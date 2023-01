Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 18.01.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Heute Vormittag sollte alles eitel Sonnenschein sein. Zumindest bist du besonders offen für alle schönen Dinge dieser Welt, insbesondere ein paar gemeinsame Stunden mit einem lieben Menschen. Du strahlst Charme und Herzlichkeit aus. Dass du ein bisschen eitler oder konsumfreudiger als üblich bist, kümmert heute niemanden.

Am Nachmittag bist du dann dagegen leicht zu provozieren. Die Stimmung ist gespannt. Vielleicht bist du selbst ein bisschen launisch oder ungeduldig. So drückst du eventuell zu sehr aufs Gas oder handelst an anderer Stelle impulsiv. Vielleicht läuft auch in deinem Umfeld einiges schief. Ein kleiner Trost: In ein paar Stunden ist es vorbei.

So wie du in den Wald hineinrufst, so schallt es heraus. Wenn du der Welt ein freundliches Gesicht zeigst, so lächelt diese zurück. Auf Aggression folgt Aggression. Die Mitmenschen werden heute ganz besonders zum Spiegel deiner eigenen Haltung. Falls sich dir jemand in den Weg stellt, solltest du dich fragen, wie du dich ihm gegenüber verhalten hast.

Tageshoroskop Stier

Am liebsten möchtest du den Tag in aller Ruhe und Gemütlichkeit verbringen. Du bist ein liebenswürdiger Mensch, charmant und anpassungsfähig. Besonders heute reagierst du empfindlich auf Streit und harte Worte. Doch aufgepasst: Du verhältst dich vielleicht auch dann passiv, wenn du dich eigentlich wehren müsstest.

Du bist ein Optimist, mit der inneren Haltung, das große Los gezogen zu haben. Besonders heute siehst du das Positive. Wenn du allerdings zu sehr auf dein Glück vertraust, könnte es Probleme geben. Du neigst dazu, die Realität zu vergessen.

Wie steht es mit deinem Gesundheitsbewusstsein? Der Körper ist dein höchstes Gut. Auch wenn du dich wohlfühlst, lohnt es sich, den Umgang mit dem eigenen Körper etwas genauer anzuschauen. Gönnst du dir z. B. genügend Schlaf? Wie ist dein Essverhalten?

Tageshoroskop Zwillinge

Das Leben kann heute Vormittag für einen kurzen Moment sehr intensiv werden und deine Gefühle aufwühlen. Auch wenn du versuchst, eine sachliche und unbeteiligte Haltung einzunehmen, so dürften die Wellen doch höherschlagen und die Situation könnte ein persönliches Engagement verlangen. Sieh es als Chance, Unklarheiten zu beseitigen.

Falls du erwartest, dass andere sich diesen Vormittag um dein Wohlbefinden kümmern, könntest du enttäuscht werden. Sorge selbst dafür, dass es dir gut geht! Wenn du dich wohlfühlst, fühlen sich auch andere mit dir wohl. Einem gemütlichen Beisammensein steht dann nichts mehr im Wege.

Du bist in einer verträumten Stimmung. Für ein paar Stunden kannst du in der Natur oder bei Musik herrlich entspannen und die Probleme des Alltags vergessen. Nimm dir heute Nachmittag oder Abend die Zeit dafür!

Tageshoroskop Krebs

Es muss nicht gerade ein neuer Liebhaber auf der Bildfläche erscheinen, aber du darfst feststellen, wie du verstärkt auf Charme und Charisma eines anderen Menschen reagierst, schneller eifersüchtig wirst oder dich eingeengt fühlst. Partnerschaft ist nicht einfach eine klare, sachliche Abmachung, sondern eine tiefgründige, emotionale Herzensangelegenheit.

Heute darfst du die Geselligkeit dem Alleinsein vorziehen. Es drängt dich hinaus aus den eigenen vier Wänden und unter Menschen. Beziehungen lassen persönliche Wünsche verblassen. Gehe mit dem Partner oder Freunden unter Leute! Im Beruf bist du gegenüber anderen freundlich und kooperativ, aber wenig durchsetzungsfähig.

