. Im Gespräch bist du subjektiver und lässt dich mehr von Emotionen beeinflussen als üblich.

Tageshoroskop Löwe

Du neigst dazu, dich und die Welt in einem verklärten oder gar verzerrten Licht zu sehen. Deshalb solltest du wichtige Entscheidungen auf später verschieben. Stelle dich selbst, deine persönlichen Wünsche und Ziele etwas zurück und tu in selbstloser Weise, was im Augenblick ansteht! Helfen kann Spaß bereiten und viel zur eigenen Zufriedenheit beitragen.

Laut einem alten Sprichwort bringt die Sonne alles an den Tag. Dieser Tag steht unter diesem Motto, insbesondere was Emotionen, Wünsche und persönliche Bedürfnisse anbelangt. Sofern du diese nicht unterdrückst, dürftest du ein paar Stunden der inneren Harmonie erleben.

Ladest du dir so viele Pflichten auf, dass du selbst dabei zu kurz kommst? Falls die unerledigten Alltagspflichten drücken oder die Mitmenschen dich kritisieren, lohnt sich die Frage, ob du genügend Verantwortung für dein Leben trägst und dich genügend abgrenzt. Heute schränken dich Gewohnheiten oder gesellschaftliche Normen in deiner Individualität mehr ein als sonst.

Tageshoroskop Jungfrau

Dieser Tag eignet sich hervorragend für Informationsaustausch und Verhandlungen. Ohne auf faule Kompromisse einzugehen, strebst du ein gegenseitiges Verständnis mit deinem Gesprächspartner an. Gleichzeitig bist du dir deiner eigenen Ziele bewusst und vermagst deine Anliegen gut zu formulieren.

Heute hast du wenig Elan, dich den täglichen Herausforderungen zu stellen. Entsprechend wächst die Verlockung, einem widrigen Alltag auszuweichen. Entspanne dich ein bisschen, dann kannst du bald wieder durchstarten.

Die Welt ist voller Schönheit und Liebe. Heute kannst du einiges davon sehen. Voraussetzung ist allerdings, dass du nicht einfach die Hände in den Schoß legst und auf das große Glück wartest. Du würdest dann nur enttäuscht. Halte die Augen offen und lasse den Liebreiz in den kleinen Alltagssituationen nicht unbeachtet an dir vorbeiziehen!

Tageshoroskop Waage

Mehr als üblich sprichst du über deine Gefühle. Durch das Gespräch findest du leicht Kontakt und zeigst vermutlich auch Interesse für das Seelenleben anderer. Du formulierst deine Gedanken nicht besonders sachlich und logisch, dafür umso menschlicher.

Du bist heute recht kommunikativ. Deine Bereitschaft, Brücken zu schlagen und das Gemeinsame zu betonen, ist besonders hoch. Wenn du die richtigen Worte findest, trägst du wesentlich zu einer harmonischen Atmosphäre bei.

Die Welt begrüßt dich heute Abend mit einem Lächeln. Mit einer großzügigen Selbstverständlichkeit betonst du das Positive und siehst über Nachteile hinweg. Schiefläuft nur dann etwas, wenn du übertreibst.

Tageshoroskop Skorpion

Du magst feststellen, dass manche Strukturen in deinem Alltag nicht so stabil sind, wie du angenommen hast. Der Tag steht unter dem Motto der Auflösung. Halte nicht an Altem fest und schmiede auch nicht gleich neue Pläne, sondern lass die Dinge sich selbst entwickeln!

Sorge diesen Vormittag für dein Wohlbefinden und fordere nicht zu viel von dir selbst! Du darfst leicht ungehalten reagieren, wenn jemand Erwartungen an dich stellt. Was du jetzt brauchst, sind ein paar Streicheleinheiten.

Pflichten sind nicht unbedingt das, worauf du heute Vormittag besonders Lust hast. Versuche doch, das für dich heute aktuelle Thema "Lust und Pflicht" so anzugehen, dass du es dir zur Pflicht machst, für ein paar lustvolle Augenblicke zu sorgen!

