Horoskop heute Dein Tageshoroskop am 17.01.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 17.01.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Ein Schub gestärkten Selbstvertrauens lässt Grenzen plötzlich niedriger erscheinen. Du neigst jetzt vermehrt zu übertriebenen Vorhaben, auf die du dich aus voller Kraft einlässt. Überschreite die Grenzen deiner Möglichkeiten nicht! Beispiele dafür sind unnötige finanzielle Ausgaben, überhöhtes Unfallrisiko beim Sport oder Projekte, die sich im Nachhinein als übereilt herausstellen.

Wenn du dein Rückgrat stärkst und deinen Charakter zu einer Autorität schleifen willst, so kannst du jetzt durch disziplinierte Arbeit einen Schritt in diese Richtung tun. Möglicherweise stolperst du über eigene Schwächen und Grenzen. Nimm dies zum Anlass, Hindernisse zu erkennen und abzubauen! Unterstützung solltest du allerdings nicht erwarten.

Die physische Anziehungkraft des anderen Geschlechts ist geweckt, ebenso der Wunsch, aktiv auf andere Menschen zuzugehen und gemeinsam zu handeln. Du willst und sollst dich des Lebens erfreuen. Die spontane, impulsive und gleichzeitig liebenswürdige Note, die heute deinem Wesen anhaftet, hilft dir, Brücken zu bauen und Farbe in Beziehungen zu bringen.

Tageshoroskop Stier

Ein gestärktes Selbstvertrauen lässt dich Grenzen überschreiten. Was du auch angehst, es gelingt, denn du tust es aus innerer Überzeugung. Voraussetzung ist allerdings, dass du überhaupt in neue Gefilde vorstößt. Es ist kein innerer Impuls da, der dich dazu treibt, sondern nur die Gelegenheit, die du nutzen kannst oder nicht.

Worauf hast du gerade Lust? Wenn immer möglich, solltest du es dir gut gehen lassen. Aus einem starken Gefühl der Harmonie und des Selbstvertrauens kannst du erkennen, was du zutiefst bejahst und was dich eine deutliche Abneigung spüren lässt. Lebensglück hat viel damit zu tun, wie du Wille und Gefühl in Einklang bringst.

Hast du Lust, über deine verrückten Ideen zu sprechen? Dann solltest du es tun, auch wenn du damit einiges Kopfschütteln provozierst. Kein Einfall ist zu absurd, um nicht mindestens in Gedanken durchgespielt zu werden. Höre auf deine innere Stimme! Stress und Nervosität sind mögliche Folgen einer unterdrückten Vorstellungskraft.

Tageshoroskop Zwillinge

An Elan und Tatkraft mangelt es dir heute nicht. Schwieriger dürfte es sein, einen sinnvollen Kanal dafür zu finden. Ohne erfüllende Beschäftigung wirst du leicht aggressiv oder egoistisch. Wie wäre es, wenn du deine Energie in sportliche Bahnen lenkst? Das tut gut und baut zugleich Anspannungen ab.

Um in der gereizten Stimmung dieses Tages nicht allzu viel Porzellan zu zerschlagen, brauchst du eine sportliche Herausforderung oder körperliche Arbeit. Ein Projekt, für das du dich aus ganzer Kraft einsetzen kannst, eignet sich nicht nur als Kanal für deinen überdurchschnittlichen Tatendrang, sondern bringt dir jetzt auch besonderen Erfolg.

Du bist heute direkter und kraftvoller als sonst. Wichtig ist, dass du nicht nur egoistische Ziele verfolgst, denn das könnte unangnehme Konsequenzen nach sich ziehen. Falls du deine eigene Stärke ablehnst und dich leicht mit einer Opferhaltung identifizierst, dürftest du diese Energie nicht in dir, dafür jedoch durch dominante Mitmenschen spüren.

Tageshoroskop Krebs

Bist du voller Selbstvertrauen und Optimismus? Heute neigst du dazu, deine Möglichkeiten zu überschätzen. Nur das Beste scheint gut genug. Du sollst zwar gebotene Chancen nutzen. Vergiss jedoch nicht, ein paar kritische Fragen nach den Konsequenzen zu stellen! Du kannst dich so vor folgenschwerem Übertreiben bewahren.

Sprich über Dinge, die dich bedrücken! Wenn du einen Schmerz in Worte fasst, verliert er ein bisschen an Schärfe. Auch das Nachdenken hilft dir dabei. Gedanken lassen das drückende Thema in die Ferne rücken. Du betrachtest es mehr aus der Distanz heraus und steckst weniger in den Gefühlen fest.

