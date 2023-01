Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 19.01.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Prickelndes Spiel zwischen den Geschlechtern oder spannungsgeladene Situation? Heute liegt dir beides. Wenn du das tust, was für dich richtig ist, kannst du es nie allen recht machen. Passt du dich an, so bleibst du auf der Strecke. Finde einen Mittelweg!

Deine Gedanken schweifen leicht in eine Fantasiewelt ab. Du nimmst dich selbst nicht so wichtig, denkst solidarischer und bist entsprechend bereit zum Zuhören. Zugleich bist du aber auch leicht zu beeindrucken und beeinflussbar.

Du fühlst dich heute etwas seltsam und nachdenklich. Es kann leicht passieren, dass du in Emotionen abtauchst – aber das ist etwas Gutes. Denn so kommst du mit Seiten an dir in Kontakt, denen du sonst vielleicht nicht allzu viel Aufmerksamkeit schenkst. Lass dich ruhig auf diese Gefühle und Gedanken ein.

Tageshoroskop Stier

Wird der Alltagstrott zur Zerreißprobe? Du brauchst frischen Wind, eine Überraschung oder Veränderung. Lenke überschüssige Energie am besten in sportliche Bahnen.

Unzufrieden mit dir selbst? Nimm dir Raum und Zeit, um für das eigene Wohl zu sorgen! Wenn du eine halbe Stunde etwas genießt, was dir wirklich Freude macht, dürfte sich dein Stimmungsbarometer heben.

Du bist diesen Nachmittag und Abend unersättlich und willst vermutlich zu viel. Deine Erwartungen sind tendenziell hoch und können entsprechend leicht enttäuscht werden. Nicht dass du bescheiden sein solltest, aber verwechsel Großzügigkeit nicht mit Maßlosigkeit.

Tageshoroskop Zwillinge

Fühlst du dich verletzt oder unfähig, etwas zu tun? Heute kannst du deine Schwächen leicht in den Mittelpunkt rücken. Verschwende deine Energie nicht mit Vertuschungsversuchen! Auch besondere Anstrengung bringt nicht viel. Du bist - wie alle anderen - ein Mensch mit Fehlern. Wenn du dies aktzeptierst, geht manches leichter.

Entspricht deine berufliche Laufbahn dir wirklich oder spielst du nur eine Rolle, von der du glaubst, sie spielen zu müssen? Empfindest du den Beruf als Berufung, so ruhst du in dir selbst und erntest Befriedigung und Erfolg. Wenn nicht, so ist die Zeit günstig, dir über die Unstimmigkeiten klar zu werden und andere Möglichkeiten zu prüfen.

Das Gefühl, als Einzelner unvollständig zu sein und im Partner die ergänzende Hälfte zu finden, mag dir besonders klar ins Bewusstsein treten. Wenn du mit einem geliebten Menschen Freud und Leid teilst, kannst du selbstvergessen ein paar gemeinsame Stunden genießen. Zuneigung und Zärtlichkeit lassen fast jeden Konflikt für kurze Zeit in den Hintergrund treten.

Tageshoroskop Krebs

Am Nachmittag und Abend fühlst du dich sehr verträumt und romantisch. Schiebe diese Gefühle nicht beiseite, sondern schwelge ruhig ein bisschen darin! Das macht Freude und tut dir gut. Achte nur darauf, dass andere dich in dieser Stimmung nicht ausnutzen.

Nimm dir Zeit zum Träumen! Jetzt sind deiner Fantasie in kreativer und künstlerischer Richtung kaum Grenzen gesetzt. Wichtige Entscheidungen verschiebst du jedoch besser.

Nutze diesen Vormittag doch einmal für dich. Jetzt solltest du nicht darauf warten, dass andere sich um dein Wohlbefinden kümmern, sondern solltest es selbst in die Hand nehmen. Tu etwas, was dir richtig guttut und Freude bereitet. Dann klappt auch das Miteinander mit anderen Menschen besser.