Heute wirkt dein alltägliches Umfeld hell und freundlich. Du strahlst viel Charme aus und bist die Liebenswürdigkeit in Person. Der positive Einfluss fällt auf dich zurück. Man begegnet dir mit Verständnis und Entgegenkommen. Pflege berufliche Kontakte! Ein kurzer Anruf oder ein nettes Wort genügen, und du ebnest das Terrain für kommende Herausforderungen.

Tageshoroskop Löwe

Du kannst diesen Morgen ganz schön launisch sein. Vielleicht musst du etwas tun und die Lust dazu fehlt dir völlig. Oder die Launen deiner Mitmenschen kommen dir in die Quere. Versuche, Gefühle einzubeziehen!

Deine körperlichen und seelischen Bedürfnisse möchten gehört werden. Erfülle dir die kleinen Wünsche nach Geborgenheit und mache, was dir gerade Lust bereitet! Vor allem heute Nachmittag und Abend kannst du damit dein Wohlbefinden erheblich steigern.

In allem, was du tust, hast du heute Nachmittag und Abend einen Bonus. Eine vertrauensvolle, optimistische Grundstimmung trägt dazu bei, dass dir vieles gelingt.

Tageshoroskop Jungfrau

Du bist nicht nur ein Individuum, sondern auch Teil eines Ganzen. Heute treten deine persönlichen Interessen in den Hintergrund und du fragst dich vielleicht, welche Rolle du im Kollektiv spielst. Gehe in dich!

Du bist mit den Gedanken nicht besonders bei der Sache. Du neigst zum Träumen, hängst vielleicht falschen Illusionen nach oder lässt dir leicht von Mitmenschen Sand in die Augen streuen. Unterschreibe heute keine Verträge und triff keine wichtigen Abmachungen! Gönn dir lieber etwas Ruhe.

Die Gefühle sind dir an diesem Nachmittag und Abend ins Gesicht geschrieben. Du brauchst Gelegenheit, um dich einfach nach Lust und Laune gehen lassen zu können. Falls du dir nicht gestattest, deine Emotionen zu zeigen, verschaffen sich diese unkontrolliert freie Bahn und lassen dich launisch reagieren.

Tageshoroskop Waage

Möchtest du den Tag genießen? Dann erfülle dir einen Wunsch, den du schon lange mit dir herumgetragen, aber doch nie ganz ernst genommen hast. Oder gönne dir ein paar Stunden der Entspannung, eventuell mit einem lieben Menschen. Du kannst dich heute wunderbar wohlfühlen und neue Kraft tanken.

Weißt du zu wenig? Oder schwatzt du zu viel? Vielleicht bist du auch allzu neugierig oder flatterhaft oder musst Kritik über dich ergehen lassen. Über was du auch immer stolpern wirst, es fordert dich letztlich auf, mehr nachzudenken und dich um eine bessere Kommunikation zu bemühen.

Vor allem in den Vormittagsstunden verführt oder verunsichert dich eine romantische und verträumte Stimmung. Lass dich darauf ein, auch wenn du nur einen Augenblick einer Wolke am Himmel oder dem Gesang eines Vogels Beachtung schenkst.

Tageshoroskop Skorpion

Falls du in diesen Tagen etwas unternimmst, bist du möglicherweise von deinen eigenen Handlungsfähigkeiten überrascht. Du entdeckst eine neue, tatkräftige Seite an dir selbst. Es braucht zwar einige Anstrengung, um aktiv zu werden, aber wenn du dich darum bemühst, kommst du deinen Zielen einen großen Schritt näher.

Wenn du dir selbst mit Liebe und Respekt begegnest, sind auch deine Beziehungen davon geprägt. Siehst du dagegen nur deine Mängel, so kannst du auch nur schwer die Liebe und Anerkennung eines anderen Menschen annehmen. Wann hast du dich das letzte Mal selbst gelobt? Übe dich in Anerkennung und aufbauender Selbstkritik!

Vermutlich liegt dir der Sinn nicht nach konzentrierter Denkarbeit oder klärenden Gesprächen. Du träumst lieber ein bisschen, als dass du dich um die Anforderungen des Alltags kümmerst. Um Missverständnisse zu vermeiden, solltest du dich bei wichtigen Dingen um eine klare Formulierung und wahrheitsgetreue Aussagen bemühen. Vergewissere dich, dass du richtig verstanden worden bist!