Du sollst jetzt auf die Bühne treten und sprechen. Auch wenn dies nicht unbedingt im wörtlichen Sinne zu verstehen ist, so bist du doch zu einem kreativen Umgang mit Kommunikation, Denken und Lernen aufgerufen. Sag, was dir durch den Kopf geht! An Ideen dürfte es dir nicht mangeln. Sprich darüber! Das wirkt wohltuend, auch wenn nicht alles realisierbar ist.

Tageshoroskop Löwe

Was du heute auch angehst, es geht dir gut von der Hand. Du triffst klare Entscheidungen und hast die nötige Energie, um ein Vorhaben effizient in die Tat umzusetzen, z. B. im Arbeitsbereich oder beim Sport.

Heute bist du besonders freundlich und zuvorkommend. Harmonie und Stil sind dir wichtig. Du bist den Menschen wohlgesinnt und fühlst dich vom Netz der Beziehungen getragen. Zusammen mit deinen Liebsten möchtest du dich wohlfühlen. Dies vermittelt dir ein gutes Gefühl der Zugehörigkeit.

Du trägst die Verantwortung für dein Wohlbefinden. Heute, insbesondere am Morgen, fällt es dir besonders leicht, für dich zu sorgen und das zu tun, was dir wohlbekommt.

Tageshoroskop Jungfrau

Findest du das richtige Maß an Wertschätzung dir selbst gegenüber? Jetzt ist Gelegenheit, die schönen Seiten deiner Persönlichkeit zu erkennen. Innere Harmonie bereichert das Leben mindestens so sehr wie die äußere. Schicke Kleider, Stilmöbel und ein exklusiver Wagen mögen zwar erstrebenswert sein, doch liegt das Glück in inneren Werten.

Vertraue darauf, von allen geschätzt und geliebt zu werden! Du strahlst Großmut und Herzenswärme aus. Die Mitmenschen reagieren unweigerlich ähnlich freundlich und warmherzig. So wird dieser Tag leicht zu einem Genuss. Vor allem gesellschaftliche Anlässe, Vergnügungen und Begegnungen mit geliebten Menschen stehen unter einem positiven Einfluss.

Da du ein entspanntes Klima verbreitest, begegnen dir die Mitmenschen mit Wohlwollen. Beziehungen gedeihen auf diesem liebevollen Boden besonders gut. Wenn du Konflikte auszutragen hast, so eignet sich die Zeit gut dafür. Du bist bereit, sowohl auf die Anliegen des Gegenübers einzugehen als auch dich selbst klar zum Ausdruck zu bringen.

Tageshoroskop Waage

Wer bist du? Jetzt sollst du dich zu deiner Persönlichkeit mit allen Fähigkeiten und Talenten bekennen. Du brauchst deswegen nicht gleich auf ein Podest zu steigen und auf die anderen herunterzuschauen. Aber ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein bringt dich im Leben voran. Setzte dich mit deinen Zielen und auch mit den Hindernissen auseinander!

Eine Welle von Vertrauen, Wertschätzung und Liebe versetzt dich in Hochstimmung. Vielleicht hast du Lust, die ganze Welt zu umarmen. Oder die Kehrseite: Du fühlst so überschwänglich, dass du dich zu übertriebenem Konsumverhalten verleiten lässt. Ein leerer Geldbeutel ist die Konsequenz, die du jetzt nur allzu leichtfertig übersiehst.

Heute mag dir vieles leicht von der Hand gehen. "Gesagt, getan" könnte das Motto heißen. Im Gespräch wirkst du überzeugend und durchsetzungsfähig, ohne aggressiv zu werden. Was du tust, ist wohlüberlegt. Das bietet eine gute Basis für ein Vorhaben, nimmt dir jedoch die Handlung selbst nicht ab.

Tageshoroskop Skorpion

Dich für andere einzusetzen, beispielsweise in einer karitativen oder sozialen Betätigung, kann dir eine tiefe Befriedigung vermitteln. Voraussetzung ist allerdings, dass du völlig selbstlos handelst und keinerlei Anerkennung erwartest.

Dein Wert ist nicht von deinem Einkommen abhängig. Falls eine innere Stimme dir jetzt das Gegenteil sagt, solltest du dich bewusst davon lösen. Definiere dich nicht über das eigene Hab und Gut! Du hast persönliche Werte, Talente und Fähigkeiten. Wenn du diese entwickelst, wächst das Selbstwertgefühl.

Vermutlich bist du geistig sehr angespannt. Du hast viele Ideen, eine folgt der anderen so schnell, dass du diese kaum auf ihre Realisierbarkeit prüfen kannst. Deine Vorstellungskraft ist stark ausgeprägt und du wirst leicht ungeduldig wegen des trägen Verlaufs der Dinge.