Tageshoroskop Schütze

In der zweiten Tageshälfte steckst du voller Lebensfreude und kannst jede Menge Spaß haben. Lebe deine Gefühle ruhig aus und tu Dinge, die dir Freude bereiten. Ein wenig solltest du aber darauf achten, dass du nicht übers Ziel hinausschießt. Denn dann kann deine Energie sich auch in Aggression verwandeln.

Wenn du dich jetzt auf deinen Partner einlässt oder die tiefe Begegnung mit einem anderen Menschen suchst, wirst du nicht nur ein Du besser kennenlernen, sondern auch dich selbst. Liebe wird zum Spiegel, in dem du dich selbst erkennst.

Der Tag endet so fulminant, doch er beginnt eher träge: Schon kurz nach dem Aufwachen hattest du keine Lust mehr auf diesen Tag, weil so viel ansteht? Lass den Kopf nicht hängen und sorge für etwas Schönes, worauf du dich nach getaner Arbeit freuen kannst. Zum Beispiel einen Kinobesuch oder dein Lieblingsessen. Dann sieht die Welt gleich ganz anders aus.

Tageshoroskop Steinbock

Das Leben kann heute Vormittag für einen kurzen Moment sehr intensiv werden und deine Gefühle aufwühlen. Auch wenn du versuchst, eine sachliche und unbeteiligte Haltung einzunehmen, so dürften die Wellen doch höherschlagen und die Situation könnte ein persönliches Engagement verlangen. Sieh es als Chance, Unklarheiten zu beseitigen.

Vermutlich hast du dir für den Nachmittag einiges vorgenommen. Jetzt sieht es allerdings so aus, als hättest du gar keine Lust darauf. Du fühlst dich angespannt und reagierst verärgert, wenn jemandem ein falsches Wort herausrutscht. Sei nicht zu streng und gönn dir Ruhe, um ausgeglichener zu werden.

Vor allem am Nachmittag und Abend fühlst du dich unausgeglichen. Verstand und Gefühl liegen einfach nicht auf einer Wellenlänge. Du reagierst schnell verletzt und emotional auf Menschen und Situationen, in denen es eigentlich besser wäre, sachlich zu bleiben. Lass dich nicht zu sehr von deiner Stimmung mitreißen!

Tageshoroskop Wassermann

Liebe ist auch Pflicht. DU zeigst dich nahestehenden Menschen gegenüber zuverlässig und bemühst dich, sie zu unterstützen. Auch du möchten auf andere bauen und wählst deine Kontakte entsprechend.

Fühlst du dich eingeengt? Oder versuchst du, andere mit allen Mitteln an dich zu binden? Liebe ist immer auch ein Machtspiel. Heute siehst du spührst du eine andere, aber deswegen nicht minder faszinierende Seite im Zusammensein mit deinem Partner.

Du überblickst deine Vorstellungen, kannst diese klar formulieren und andere damit überzeugen. Profitiere von der Gelegenheit und teile deine Ansichten mit!

Tageshoroskop Fische

Bist du in einer aggressiven Stimmung, weil die Dinge nicht so laufen, wie du es möchtest? Oder bist du einfach ein bisschen ungeduldig? Heute lässt du dich in deiner Arbeit leicht von einer Laune beeinflussen. Du handelst vermehrt aus dem Bauch heraus. Das lässt dich einerseits launischer, andererseits aber auch menschlicher reagieren.

Dein Denken kreist heute um die angenehmen Dinge, um alles Schöne, Leichte und Liebliche. Du bist ausgesprochen freundlich und nachgiebig und findest leicht die richtigen Worte. Die Betonung liegt auf dem Gemeinsamen. Eine Vergnügungsfahrt oder eine lauschige Plauderstunde sind jetzt mehr nach deinem Geschmack als ernsthafte Auseinandersetzungen und disziplinierte Denkarbeit.

Eine romantische Stimmung verleitet dich zum Tagträumen. Du betrachtest vieles durch die rosarote Brille. Du bist entsprechend mitfühlend, hilfsbereit und offen für die Freuden und Leiden der anderen. Alles Romantische, Kreative und Fantasievolle erfüllt dich mit Freude, vorausgesetzt du vergisst dabei die Wirklichkeit nicht.