Tageshoroskop Schütze

Möchtest du im großen Stil handeln? Du hast zwar den Mut und die Energie dazu, aber du neigst auch dazu, dir zu viel vorzunehmen. Heikel wird es, wenn du mit einer großartigen Tat imponieren willst und meinst, das Gesicht zu verlieren, wenn du diese auf halbem Weg abbrichst. Bleibe realistisch!

Sorge diesen Nachmittag für dein Wohlbefinden und fordere nicht zu viel von dir selbst! Du darfst leicht ungehalten reagieren, wenn jemand Erwartungen an dich stellt. Was du jetzt brauchst, sind ein paar Streicheleinheiten.

Du kannst ein paar entspannende Stunden genießen und es dir gut gehen lassen, am besten mit einem lieben Menschen. Wie wäre es, wenn du heute Nachmittag selbst die Initiative dazu ergreifen würdest?

Tageshoroskop Steinbock

Du verfügst über ein ausgezeichnetes Stimmungsbarometer. Besonders heute reagierst du auf dicke Luft. Du lässt dich aber auch von den Stimmungen beeinflussen. Wenn du mit jemandem zusammen bist, der zum Beispiel traurig ist, übernimmst du seine Traurigkeit. Wo bleibst du, wenn du dich zu sehr von den Gefühlen anderer überschwemmen lässt?

Fühlst du dich aufgefordert, den dunkleren Seiten des Daseins aktiv entgegenzutreten? Durch dein Handeln spürst du deine Grenzen. Doch keine Bange: Schon bald ist der Spuk vorbei und du hast wieder mehr Handlungsfreiheit.

Dieser Tag eignet sich hervorragend für Informationsaustausch und Verhandlungen. Ohne auf faule Kompromisse einzugehen, strebst du ein gegenseitiges Verständnis mit deinem Gesprächspartner an. Gleichzeitig bist du dir deiner eigenen Ziele bewusst und vermagst deine Anliegen gut zu formulieren.

Tageshoroskop Wassermann

Dein Geist ist lebhaft und fordert neue Nahrung. Du möchtest dich austauschen, Neues dazulernen und so deinen Horizont erweitern. Auch ein guter Tag, um Kontakte zu knüpfen und so deinen Freundeskreis zu erweitern.

Irgendwie fühlst du dich heute nicht ganz wohl. Du bist innerlich angespannt. Aber was lässt sich dagegen tun? Zwinge dich nicht zu Dingen, auf die du keine Lust hast, sondern gönn dir ruhig mal etwas Angenehmes wie ein paar gesellige Stunden mit lieben Menschen.

Die Stimmung in dir und um dich herum mag ein wenig schwermütig und intensiv sein. Das Tiefgründige und Geheimnisvolle üben eine leichte Faszination auf dich aus. Was gut und schön ist, erscheint dir tendenziell oberflächlich. Sie erkennen, für wen du echte Zuneigung und tiefe Gefühle empfindest.

Tageshoroskop Fische

Heute brauchst du für deinen Verstand eher leichte Kost. Theater, Kunst oder ein gutes Gespräch mit einem lieben Menschen liegen dir mehr als harte Denkarbeit oder konfliktgeladene Auseinandersetzungen. Deine momentane Stärke liegt darin, liebenswürdig auf andere zuzugehen und neue Kontakte zu schließen. Entsprechend bist du wenig durchsetzungsfähig.

Wer dir heute in die Quere kommt, sollte sich vorsehen. Du zeigst deine Ecken und Kanten. Wenn du deinen Willen klar formulierst, muss dies nicht unbedingt eine Kampfansage an deine Umwelt sein. Nutze deinen Verstand, um dein Vorgehen zu planen! Die Energie, die es braucht, um Dinge in die Wege zu leiten, steht dir heute in besonderem Ausmaß zur Verfügung.

Dir heute ein X für ein U vorzumachen, dürfte außerordentlich schwierig sein, denn du bist in einer kritischen, realitätsnahen und ernsten Stimmung. Gib deine Richtlinien bekannt! Denkarbeiten, die einen klaren Kopf, Konzentration und Zuverlässigkeit erfordern, vermagst du heute besonders effizient zu erledigen.