Tageshoroskop Schütze

Dein Kommunikationstalent kommt heute bestens zur Geltung. So gelingt es dir, in Gesprächen und Verhandlungen das Beste für dich herauszuholen und deine Ziele zu erreichen. Dein Gegenüber willst du dabei aber auch nicht zu kurz kommen lassen. Du setzt auf Verständnis und darauf, dass am Ende alle zufrieden sein können.

Heute Vormittag bist du besonders kraftvoll. Vor allem körperliche Arbeit geht dir gut von der Hand. Du weißt genau, was du willst. Nutze die Energie, um ein Vorhaben zu starten! Du hast jetzt die Kraft, das Steuer zu richten und etwas für dich und deine Selbstverwirklichung zu tun.

Eine tendenziell träge Stimmung lässt dich dann ab dem Mittag harter Arbeit oder unangenehmen Auseinandersetzungen aus dem Wege gehen. Leichter als sonst bist du für Kompromisse zu gewinnen. Die Kehrseite dieser Fähigkeit zum Einlenken ist ein mangelndes Durchsetzungsvermögen. Lass dich nicht zu Zugeständnissen verleiten, die du später bereust!

Tageshoroskop Steinbock

Sag es mit einem Lächeln! heißt dein Tagesmotto. Du suchst das Gespräch, bist mitteilsam und kompromissbereit. Deine freundliche, friedfertige Stimmung bringt dich mit vielen Menschen in Kontakt und kann zwischen unterschiedlichen Meinungen vermitteln und eine gemeinsame Basis schaffen.

Was würdest du heute Vormittag am liebsten tun? Wohl kaum das, was du dir vorgenommen hast. Für ein paar Stunden stehst du unter einer inneren Spannung, die dich beim geringsten Anlass emotional reagieren lässt. Gönn dir ein bisschen Ruhe.

Am liebsten würdest du vermutlich ein paar Stunden zusammen mit deinen Lieben mit Nichtstun verbringen. Aber selbst dies vermag deine innere Spannung nicht ganz zu lösen. Gönn dir eine Kleinigkeit, um dein Wohlbefinden zu steigern!

Tageshoroskop Wassermann

Heute gehst du leichten Schrittes auf deine Ziele zu. Nutze den Schwung und werde aktiv! Du erhältst gleichzeitig ein paar lebendige und farbige Stunden geschenkt. Auch eine sportliche Betätigung bekommt dir ausgezeichnet. Wenn du jetzt nicht handelst, bist du unzufrieden und reagierst auf den kleinsten Anlass aggressiv.

Gefühl und Verstand gehen Hand in Hand. Persönliche Gespräche stehen im Vordergrund und schaffen Nähe und Klarheit über die eigenen Emotionen und Bedürfnisse. Ob du dich mitteilst oder zuhörst, heute kommuniziert nicht nur der Kopf, sondern du bist auch mit dem Herzen dabei.

Wo liegen deine Grenzen? Heute siehst du besonders klar, worauf du verzichten musst. Grenzen bedeuten aber nicht nur Verzicht, sie bieten auch Halt und Sicherheit. Auch diese Seite kannst du heute erkennen, wenn du dich darum bemühst. Es lohnt sich, über Verantwortung, tägliche Pflichten und den Ernst des Lebens nachzudenken und sich darüber auszutauschen.

Tageshoroskop Fische

Wenn du mit einem Projekt deinen persönlichen Vorteil im Auge hast, so eignet sich dieser Tag äußerst schlecht für die Durchführung. Du neigst dazu, die Dinge durch die rosarote Brille zu betrachten. Entweder bist du enttäuscht über das Ergebnis oder du wirst von anderen getäuscht. Setzt du dich jedoch für andere ein, so gelingt dir beinahe alles.

Überraschungen sind dir heute fast gewiss. Je mehr du auf ein streng geregeltes Alltagsleben eingespielt bist, desto eher kannst du jetzt aus der Bahn geworfen werden. Unvorhergesehene Ereignisse treten mit überdurchschnittlicher Wahrscheinlichkeit auf. Schlage einen neuen Kurs ein und halte nicht ängstlich am Gewohnten fest!

Lass dich nur dann verführen, wenn du es auch wirklich willst! Dies gilt nicht nur in intimen Begegnungen, sondern auch im ganz gewöhnlichen Alltag. Achte darauf, dass du keine halbherzigen Kompromisse eingehst, nur weil du nicht Nein sagen möchtest. Finde den Mittelweg, setze dich durch, ohne dein Gegenüber unnötig zu verletzen!