Tageshoroskop Löwe

Du verfügst heute über viel Optimismus, Idealismus und Mut und kannst Dinge tun, die du noch nie im Leben getan hast. Bist du realistisch genug, so kannst du das gesteigerte Selbstvertrauen nutzen, um neue Wege einzuschlagen. Doch auch die Versuchung, dich auf ein fragwürdiges Unternehmen einzulassen, solltest du nicht unterschätzen.

Dein Liebesleben kann heute recht intensiv werden. Das Gefühlsbarometer klettert in die Höhe. Du wirst dir deiner Zuneigung zu einem anderen Menschen bewusst, aber auch negative Gefühle können eine Rolle spielen. So kann Eifersucht hochkommen oder auch das Gefühl, dem Charme und Charisma eines anderen Menschen zu erliegen.

Heute lässt sich gut über Vergangenheit, Familie und Privatleben nachdenken. Dabei dürftest du feststellen, dass dieses oder jenes dein Wohlbefinden steigern könnte. Eine sachliche, leidenschaftslose Feststellung und Überlegungen, was man ändern könnte, sind gute Voraussetzungen für ein freudvolleres Privatleben.

Tageshoroskop Jungfrau

Drückt dich ein Konflikt? Oder möchtest du einfach einmal genießen und finden doch nicht, was du im Moment brauchen würdest, um dich zu entspannen? Sei nett zu dir selbst und gönn dir eine kleine Wohltat!

Du neigst insbesondere in der ersten Tageshälfte zu Unsachlichkeit. Gedanken und Gefühle vermischen sich. Im Gespräch bist du subjektiver und lässt dich mehr von Emotionen beeinflussen als üblich.

Heute ereilt dich eine etwas gedrückte, aber nicht unbedingt unangenehme Stimmung. Du fühlst dich vom Düsteren angezogen, magst alles, was mysteriös auf dich wirkt. Schiebe diese tiefgründigen Gefühle nicht von dir, sondern gib ihnen Raum. Denn so kannst du einiges über dich selbst erfahren, und das tut gut.

Tageshoroskop Waage

Du schwelgst in angenehmer Stimmung, hängst gern deinen Träumen nach und denkst und handelst sehr romantisch. Genieß das einfach und erfreue dich heute an den kleinen, schönen Dingen des Lebens. Dann ist das ein Tag zum Genießen.

Falls du erwartest, dass andere sich diesen Nachmittag und Abend um dein Wohlbefinden kümmern, könntest du enttäuscht werden. Sorge selbst dafür, dass es dir gut geht! Wenn du dich wohlfühlst, fühlen sich auch andere mit dir wohl. Einem gemütlichen Beisammensein steht dann nichts mehr im Wege.

Heute Vormittag vertraust du mehr als sonst auf das Positive und siehst eventuell großzügig über Nachteile hinweg. Im Zuge der Begeisterung kannst du dich und andere leicht überschätzen.

Tageshoroskop Skorpion

Du bist dir deiner Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse auf ungewöhnlich klare Weise bewusst und kannst entsprechend für dein Wohlbefinden sorgen. Auch für die Anliegen anderer bist du offen und begegnest ihnen mit einer menschlichen und warmen Herzlichkeit.

Mehr als üblich sprichst du über deine Gefühle. Durch das Gespräch findest du leicht Kontakt und zeigst vermutlich auch Interesse für das Seelenleben anderer. Du formulierst deine Gedanken nicht besonders sachlich und logisch, dafür umso menschlicher.

Du kannst heute Nachmittag im Beruf und am Arbeitsplatz sehr herzlich oder auch ziemlich launisch sein. Ob Freude oder Ärger, was dich bewegt, steht dir ins Gesicht geschrieben. Die Gefühle diktieren diese Stunden. Sorge deshalb für dein Wohlbefinden!

Tageshoroskop Schütze

Du bist besonders fantasievoll, driftest mit den Gedanken gerne mal ab und träumst vor dich hin. Außerdem bist du aufmerksam und lässt dich gern auf andere ein. Du hörst zu, lässt dich aber auch ziemlich leicht von dem beeinflussen, was deine Mitmenschen sagen.

Du würdest heute Nachmittag am liebsten ein paar völlig unbeschwerte Stunden verbringen. Deine Gefühle und Bedürfnisse nach Zuneigung und Umsorgtwerden melden sich und lassen dich die Pflichten des Tages als Last empfinden. Gönn dir etwas Ruhe.

Die Melancholie stattet dir heute einen Besuch ab und bringt dich zum Nachdenken. Zum einen fühlst du dich dadurch etwas schwermütig, zum anderen ist dein Draht zu deinen eigenen Gefühlen nun besonders stark. Es gelingt dir besser, deine eigenen Emotionen einzuordnen und zu verstehen. Nutze das, um herauszufinden, wie du für eine bestimmte Person empfindest. Auch andere emotionale Sehnsüchte und Bedürfnisse könnten heute zutage treten.

Tageshoroskop Steinbock

Anderen Menschen gegenüber bist du heute besonders offen. Gut gelaunt findest du mit Leichtigkeit auch in heiklen Angelegenheiten das richtige Wort. Falls du jemandem gegenüber Sympathie und Wertschätzung verspürst, solltest du es zum Ausdruck bringen. Du hast jetzt ein besonderes Geschick, mit ein paar Worten Brücken zu anderen Menschen zu schlagen.

Dieser Tag eignet sich besonders gut, um langsam und systematisch Veränderungen vorzunehmen. Neue Ideen und Altbewährtes sind keine spannungsgeladenen Gegensätze, sondern du vermagst klar zu erkennen, wo das Bisherige Bestand hat und wo Neues am Platz wäre. Bringe deine Ideen vor! Wenn du sachlich bleibst, findest du ein offens Ohr.

Falls trübe Stimmungen dich einholen, solltest du dir mehr Zeit für dein Innenleben nehmen. Sorge dafür, dass deine Seele genügend Nahrung bekommt! Musik und Natur eignen sich besonders gut dafür. Für Höchstleitungen ist der Tag dagegen ungünstig. Auch wichtige Entscheidungen solltest du auf später verschieben.

Tageshoroskop Wassermann

Die tiefgründige, eventuell fast grüblerische Stimmung am Morgen weicht im Laufe des Tages einem optimistischeren Klima. Wenn du am Morgen über die eigenen Gefühle nachdenkst, so überblickst du am Abend dich und deine Umwelt von einer höheren Warte aus.

Achte heute besonders gut auf deine eigenen Bedürfnisse und sorge dafür, dass es Körper und Seele gut geht. Am besten, du nimmst dir Zeit, um etwas zu tun, was dir wirklich Freude macht. Erfülle dir doch mal einen kleinen Wunsch! Das tut besonders ab dem Nachmittag richtig gut.

Hast du das Gefühl, ein wenig neben dir zu stehen? Vieles, was du angehst, entzieht sich dir, entpuppt sich als Illusion oder verläuft im Sand. Fälle keine großen Entscheidungen und lass wichtige Arbeiten ruhen! Besonders gut gelingen dürfte dir ein Einsatz für andere.

Tageshoroskop Fische

Eine positive Sicht der Dinge erleichtert dir jetzt vieles. Du verfügst über Weitsicht und ein gestärktes Selbstvertrauen. Fast jedes realistische Vorhaben lässt sich mit einer positiven Haltung verwirklichen. Nutze die Gelegenheit! Mit so viel Elan und Optimismus gehst du nicht immer ans Werk.

Heute zeigt sich eine Tendenz zum Grübeln. Möglicherweise siehst du alles ein bisschen düster. Doch Krisen sind immer auch Wachstumschancen. Fass dir ein Herz und stell dich deinen Problemen! Eventuell zeigt sich die Lösung schon, wenn du die Schwierigkeiten beim Namen nennst.

Gefühl und Verstand gehen Hand in Hand. Persönliche Gespräche stehen im Vordergrund und schaffen Nähe und Klarheit über die eigenen Emotionen und Bedürfnisse. Ob du dich mitteilst oder zuhörst, heute kommuniziert nicht nur der Kopf, sondern du bist auch mit dem Herzen dabei.